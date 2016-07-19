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Meizu MX6 duyuruldu

Çinli Meizu’nun akıllı telefon pazarında adını duyurduğu seri olan MX, yeni üyesiyle karşımızda. Meizu MX6, artık biraz daha üst seviyeye doğru yaklaşan bir akıllı telefon mahiyetinde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,7b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun yıllar Meizu’nun amiral gemi akıllı telefonu görevini yürüttükten sonra, bu yıl itibariyle artık PRO serisinin arkasına geçen MX serisi, yeni üyesini görücüye çıkardı. Meizu MX6, artık biraz daha üst seviyeye doğru yaklaşan bir akıllı telefon mahiyetinde.

5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Meizu MX6, dokunmatik katmanı ve cam paneli bir araya getirerek daha ince bir yapı elde etmeyi başarmış. Metal kasa alaşımı ile birlikte, modelin kalınlığı 7.25mm civarında seyrediyor. Ön taraftaki Home tuşunun içerisine mTouch parmak izi sensörü entegre edilmiş.

Model, MediaTek Helio X20 yonga setinden gücünü alıyor. 2 adet Cortex-A72, 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet daha Cortex-A53 çekirdeği barındıran Helio X20, muhtemelen maliyet düşünüldüğü için seçildi. Yine de, 4GB LPDDR3 RAM ile birlikte tatmin edici bir performans sergileyecektir.

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Telefonun önemli özelliği, sektörde ilk kez Sony IMX 386 sensör barındırıyor olması. Henüz piyasaya çıkan 12MP çözünürlüğündeki sensörün, Galaxy S7 Edge modelindeki 12MP çözünürlüğünde kameradan daha hızlı deklanşöre sahip olduğu iddia ediliyor. Kamera faz algılamalı otomatik odaklama kullanıyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğe sahip.

32GB depolama kapasitesine sahip olan Meizu MX6, 3060mAh kapasiteli bataryasını, uyumlu adaptör ile 10 dakikada yüzde 50 seviyesinde doldurabiliyor. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde ise Flyme OS 5.2 arayüzü çalışıyor. Cihazın fiyatı 300$ olarak açıklandı ve ay sonunda Çin’de piyasaya sunulacak. 

 

http://www.gizmochina.com/2016/07/19/meizu-mx6-official-helio-x20-sony-imx386-12mp-sensor/ Yorum Yaz
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kingarthasilker 3 yıl en beğenilen
x20 yerine snapdragon 652 tercih edilse alınası olurdu
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Guaire 3 yıl
Daha ucuza ZUK Z2, aynı fiyata Xiaomi Mi5, biraz daha fazlasına LeEco Max 2 var. Snapdragon 820, UFS hızlı depolama, LPDDR4 RAM var hepsinde. Kamera donanımları daha iyi. S7 ile hız kıyaslamasına aldanmayın. Ne OIS var, ne geniş diyafram açıklığı var. Sensörü MX5'tekinden daha küçük.

Yarı fiyatına LeEco Le 2, neredeyse yarı fiyatına Qiku N4s var ki bu cihazda 5000mAh batarya var ve sadece 8.3mm kalınlıkta.
Daha ucuza ZUK Z2, aynı fiyata Xiaomi Mi5, biraz daha fazlasına LeEco Max 2 var. Snapdragon 820, UFS hızlı depolama, LPDDR4 RAM var hepsinde. Kamera donanımlar...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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kadirirdem 3 yıl
s650 ya da 652 olsaydı tadından yenmez olurdu...
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ozkn_s 3 yıl
meizu ne yapmaya çalışıyor anlamak güç gerçekten. Pro6 piyasaya 450$ gibi çok yüksek bir fiyattan çıkmıştı. Şimdi mx6 da bana göre yüksek fiyattan çıkyor. 230$ -250$ arası bir fiyat olması lazım. Bu fiyatla asyada rekabet edemez.
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OnderT 3 yıl
MTK olması imei değişikliği için bulunmaz nimet. Özellikle yeni vergiler ile birlikte hiç çekilmez snapdragon.
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silversmith 3 yıl
Eleştirecektim ama fiyatı affettirdi!
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Guaire 3 yıl
Daha ucuza ZUK Z2, aynı fiyata Xiaomi Mi5, biraz daha fazlasına LeEco Max 2 var. Snapdragon 820, UFS hızlı depolama, LPDDR4 RAM var hepsinde. Kamera donanımları daha iyi. S7 ile hız kıyaslamasına aldanmayın. Ne OIS var, ne geniş diyafram açıklığı var. Sensörü MX5'tekinden daha küçük.

Yarı fiyatına LeEco Le 2, neredeyse yarı fiyatına Qiku N4s var ki bu cihazda 5000mAh batarya var ve sadece 8.3mm kalınlıkta.
1 Yanıt Yanıtla +4
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venom88 3 yıl
Bu saatden sonra mtk işlemçi alınmaz.
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kingarthasilker 3 yıl en beğenilen
x20 yerine snapdragon 652 tercih edilse alınası olurdu
1 Yanıt Yanıtla +13
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Mr.Hahn13 3 yıl kingarthasilker
kingarthasilker
x20 yerine snapdragon 652 tercih edilse alınası olurdu

Snapdragon lu olsaydı bu fiyata gelemezdi ki x20 300$ çok iyi

Ülkemizde 1000 tl olsa diyecem ama olmayacak
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