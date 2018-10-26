Meizu M8 Note duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Meizu’nun giriş seviyesinde iddialı özelliklerle pay arayacak yeni akıllı telefonu M8 Note duyuruldu. İnce çerçeve tasarımını benimseyen akıllı telefonda çift arka kamera segmentinde en iyi performansa odaklanıyor.

Meizu M8 Note özellikleri ve fiyatı

6.15 inçlik ekranında 2160x1080 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon, 18:9 görüntü oranı sayesinde çerçeveleri inceltiyor ve yüzde 84 civarında ekran-kasa oranına ulaşıyor. Çentik tasarımı bu telefonda kendisine yer bulamamış.

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8 adet Kryo 250 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 632 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. 3600mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor ve sadece 30 dakikada tam olarak doluyor

Kamera tarafında ise 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 sensör 1.4 mikron piksel büyüklüğü ve f/1.9 diyafram aralığı ile karanlık ortamlarda en iyi performansı sunmayı amaçlıyor. Yardımcı sensör ise 5MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL imzalı. Ön kısımda yine 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Meizu M8 Note modeli 187$ civarında bir başlangıç fiyatına sahip. Ön kayıtlara başlayan cihaz 1 Kasım itibariyle raflardaki yerini alacak.