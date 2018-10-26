Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu M8 Note duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Giriş seviyesine üst seviye kamera özellikleri sunma yarışına Meizu da katılıyor. Meizu M8 Note modeli Sony ve Samsung sensörlerle dikkat çekiyor. Meizu M8 Note özellikleri ve fiyatı haberimizde.
6 ay
5b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Meizu M8 Note duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Meizu’nun giriş seviyesinde iddialı özelliklerle pay arayacak yeni akıllı telefonu M8 Note duyuruldu. İnce çerçeve tasarımını benimseyen akıllı telefonda çift arka kamera segmentinde en iyi performansa odaklanıyor.

Meizu M8 Note özellikleri ve fiyatı

6.15 inçlik ekranında 2160x1080 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon, 18:9 görüntü oranı sayesinde çerçeveleri inceltiyor ve yüzde 84 civarında ekran-kasa oranına ulaşıyor. Çentik tasarımı bu telefonda kendisine yer bulamamış.

Ayrıca Bkz. "LG Mobile kayıpları biraz dengeledi"

8 adet Kryo 250 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 632 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. 3600mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor ve sadece 30 dakikada tam olarak doluyor

Kamera tarafında ise 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 sensör 1.4 mikron piksel büyüklüğü ve f/1.9 diyafram aralığı ile karanlık ortamlarda en iyi performansı sunmayı amaçlıyor. Yardımcı sensör ise 5MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL imzalı. Ön kısımda yine 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Meizu M8 Note modeli 187$ civarında bir başlangıç fiyatına sahip. Ön kayıtlara başlayan cihaz 1 Kasım itibariyle raflardaki yerini alacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/25/meizu-m8-note-goes-official-with-a-6-15-display-snapdragon-632-and-more/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 ay
"Çentik tasarımı bu telefonda kendisine yer bulamamış."
Tüh yaaa. Nasıl bulamamış. Araya bi yere kaynayıverseydi ya.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 6 ay
3600'lük batarya 18 watt ile yarım saatte tam şarj olamaz. Meizu gelmez diyenlere de, Meizu resmi olarak Türkiye'de var ve alt seviye telefonları getiriyor. M8 Note da gelecektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 6 ay
30 dakikada tam şarj gayet iyi olmuş
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kayrabey 6 ay ozmenakif
Bence de...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kayrabey 6 ay
Hangi raflarda? Anlık tl fiyatı 1.060 lira...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 6 ay Kayrabey
ülkemize gelmez malesef.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Mix-Fi kulaklıkları Emmy Mühendislik Ödülü'nü kazandı 6 ay Samsung özel bir Fortnite seti hazırladı 6 ay Apple News uygulaması 90 milyon kullanıcıya ulaştı 6 ay Snapchat kullanıcı kaybediyor 6 ay Twitter istikrarlı bir kâr sürecine girdi 6 ay SpaceX, tekrar kullanılabilirlikte yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor 6 ay 2si1 | PUBG'de kim daha iyi? 6 ay 2.5 metre uzunluğunda, taşınabilir insansız su altı aracı 6 ay Samsung'dan ucuz Galaxy S10 geliyor 6 ay Dijital Dolar Tether, çöküyor mu? 6 ay Yapay zeka tarafından çizilen tablo 432 bin dolara satıldı 6 ay Tik Tok uygulamasının sahibi ByteDance 75 milyar dolar değerine ulaştı 6 ay Fallout 76 sistem gereksinimleri açıklandı 6 ay Yıl bitmeden Android Oreo ve Pie güncellemesi alacak Xiaomi modelleri 6 ay SOM füzesinden güzel haber: Seri üretim başlıyor! 6 ay Tansu Yeğen, UiPath Türkiye şefi oldu 6 ay Müzik grubu Redd'in yeni klibi iPhone X ile çekildi 6 ay İnterneti 100 kat hızlandırabilecek teknoloji 6 ay AMD kâr etmeye devam ediyor 6 ay Samsung Galaxy A8s yeni bir ekran teknolojisi ile gelecek 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Meizu M8 Note duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki Samsung Galaxy S10, dokuz renk seçeneği ile gelecek 6 ay Metro 2033, kısa bir süreliğine Steam'de ücretsiz 6 ay 2018'in en güvenilir 15 otomobil markası açıklandı 6 ay Facebook, TikTok benzeri bir karaoke uygulaması üzerinde çalışıyor 6 ay Honor 8X 6 Kasım’da ülkemizde satışa sunuluyor 6 ay Akıllı buzdolapları ile CarrefourSA’dan sipariş verilebilecek 6 ay Popüler Android cihazlar iki yıl güvenik güncellemesi alacak 6 ay Yapay zeka parfüm üretecek 6 ay Xiaomi Mi Mix 3 hakkında her şey: Daha şık, daha yenilikçi 6 ay Samsung UFS 3.0 depolama birimini gelecek yıl piyasaya sunacak 6 ay Facebook hikayelere şarkı ekleme özelliği geliyor 6 ay Honda, yapay zekaya sahip araç içi asistan için SoundHound'la iş birliği yapacak 6 ay Efsanevi Toyota MR2, elektrikli spor otomobil olarak yeniden doğabilir 6 ay Oyun ve bulut bölümü Microsoft’u uçurdu 6 ay Apple Akasya en iyi Today at Apple etkinlikleri için yenilendi 6 ay G-Sync ve SLI aynı anda çalışınca performansı düşürüyor 6 ay LG Mobile kayıpları biraz dengeledi 6 ay Avrupa Birliği tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı 6 ay Sürgülü kameraya sahip Lenovo Z5 Pro'nun tanıtılacağı tarih belli oldu 6 ay Uçan taksi Volocopter, Singapur'da testlere başlayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim