Meizu Pro 6 Plus: Exynos 8890 yonga setli amiral gemisi

Yılın sonu için yeni bir amiral gemisi hazırlığında olan Çinli üreticisi Meizu’nun Samsung Exynos yonga setinden vazgeçtiği ve yoluna MediaTek ile devam edeceği sık sık gündeme gelmişti. Yoğun iddiaların ardından sürpriz bir şekilde Exynos 8890 yonga seti karşımıza çıktı.
Exynos 8890 Sürprizi
Bugün resmiyet kazanan Meizu Pro 6 Plus amiral gemi modelinde Exynos 8890 yonga setine yer verilmiş. Şu anda sadece Galaxy S7 serisinde kullanılan Exynos 8890 ilk kez üçüncü taraf bir üreticide kendisine yer bulmuş oldu. Samsung’un en iyi işlemcisi konumundaki Exynos 8890, Meizu Pro 6 Plus modelini en iyilerden birisi haline getiriyor.
Meizu Pro 6 bu yıl bir seri haline geldi. Pro 6 ve Pro 6S modelinden sonra Pro 6 Plus modeli serinin en güçlüsü durumunda. Yonga setinin yanında ekran ve batarya konusunda da önemli geliştirmeler yaşanmış.
5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran barındıran model 4GB LPDDR4 RAM bellek ile yine diğer versiyonlardan ayrılıyor. Hatta Meizu’nun ilk LPDDR4 RAM taşıyan akıllı telefonu da diyebiliriz. 64GB ve 128GB kapasiteye göre bazı değerler de değişiyor.
64GB kapasiteli versiyonda işlemci 2GHz hızında çalışıyor. Mali-T880 grafik birimi ise 10 çekirdekli. 128GB kapasiteli versiyonda işlemci 2.3GHz saat hızında. Mali-T880 grafik birimi ise 12 çekirdekli. Yani 128GB kapasiteli versiyon daha performanslı.
Her Yönüyle İyi
Kamera tarafında da değişiklik var. 12MP çözünürlüğünde Sony IMX386 sensörü 4 eksenli OIS ve lazer tabanlı otomatik odaklama ile destekleniyor. 4K video kaydı ile birlikte ön kameranın da 5MP çözünürlüğünde olduğunu belirtelim.
Tamamen metal alaşımlı kasa 7.3mm kalınlığında. Buna rağmen 3400mAh kapasiteli bir bataryaya yer sağlanmış. USB 3.1 Tip-C üzerinden hızlı şarj imkanı da sunuluyor. Sadece 30 dakikada bataryanın üzde 60'ı doluyor. Ön Home butonu içerisine parmak izi okuyucu entegre edilirken, ekranda 3D Press dokunmatik hassasiyet teknolojisine yer verilmiş.
Meizu Pro 6 Plus ayrıca Flyme 6 arayüzü ile gelen ilk akıllı telefon olacak. Yeni arayüz kullanıcının davranışlarını öğrenen ve buna göre öneriler belirleyen AI Engine adında bir yapay zeka da barındırıyor. 64GB kapasiteli Meizu Pro 6 Plus için 435$ fiyat etiketi belirlenmiş. 128GB kapasite için ise 480$ isteniyor.
http://www.theverge.com/circuitbreaker/2016/11/30/13791010/meizu-pro-6-plus-announcement-specs-f Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberde yer almayan çok önemli detaylar haberimizde,
Boyutlar: 77.3 x 155.6 x 7.3 mm
Ağırlık: 158 gr
Ekran kasa oranı %74
AOD (Always On Display) sayesinde ekrana dokunmadan bazı detayları görebileceğiz.
Kamerada f2.0,...6 element lens,.Pdaf var.
3.5mm kulaklık girişi var. Lte Cat9 modem
Sadece 30 dk bataryanın %60 doluyor.
Hafıza kartı takılamıyor dikkat!
En önemli özelliği sona sakladım.
32-bit/192kHz audio. Yüksek kalitede sese sahip olmanızı sağlayan Hi-Fi özel ad45275 op amp yongası ve yükseltilmiş SoLo amplifikatör devresini (2. nesil) içeriyor.
AD45257
ESS Technology ES9018K2M SABRE DAC
NXP Smart PA
Ayrıca 4gb ram 64gb rom 435$
...........4gb ram 128 gb rom 480$
Bu telefon an itibariyle OnePlus 3'e rakip olarak çıkmıştır. Fiyat politikası göze alındığında bu tespit yanlış olmaz.Bunların piyasadaki tek rakibi Xiaomi Mi5s ve LePro3 arada 100-120$ fark var .Telefona dönecek olursak 2k ekrana gerek var mıydı telefona çok şey katar mı batarya performansını ne kadar etkiler onu inceleme videolarında göreceğiz. Ama şundan eminim kamera performansı üst seviye olacak. Videoyu tam kestiremesem de fotoğrafda çok iyi işler çıkaracak. Çünkü Mx4 bile iyi iş çıkarıyordu.
Esas bomba bu değil BENİM İÇİN GERÇEK BOMBA
THE MEİZU M3X
5.5 inç Full hd. ...%71 ekran kasa
Boyutlar: 76 x 153.8 x 7.4 mm
Ağırlık: 165 g
HELİO P20 16nm işlemci
Çift kanal Lpddr4 1600mhz ram
Mali-880 mp2
3gb ram 32 gbrom..... 4gb ram 64gb rom
3200 mah batarya
Ana kamera Sony IMX386 Exmor RS
12 mpix foto- - 8 mpix video. .f2.0... Phase detection
6-element lens, çift led flash
Arka kamera ...OmniVision OV5695 Cmos Bsı+
5 mpix foto-- 2 mpix video 5 elemen lens.
Lte Cat6 modem
3.5 mm kulaklık girişi var.
Hafıza kartı takılamıyor.
3/32 modeli 246$
4/64modeli 290$
Bomba gibi bir fiyat(246$) bomba gibi bir telefon. Giriş seviyesi telefonlarda böylesine yüksek potansiyelli bir kamera dünyada ilk .Bu fiyatta daha iyi kamera bulunmaz.
Ayrıca bu telefona 32-bit/192kHz audio olmasa da en azından 24 bit /192kHz koysaydın süper ötesi olurdu. Bir de ekran kasa oranını biraz düşük buldum. %71 çok yetersiz daha iyi olabilirdi. Elephone R9 'daki bezel-less ekran olmalıydı. Tadından yenmezdi.
Elephone Z1 bekliyorum seni. Güzel bir kamerayla gelirsen efsane olursun. Bu firmanın tasarımları inanılmaz. 200$ seviyelerinde inanılmaz efsane tasarımlar sunuyor . Şapka çıkartılır. Fakat donanım biraz düşük seviyede özellikle kamera. Kamera ve ses benim önceliğim.
Bu görsel konsept tasarım. Bana göre büyüleyici. Elephone helio x30 işlemcili telefonuna ait bir resim olduğu söyleniyor. Bekleyip görelim.
Bir de Meizu M3X 'in geekbench skorlarına bakalım
Single Core puanı 851
Multi Core puanı 3896
Tek çekirdek puanı Helio P10 ile aynı esas fark çoklu çekirdek performansında. HelioP10 'a göre %20 daha performanslı. Açıkçası tek çekirdek performansı da arttırılmalıydı. Bu hali de fazlasıyla iş görür tabi. Çift kanallı Lpddr4 bellekleri de unutmayalım.
Bir başka bomba gibi bir telefon
Leeco'nun alt markası Coolpad'den acayip ötesi çılgın bir fiyat sadece 139$
Cool Changer 1C
Coolpad Cool 1 ile aynı tek fark Cool 1'de dual kamera var. Bunda tek kamera ama sensörler aynı.
Sd652
3gb ram 32gb rom
4060 mah batarya
5.5inç Ful hd ekran.
13/8 kamera sony ımx258 sensör
Dolby Audio DTS-HD hoparlör
3.5 mm kulaklık giriş var.
Hafıza kartı takılamıyor.
139$ efsane bir fiyat müthiş bir fiyat. Diyecek söz bulamıyorum.