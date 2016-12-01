Meizu Pro 6 Plus: Exynos 8890 yonga setli amiral gemisi

Yılın sonu için yeni bir amiral gemisi hazırlığında olan Çinli üreticisi Meizu’nun Samsung Exynos yonga setinden vazgeçtiği ve yoluna MediaTek ile devam edeceği sık sık gündeme gelmişti. Yoğun iddiaların ardından sürpriz bir şekilde Exynos 8890 yonga seti karşımıza çıktı.

Exynos 8890 Sürprizi

Bugün resmiyet kazanan Meizu Pro 6 Plus amiral gemi modelinde Exynos 8890 yonga setine yer verilmiş. Şu anda sadece Galaxy S7 serisinde kullanılan Exynos 8890 ilk kez üçüncü taraf bir üreticide kendisine yer bulmuş oldu. Samsung’un en iyi işlemcisi konumundaki Exynos 8890, Meizu Pro 6 Plus modelini en iyilerden birisi haline getiriyor.

Meizu Pro 6 bu yıl bir seri haline geldi. Pro 6 ve Pro 6S modelinden sonra Pro 6 Plus modeli serinin en güçlüsü durumunda. Yonga setinin yanında ekran ve batarya konusunda da önemli geliştirmeler yaşanmış.

5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran barındıran model 4GB LPDDR4 RAM bellek ile yine diğer versiyonlardan ayrılıyor. Hatta Meizu’nun ilk LPDDR4 RAM taşıyan akıllı telefonu da diyebiliriz. 64GB ve 128GB kapasiteye göre bazı değerler de değişiyor.

64GB kapasiteli versiyonda işlemci 2GHz hızında çalışıyor. Mali-T880 grafik birimi ise 10 çekirdekli. 128GB kapasiteli versiyonda işlemci 2.3GHz saat hızında. Mali-T880 grafik birimi ise 12 çekirdekli. Yani 128GB kapasiteli versiyon daha performanslı.

Her Yönüyle İyi

Kamera tarafında da değişiklik var. 12MP çözünürlüğünde Sony IMX386 sensörü 4 eksenli OIS ve lazer tabanlı otomatik odaklama ile destekleniyor. 4K video kaydı ile birlikte ön kameranın da 5MP çözünürlüğünde olduğunu belirtelim.

Tamamen metal alaşımlı kasa 7.3mm kalınlığında. Buna rağmen 3400mAh kapasiteli bir bataryaya yer sağlanmış. USB 3.1 Tip-C üzerinden hızlı şarj imkanı da sunuluyor. Sadece 30 dakikada bataryanın üzde 60'ı doluyor. Ön Home butonu içerisine parmak izi okuyucu entegre edilirken, ekranda 3D Press dokunmatik hassasiyet teknolojisine yer verilmiş.

Diğer taraftan ses konusunda da önemli gelişmeler var. AD45257 yongasının yanında ES9018K2M SABRE çevirici de kullanılmış. Akıllı amplifikatör sayesinde en iyi ses deneyimi sağlanmış.

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Meizu Pro 6 Plus ayrıca Flyme 6 arayüzü ile gelen ilk akıllı telefon olacak. Yeni arayüz kullanıcının davranışlarını öğrenen ve buna göre öneriler belirleyen AI Engine adında bir yapay zeka da barındırıyor. 64GB kapasiteli Meizu Pro 6 Plus için 435$ fiyat etiketi belirlenmiş. 128GB kapasite için ise 480$ isteniyor.