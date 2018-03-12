Meizu E3 geliyor: Meizu E3 özellikleri ve fiyatı

Amiral gemisini yılın sonlarına saklayan Çinli Meizu, aradaki dönemi boş geçirmemekte kararlı. Önümüzdeki hafta bir etkinlik yapacak olan firma E3 adındaki iddialı akıllı telefonunu tanıtacak.

Meizu E3 özellikleri ve fiyatı

Meizu E3 daha çok Xiaomi Redmi Note 5 Pro rakibi olarak gösteriliyor. 6 inçlik IPS ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunan telefon rakibi gibi Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alıyor. Bu sayede sınıfında performansıyla öne çıkmaya çalışacak.

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4GB RAM ve 6GB RAM seçeneği sunan modelin 32GB/64GB/128GB depolama kapasitelerine sahip olacağı ifade ediliyor. Arka kısımda ZenFone 5 serisinde hatırlayacağımız güçlü 12MP çözünürlüğünde Sony IMX363 ana sensör ve 20MP çözünürlüğünde yardımcı sensör yer alırken ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir sensör mevcut.

3300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan akıllı telefonun kenar kısmında parmak izi okuyucusu yer alıyor. Meizu patronu telefonun özellikle kamera tarafında çok iyi işler yapacağını ifade ediyor. Modelin tanıtımdan sonra en üst seviyede 360$ civarında bir fiyat etiketi ile satışa çıkması bekleniyor.