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Meizu E3 geliyor: Meizu E3 özellikleri ve fiyatı

Meizu’nun orta seviyede iddialı özelliklerle donattığı yeni E3 akıllı telefonu kamera tarafında ses getirmeyi amaçlıyor. Firma amiral gemisi seviyesinde sensör kullanmış.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Amiral gemisini yılın sonlarına saklayan Çinli Meizu, aradaki dönemi boş geçirmemekte kararlı. Önümüzdeki hafta bir etkinlik yapacak olan firma E3 adındaki iddialı akıllı telefonunu tanıtacak.

Meizu E3 özellikleri ve fiyatı

Meizu E3 daha çok Xiaomi Redmi Note 5 Pro rakibi olarak gösteriliyor. 6 inçlik IPS ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunan telefon rakibi gibi Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alıyor. Bu sayede sınıfında performansıyla öne çıkmaya çalışacak.

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4GB RAM ve 6GB RAM seçeneği sunan modelin 32GB/64GB/128GB depolama kapasitelerine sahip olacağı ifade ediliyor. Arka kısımda ZenFone 5 serisinde hatırlayacağımız güçlü 12MP çözünürlüğünde Sony IMX363 ana sensör ve 20MP çözünürlüğünde yardımcı sensör yer alırken ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir sensör mevcut.

3300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan akıllı telefonun kenar kısmında parmak izi okuyucusu yer alıyor. Meizu patronu telefonun özellikle kamera tarafında çok iyi işler yapacağını ifade ediyor. Modelin tanıtımdan sonra en üst seviyede 360$ civarında bir fiyat etiketi ile satışa çıkması bekleniyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/12/meizu-e3-could-be-arriving-as-redmi-note-5-killer-with-snapdragon-636-6-gb-ram-sony-imx363/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 yıl
Kamera dizilimi.
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gizanagi 1 yıl
O fiyata rakip falan olamaz. Eğer tahmin doğru çıkarsa; Xiaomi Redmi Note 5 Pro'ya rakip denilen cihaz fiyat olarak bildiğin Mi 6 4/64 karşısına konumlanmış olacak.
Yine de Meizu'nun artık yavaş yavaş Snapdragon tarafına taşınmaya başlaması sevindirici bir durum. Fiyat konusunda da dayak yiye yiye öğrenir bazı şeyleri.
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cosica 1 yıl
başınıza 6 inç taş düşsün diyecem ama siz de insansınız.
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Ordan Geçenbay 1 yıl
Redmi note 5 pro ya rakip olarak geliyor deniliyor ama nerdeyse bire bir özelliklere sahip pro 236 dolar bu 360 dolar. Rakip falan olamaz.
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Greylights 1 yıl Ordan Geçenbay
Katılıyorum fakat Meizu kasa kalitesinde çindeki en iyi üreticilerden. Xiaomi ne kadar donanımı dolu tutsada kasa kalitelerini mi6 ve note 3 harici beğenmiyorum. Ucuz isteyen Xiaomi alır, biraz elit olsun diyen farklı firmalara yönelir. f/p olarak Xiaomi, fakat fiyat/kalite olarak Meizu tartışmasızz. Biraz fazla istemesi normal bence. Tek üzüntüm firmanın bu model ile özgünlüğünü kaybetmiş olması (kamera dizilimi)
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