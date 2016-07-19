Meizu MX6 duyuruldu

Uzun yıllar Meizu’nun amiral gemi akıllı telefonu görevini yürüttükten sonra, bu yıl itibariyle artık PRO serisinin arkasına geçen MX serisi, yeni üyesini görücüye çıkardı. Meizu MX6, artık biraz daha üst seviyeye doğru yaklaşan bir akıllı telefon mahiyetinde.

5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Meizu MX6, dokunmatik katmanı ve cam paneli bir araya getirerek daha ince bir yapı elde etmeyi başarmış. Metal kasa alaşımı ile birlikte, modelin kalınlığı 7.25mm civarında seyrediyor. Ön taraftaki Home tuşunun içerisine mTouch parmak izi sensörü entegre edilmiş.

Model, MediaTek Helio X20 yonga setinden gücünü alıyor. 2 adet Cortex-A72, 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet daha Cortex-A53 çekirdeği barındıran Helio X20, muhtemelen maliyet düşünüldüğü için seçildi. Yine de, 4GB LPDDR3 RAM ile birlikte tatmin edici bir performans sergileyecektir.

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Telefonun önemli özelliği, sektörde ilk kez Sony IMX 386 sensör barındırıyor olması. Henüz piyasaya çıkan 12MP çözünürlüğündeki sensörün, Galaxy S7 Edge modelindeki 12MP çözünürlüğünde kameradan daha hızlı deklanşöre sahip olduğu iddia ediliyor. Kamera faz algılamalı otomatik odaklama kullanıyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğe sahip.

32GB depolama kapasitesine sahip olan Meizu MX6, 3060mAh kapasiteli bataryasını, uyumlu adaptör ile 10 dakikada yüzde 50 seviyesinde doldurabiliyor. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde ise Flyme OS 5.2 arayüzü çalışıyor. Cihazın fiyatı 300$ olarak açıklandı ve ay sonunda Çin’de piyasaya sunulacak.