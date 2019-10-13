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    Meizu, 16S Pro Plus isminde yeni bir modelinin yolda olduğu iddialarını yalanladı

    Meizu'nun Başkan Yardımcısı Hua Hailiang, Weibo hesabından yaptığı açıklama ile Meizu 16S Pro Plus isminde yeni bir amiral gemisinin yolda olduğu söylentilerine son verdi.
    8 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
    534
    2
    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Kısa zaman önce Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun, Meizu 16S Pro Plus adında amiral gemisi sınıfı yeni bir akıllı telefon modeli tanıtacağı söylentilere etrafta dolaşmaya başlamıştı. Cihazın varlığına dair pek de somut kanıtlar ortaya çıkmamış olsa da yalnızca söylentiler bile pek çok Meizu severini heyecanlandırmaya yetmişti.
    Ancak Meizu'nun Başkan Yardımcısı Hua Hailiang’ın Weibo hesabından yaptığı açıklama yeni modelle ilgili tüm hevesi kursaklarda bıraktı.
    Hua Hailiang, Weibo paylaşımı üzerinden Meizu 16S Pro Plus'ın gelip gelmeyeceğini soran bir kullanıcıya “HAYIR” cevabını verdi.
    Bu da demek oluyor ki eğer olağandışı herhangi bir durum söz konusu olmazsa yakın gelecekte Meizu cephesinde görmeyi beklediğimiz tek yeni üye Meizu 16T.
    Meizu, yeni amiral gemisi Meizu 16T'yi 23 Ekim'de tanıtacak. Cihazın TENAA kayıtlarında ortaya çıkan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; Meizu 16T, 2232 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip, 6,5 inç genişliğinde oldukça ince çerçeveli bir ekranla geliyor.
    Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Cihazın yapay zeka destekli üçlü arka kamera kurulumunda sırasıyla 16MP + 8MP + 5MP çözünürlüğünde sensörler yer alıyor. Cihazın batarya kapasitesi ise 4500 mAh. Son olarak cihaz 159.63 × 78.2 × 8.3mm ölçülerinde ve 183 gram ağırlığında.
    Cihazla ilgili en dikkat çekici detayın fiyatının olması bekleniyor. Zira Meizu'nun kurucu başkanı Huang Zhang, Meizu 16T'nin 2000 yuan ile 2500 yuan arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını açıklamıştı. Bu rakamlar 280 dolar ile 350 dolar arasında bir meblağa tekabül ediyor. Bu da cihazın Meizu'nun bu zamana kadar piyasaya sürdüğü en ucuz Snapdragon 855'li modeli olabileceği anlamına geliyor.

    https://www.gizchina.com/2019/10/13/meizu-denies-the-existence-of-meizu-16s-pro-plus/ Yorum Yaz
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