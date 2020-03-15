Meizu 17'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı

Fiyat/performans oranı yüksek cihazlarıyla tanınan ve ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun yeni amiral gemisi Meizu 17'ye ait olduğu söylenen bir fotoğraf internet üzerinde ortaya çıktı.

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Merakla beklenen Meizu 17'nin yeni bir görseli paylaşıldı

Ortaya çıkan fotoğrafta yer alan cihaz, bu yılın neredeyse tüm amiral gemilerinde gördüğümüz tarzda, ekranın sağ üst köşesine konumlandırılmış bir kamera deliğine sahip.

Kamera deliğinin konumu ile ilgili en iyi kısım, aynı zamanda pil şarj göstergesi için kullanılıyor olması. Fotoğraflarda da görebildiğimiz gibi kameranın etrafında batarya doluluğunu temsil eden küçük yeşil bir halka var ve tam yanında da şarj yüzdesi yazılı.

Eğer rakamlarla yazılı şarj yüzdesi manuel olarak görünmez hale getirilebiliyorsa kullanıcılar hem alandan tasarruf edebilirler hem de normal şartlarda atıl durumda olan kamera deliği yeni bir göreve sahip olmuş olur.

Ortaya çıkan görseller cihazın arka kısmını içermiyor. Son raporlar ise cihazın üç sensörden oluşan yatay bir arka kamera kurulumu ile geleceği yönünde. Cihaza dair diğer bildiklerimiz arasında ise Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacağı, 5G desteğine sahip olacağı ve Wi-Fi 6 ile gelebileceği. Ayrıca şirket kısa zaman önce Meizu 17'yi resmi olarak Nisan'da tanıtacaklarını açıkladı.

https://www.gizchina.com/2020/03/15/meizu-17-first-real-photos-leaked-online/

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