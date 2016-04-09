Meizu Pro 6 13 Nisan'da Pekin'de tanıtılıyor

Geçtiğimiz günlerde metal kasasıyla dikkan çeken M3 Note modelini resmiyete kavuşturan Meizu'da gözler bir diğer akıllı telefona çevrilmiş durumda. Daha öncesinde sızdırılan bilgileriyle haberlerimizde yer verdiğimiz Meizu Pro 6'nın lansman tarihi belli oldu. M3 Note gibi metal gövdeye sahip olacak model 13 Nisan tarihinde Çin'in başkenti Pekin'de lanse edilecek.

MediaTek ile Meizu'nun arasındaki anlaşma sonucu geliştirilen Helio X25 yongasetiyle gelecek modelin güncel sızıntılar doğrultusunda 5.7 inç Full HD bir ekrana sahip olması bekleniyor. Helio X25 yongasının 4GB RAM ile destekleneceği cihazda USB Tip-C portu, basınç sensörü ve lazer destekli fokus sensörünün yer alması bekleniyor.

Bütün bunlara ekstra olarak geçtiğimiz görselleri sızdırılan modelin artık resmi görsellerine de sahibiz. Telefonun siyah rengiyle boy gösterdiği görsellerde telefonun arka yüzünü rahatlıkla görebiliyoruz. Kamera'nın hemen altında bulunan lazer fokus sensörünü çevreleyen flaş halkasının da 10 adet flaştan oluşacağı son gelen iddialar arasında yer alıyor. Eğer iddialar doğruysa modelin gece çekiminde oldukça iddialı olacağını söyleyebiliriz.

Bütün bu iddiaların yanıtlarını 4 gün sonraki tanıtım etkinliğinde hep birlikte öğreneceğiz.

http://www.gizchina.com/2016/04/07/meizu-boss-shows-off-first-official-image-pro-6/