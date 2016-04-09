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Meizu Pro 6 13 Nisan'da Pekin'de tanıtılıyor

Meizu'nun yeni tepe modeli nihayet resmiyete kavuşuyor. MediaTek'in Helio X25 çözümü ve 4GB RAM ile gelmesi beklenen telefonda 10lu flaş çözümünün olacağı da son iddialar arasında.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde metal kasasıyla dikkan çeken M3 Note modelini resmiyete kavuşturan Meizu'da gözler bir diğer akıllı telefona çevrilmiş durumda. Daha öncesinde sızdırılan bilgileriyle haberlerimizde yer verdiğimiz Meizu Pro 6'nın lansman tarihi belli oldu. M3 Note gibi metal gövdeye sahip olacak model 13 Nisan tarihinde Çin'in başkenti Pekin'de lanse edilecek.
MediaTek ile Meizu'nun arasındaki anlaşma sonucu geliştirilen Helio X25 yongasetiyle gelecek modelin güncel sızıntılar doğrultusunda 5.7 inç Full HD bir ekrana sahip olması bekleniyor. Helio X25 yongasının 4GB RAM ile destekleneceği cihazda USB Tip-C portu, basınç sensörü ve lazer destekli fokus sensörünün yer alması bekleniyor.
Meizu Pro 6 13 Nisan'da Pekin'de tanıtılıyor
 
Bütün bunlara ekstra olarak geçtiğimiz görselleri sızdırılan modelin artık resmi görsellerine de sahibiz. Telefonun siyah rengiyle boy gösterdiği görsellerde telefonun arka yüzünü rahatlıkla görebiliyoruz. Kamera'nın hemen altında bulunan lazer fokus sensörünü çevreleyen flaş halkasının da 10 adet flaştan oluşacağı son gelen iddialar arasında yer alıyor. Eğer iddialar doğruysa modelin gece çekiminde oldukça iddialı olacağını söyleyebiliriz.
Meizu Pro 6 13 Nisan'da Pekin'de tanıtılıyor
 
Bütün bu iddiaların yanıtlarını 4 gün sonraki tanıtım etkinliğinde hep birlikte öğreneceğiz.

http://www.gizchina.com/2016/04/07/meizu-boss-shows-off-first-official-image-pro-6/ Yorum Yaz
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YediGüzelAdam 3 yıl en beğenilen Guest-97084050D
ŞamlıReis
Meizu 6s plus.Güzel olmuş ne kadar özgün bir tasarım

Kör cahil yazmayın iphone 6 yokken meizu tasarım diliydi bu tasarım 2011 cihazlarınada bakın aynı cehalet kötüdür
ŞamlıReisMeizu 6s plus.Güzel olmuş ne kadar özgün bir tasarımKör cahil yazmayın iphone 6 yokken meizu tasarım diliydi bu tasa...
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DH Misafiri 3 yıl
yok böyle bir telefon... alırken önce tasarıma sonra donanıma sonra dayazılıma bakarım herpsi bana uyarsa alırım .. meizu pro 6 tam benlik. tek sıkıntı boyutu fazla büyük.. tabi bunlardan önce ne zaman türkiyeye gelir çünkü kendimiz getirince bord kilidi türkçe olmaması vb sıkıntıları oluyormuş..
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Seyesla 3 yıl
Exynos 8890 çokdaha iyi olurdu.Veya Snapdragon 820
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mpolat35 3 yıl
Pro 5 den farklı yanı ne? Pro 5 deki işlemci bundan daha iyi değil mi? Kamerada öyle pek bir değişiklik yok galiba, şimdiye kadar kamerayı öven bir haber görmedim.
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Atılgan oo 3 yıl mpolat35
mpolat35
Pro 5 den farklı yanı ne? Pro 5 deki işlemci bundan daha iyi değil mi? Kamerada öyle pek bir değişiklik yok galiba, şimdiye kadar kamerayı öven bir haber görmedim.

buyuk ihtimal buna force touch eklyecekler veya ekrani samsung gibi yanlardan bukebilirler. gecen oyle resimler dolasiyordu ama bakacaguz atik.
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kadirirdem 3 yıl
Tasarım ve cihaz güzel hayırlısı...
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Guest-5E274E432 3 yıl
Kopya tasarım. Ama cihaz güzel olmuş.
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FreeShah 3 yıl Guest-5E274E432
BoxFun

Kopya tasarım. Ama cihaz güzel olmuş.

Neyden kopyalamışlar merak ettim?
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wolf silver 3 yıl
Şu telefonu Bilmem ama meizu m3 note kesinlikle bu ülkeye 700 tl den gelmeli..
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General. 3 yıl
Resmi olarak gelmeden almam.
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Guest-97084050D 3 yıl
Meizu 6s plus.Güzel olmuş ne kadar özgün bir tasarım
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YediGüzelAdam 3 yıl Guest-97084050D
ŞamlıReis
Meizu 6s plus.Güzel olmuş ne kadar özgün bir tasarım

Kör cahil yazmayın iphone 6 yokken meizu tasarım diliydi bu tasarım 2011 cihazlarınada bakın aynı cehalet kötüdür
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Atılgan oo 3 yıl
cihaz cok şık ama ekran boyutu cok fazla. 5.5 inch olsa mikemmel olur.
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inexo 3 yıl
meizu turkiyede aktif mi hala
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