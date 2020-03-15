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    Meizu 17'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı

    Meizu'nun yeni amiral gemisi Meizu 17'ye ait olduğu söylenen bir fotoğraf internet üzerinde ortaya çıktı. Fotoğrafta yer alan cihaz, sağ üst köşesine konumlandırılmış küçük bir kamera deliğine sahip.
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Fiyat/performans oranı yüksek cihazlarıyla tanınan ve ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun yeni amiral gemisi Meizu 17'ye ait olduğu söylenen bir fotoğraf internet üzerinde ortaya çıktı.
    İlginizi Çekebilir Avatar Merakla beklenen Meizu 17'nin yeni bir görseli paylaşıldı
    Ortaya çıkan fotoğrafta yer alan cihaz, bu yılın neredeyse tüm amiral gemilerinde gördüğümüz tarzda, ekranın sağ üst köşesine konumlandırılmış bir kamera deliğine sahip. 
    Kamera deliğinin konumu ile ilgili en iyi kısım, aynı zamanda pil şarj göstergesi için kullanılıyor olması. Fotoğraflarda da görebildiğimiz gibi kameranın etrafında batarya doluluğunu temsil eden küçük yeşil bir halka var ve tam yanında da şarj yüzdesi yazılı.
     
    Eğer rakamlarla yazılı şarj yüzdesi manuel olarak görünmez hale getirilebiliyorsa kullanıcılar hem alandan tasarruf edebilirler hem de normal şartlarda atıl durumda olan kamera deliği yeni bir göreve sahip olmuş olur.
    Ortaya çıkan görseller cihazın arka kısmını içermiyor. Son raporlar ise cihazın üç sensörden oluşan yatay bir arka kamera kurulumu ile geleceği yönünde. Cihaza dair diğer bildiklerimiz arasında ise Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacağı, 5G desteğine sahip olacağı ve Wi-Fi 6 ile gelebileceği. Ayrıca şirket kısa zaman önce Meizu 17'yi resmi olarak Nisan'da tanıtacaklarını açıkladı.





    https://www.gizchina.com/2020/03/15/meizu-17-first-real-photos-leaked-online/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    adnan8520 (adnan kaya) 4 gün
    Üst alt eh işte denecek kadar olmuş ama yanlar fazla kalın gözükmüyor mu yoksa kılıf mı var.
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    balcis 4 gün
    full simetrik çerçeve; işte aradığım tat.
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    yolyordam35 (yol yordam) 5 gün
    biri çıkıp meizulara lineageos yazsa bütün sorun ortadan kalkacak
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    PeYLeR. (İbrahim DEMİRCAN) 5 gün
    Umarım bu şekilde gelir. Saçma sapan hiçbir faydası olmayan edge ekran saçmaligi yok. Alt üst çerçeve simetrigi de devam ediyor. Açılır kamera sistemleri yerine bu çözüm çok daha mantıklı hem yüz kilidi açma daha işlevsel hem bozulma riski yok.
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    anekos (anekos ) 5 gün
    en sevdigim ekran oranı alt üst cerceve aynı tabi görsel buysa :D
    bide acılır kamera olsaydı offf. s10dan gecebilirim samsung pişmanlıktır ama alınacak başkda tel yok iphone hariç.
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    virtue28 5 gün
    Ekran kasa orani harika duruyor.
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