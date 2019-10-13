iPhone 11 Pro Max'i anımsatan kamera kurulumuyla ZTE Blade 20 ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE'nin yakın bir gelecekte birkaç yeni orta seviye akıllı telefon modelini tanıtması bekleniyor. Yaklaşık bir hafta önce iki yeni ZTE cihazı FCC sertifikasyonundan geçmişti. Bunlar Blade 20 ve Blade A5'ti (2020).

Blade 20 bu sefer de Çinli sertifikasyon kurumu TENAA’nın web sitesinde listelendi. Cihazın tasarımını detaylıca ortaya koyan görseller ve teknik özelliklerinden büyük bir kısmı böylece ortaya çıkmış oldu. Dev bataryasının yanı sıra cihaza dair en çarpıcı detay iPhone 11 Pro Max'inki anımsatan, sol köşeye hizalandırılmış, kare biçimindeki üçlü arka kamera kurulumu.

Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak, Blade 20'de 1560 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.088 inç genişliğinde bir ekran bulunuyor.

Cihazda 4 GB RAM ve microSD kart ile 512 GB'a kadar arttırılabilen 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Blade 20, gücünü henüz ismi bilinmeyen 2.0GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden alıyor.

Cihazda 18W'lık hızlı şarj desteğine sahip 4870mAh'lik bir batarya(~5000mAh) yer alıyor ve cihaz, MiFavor UI tabanlı Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor.

Blade 20'nin, üçlü arka kamera kurulumunda 16 MP'lik bir ana kamera sensörü, 8 MP'lik bir ultra geniş açılı sensör ve 2 MP'lik bir derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise su damlası biçiminde bir çentiğe yerleştirilmiş olan 5 MP'lik bir özçekim kamerası yer alıyor.

https://www.gizmochina.com/2019/10/13/zte-blade-20-lands-on-tenaa-with-square-camera-housing-and-a-big-battery/

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Cihazın tasarımından da kısaca söz edecek olursak, cihaz,ölçülerinde veağırlığında. Cihazın arka kısmında kamera kurulumunun hemen altında yer alan fiziksel bir parmak izi okuyucu yer alıyor.