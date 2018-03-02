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Meizu M6S artık 6GB RAM’e sahip

İlk etapta giriş seviyesi olarak duyurulan Meizu’nun M6S modeli aldığı son güncellemeyle orta seviyeye sıçrama yaptı. Telefona 4GB ve 6GB RAM takviyesi geliyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu orta segmente yönelik yeni akıllı telefonu Meizu M6S satışa çıktı ancak firma bellek tarafında önemli bir güncelleme yaparak modeli segmentinde daha cazip bir hale getiriyor.

Meizu M6S özellikleri ve fiyatı

2 adet yüksek performanslı Cortex A73 çekirdeği ve normal kullanım için 4 adet Cortex A53 çekirdeğinde oluşan Samsung’un Exynos 7872 işlemcisinin güç verdiği model sadece 3GB RAM ile duyurulmuştu.

Giriş seviyesi segment için bir tık daha iyi RAM olabilir diye düşünürken firma çıtayı daha da yukarı çekiyor. Modelin 4GB ve 6GB RAM bellek barındıran yeni versiyonları Çin haberleşme komisyonu onayından geçti.

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Yeni bellek versiyonlarının da 32GB ve 64GB seçenekler ile sunulması bekleniyor. Artan kapasite bununla birlikte telefonu biraz daha orta seviyeye yükseltiyor. 4GB RAM kapasiteli modelin 220$ civarında, 6GB RAM kapasiteli modelin ise 290$ civarında satılacağı tahmin ediliyor. Normalde 3GB RAM-32GB kapasiteli model 155$, 4GB RAM-64GB kapasiteli model 185$ şeklindeydi.

Meizu M6S modelinde 5.7 inç boyutunda 1440x720 piksel (HD+) çözünürlüğünde ekran, sağ kenara konumlandırılmış parmak izi okuyucu, 3000 mAh kapasiteli batarya, Samsung 16 MP CMOS arka sensör, 18W hızlı şarj gibi özellikler yer almaktaydı. Yeni versiyonların ülkemizde de satılması bekleniyor.

 

https://www.gsmarena.com/meizu_launch_m6s_4_gb_6_gb_ram-news-29923.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a_y_k_u_t 1 yıl
Özelliklerine göre 3gb ram normaldi aslında. Hadi 4 belki mantıklı da 6gb ram fazla bu telefona.
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addidas_85 1 yıl
Kısaca fiyatı yükseltti arkadaşlar
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