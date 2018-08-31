Meizu 16X, Snapdragon 710 ile TENAA'da listelendi

Çinli teknoloji şirketi her ne kadar geçtiğimiz ay Meizu 16 ve Meizu 16 Plus modellerini piyasaya sunmuş olsa da, CEO Jack Wong yakında Meizu 16X olarak adlandırılacak olan Snapdragon 710 işlemcili cihazın piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Wong'un işaret ettiği cihaz Çin Sertifikasyon Kurumu olan TENAA'da listelendi.

Eylül ayında tanıtılması bekleniyor

Meizu 16X, TENAA'da M872Q model numarasıyla ortaya çıktı ve tüm özellikleri gözler önüne serilmiş oldu. Çentiksiz ve 6 inç büyüklüğünde bir ekranı olan cihaz Full HD+ çözünürlük sunacak. Snapdragon 710 işlemci, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunan akıllı telefonda microSD yuvası olup olmadığı ile ilgili bir bilgiye yer verilmemiş.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=XSRnDagtFCs%2fV3gLOkCj4%2bfaAgsmKF%2f1

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selfie kamerası veçift arka kamerası olan cihazboyutlarında.ağırlığında olan Meizu 16X,pil kapasitesi ile gelecek. Kutudanişletim sistemi ile çıkacak olan akıllı telefonunveolmak üzere üç farklı renk seçeneğinin de bulunacağını belirtelim.ayında tanıtılması beklenen cihazın ne kadarlık birsahip olacağı ise şu an için bilinmiyor.