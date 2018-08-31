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Meizu 16X, Snapdragon 710 ile TENAA'da listelendi

Geçtiğimiz ay Meizu 16 ve Meizu 16 Plus modellerini piyasaya süren Çinli akıllı telefon üreticisinin yaklaşan akıllı telefon modeli Meizu 16X TENAA'da ortaya çıktı. İşte cihazın detayları...
8 ay
4,6b
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10
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli teknoloji şirketi her ne kadar geçtiğimiz ay Meizu 16 ve Meizu 16 Plus modellerini piyasaya sunmuş olsa da, CEO Jack Wong yakında Meizu 16X olarak adlandırılacak olan Snapdragon 710 işlemcili cihazın piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Wong'un işaret ettiği cihaz Çin Sertifikasyon Kurumu olan TENAA'da listelendi.

Eylül ayında tanıtılması bekleniyor

Meizu 16X, TENAA'da M872Q model numarasıyla ortaya çıktı ve tüm özellikleri gözler önüne serilmiş oldu. Çentiksiz ve 6 inç büyüklüğünde bir ekranı olan cihaz Full HD+ çözünürlük sunacak. Snapdragon 710 işlemci, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunan akıllı telefonda microSD yuvası olup olmadığı ile ilgili bir bilgiye yer verilmemiş.
20 MP selfie kamerası ve 20 MP + 12 MP çift arka kamerası olan cihaz 151,2 x 73,6 x 7,5 mm boyutlarında. 154 gram ağırlığında olan Meizu 16X, 3,000 mAh pil kapasitesi ile gelecek. Kutudan Android Oreo işletim sistemi ile çıkacak olan akıllı telefonun Mat Siyah, Seramik Beyaz ve Buzlu Altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğinin de bulunacağını belirtelim. Eylül ayında tanıtılması beklenen cihazın ne kadarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı ise şu an için bilinmiyor.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=XSRnDagtFCs%2fV3gLOkCj4%2bfaAgsmKF%2f1 Yorum Yaz
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TearsForFears 8 ay en beğenilen
Mi 8 Se yi yok edecek telefon geliyor. Adamlar demişti Mi 8 Se den iyi telefon çıkartacağız diye. Meizu 16 nın işlemcisi kırpılmış versiyonu, snapdragon 845 yerine 710 var. Oisli çift kamera, ekranda parmak izi okuma güncel tüm bağlantılar şık tasarım ve fiyatıda 300 dolar seviyesinde olacak. Umarım ülkemize çıktığı gibi gelir. 300 dolarlık telefon son kurlarla bile 2500 lira civarına gelebilir.
Mi 8 Se yi yok edecek telefon geliyor. Adamlar demişti Mi 8 Se den iyi telefon çıkartacağız diye. Meizu 16 nın işlemcisi kırpılmış versiyonu, snapdragon 845 ye...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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stalker(1979) 8 ay
Meizu son yıllarda çok güzel telefonlar yapmaya başladı. Böyle markalar lazım dünyada
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fhrstw 8 ay
Tasarımı çiçek gibi ama şu kamera ortada bir yerde olaydı harika olurdu sanki.
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kucukyenici 8 ay
Android'de 3.000 mAh batarya günü zor çıkarır, hatta çıkaramaz. LG G2 ile 3.000 mAh bataryayla sükse yapmıştı. Fakat aradan yıllar geçti. Firmalar artık bu handikapı aşmalı. Performans gayet yeterli, uzun süreli kullanıma çözüm üretmeliler.
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destroy-er 8 ay kucukyenici
Bende sana katılıyorum bu konuda ama şöyle bir durum var LG G2 4 yıl önce çıktığında 3000map. batarya ile nerdeyse iki gün kullanım sunuyordu.( En azından bir günü rahatlıkla çıkarıyordu) o dönemin işlemcisinin, yazılımını, ekranını, bağlantısını düşünürsek üzerine epey bir ilerleme kaydedildi. Mantığen günümüz teknolojisi ve yazılımı ile bu batarya ile iki günü rahatlıkla görmesi gerekmez mi.
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stalker(1979) 8 ay
Meizu son yıllarda çok güzel telefonlar yapmaya başladı. Böyle markalar lazım dünyada
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Slaved by makarna 8 ay
Mi 8SE'nin tokmakçısı
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Guest-CBD9CC12F 8 ay
Hayranım bu firmaya oneplus'un uygun fiyatlı kaliteli telefon tahtını alıcaktır hem uygun fiyatlı çeşitleride var sağlam geliyor şu güncelleme işinide iyi yapsa
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TearsForFears 8 ay en beğenilen
Mi 8 Se yi yok edecek telefon geliyor. Adamlar demişti Mi 8 Se den iyi telefon çıkartacağız diye. Meizu 16 nın işlemcisi kırpılmış versiyonu, snapdragon 845 yerine 710 var. Oisli çift kamera, ekranda parmak izi okuma güncel tüm bağlantılar şık tasarım ve fiyatıda 300 dolar seviyesinde olacak. Umarım ülkemize çıktığı gibi gelir. 300 dolarlık telefon son kurlarla bile 2500 lira civarına gelebilir.
2 Yanıt Yanıtla +13
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Guest-F2673E0F4 8 ay TearsForFears
295 dolar olacak diyiyorlar.
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Tommy Shelby 8 ay TearsForFears
Yavaş yok etsin
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