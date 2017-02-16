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Meizu fiyat-performans serisi telefonlarına devam ediyor

Son dönemde artan rekabet karşısında zayıf kalan ve satışlarda düşüş yaşayan Meizu, geçen yılın M5 giriş seviyesi telefonunu makyajlayarak M5s adıyla yeniden piyasaya sürüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Fiyat-performans telefonlar konusunda Çin’in önemli isimlerinden olan Meizu, portföyünü genişletmeye devam ediyor. Geçen yıl tanıtılan M5 modelinden sonra bu sene de M5s şeklinde bir versiyon piyasaya çıkıyor.

Öncekinin aynısı

Meizu M5s modeli orijinal versiyon ile birebir aynı. Sadece küçük çapta bir kaç farklı nokta yer alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek yonga setinin saat frekansı 1GHz’den 1.3GHz seviyesine yükseltilmiş. 2GB RAM seçeneği çıkarılmış ve batarya da 70mAh azalarak 3000mAh olmuş. Yine arka kısımdaki tasarımda anten çizgilerinin eklendiğini görüyoruz.

Bunun haricinde diğer özellikler ortak. 5.2 inçlik ekranında 720p çözünürlük, 3GB RAM, 16GB/32GB arttırılabilir kapasite, 3000mAh kapasiteli batarya, 30 dakikada yüze 56 seviyesine kadar dolum yapabilen hızlı şarj kabiliyeti, çift LED flaşlı 13MP çözünürlüğünde arka kamera, mTouch parmak izi okuyuculu Home tuşu şeklinde sıralanıyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm’dan orta seviyeye yeni 600 serisi yonga setleri"

Android işletim sisteminin modifiye edilmiş hali Alibaba Yun OS üzerinde kendi Flyme OS arayüzünü çalıştıran modelin 16GB kapasiteli versiyonu 116$ civarında olacak. 32GB kapasiteli model ise 145$ olarak belirlenmiş. 

 

http://www.androidpolice.com/2017/02/15/meizu-unveils-m5s-china-octa-core-processor-3gb-ram-120/ Yorum Yaz
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ahmetsaid_ak 2 yıl
Thumbnail resmi yanlış olmuş
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Redunay 2 yıl
İyi güzelde Meizu telefonlar Türkiye ye artık gelmiyor.
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kadirirdem 2 yıl
MTK'dan vazgeçsinler cihazları güzel zaten.
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Whippoorwill 2 yıl
Mediatek işlemcili cihazlara ön yargım var. Snapdragon 430 seçeneği daha doğru bir seçimmiş gibi geliyor.
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damn2u 2 yıl
Xiaomi Redmi 3/4 serisi her yönüyle daha iyi seçim olur. Meizu sürekli kendini tekrar ediyor, gözümde iyice gerilemeye başladılar.
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BekirHan 2 yıl damn2u
damn2u

Xiaomi Redmi 3/4 serisi her yönüyle daha iyi seçim olur. Meizu sürekli kendini tekrar ediyor, gözümde iyice gerilemeye başladılar.

Kendini tekrar etmeyi kenara bırak Flyme Os güzel görünsede arka planda gerçekten çok sıkıntılı bir işletim sistemi hocam...
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smart1978 2 yıl
Turkiye de fiyat performans demek giris seviyesi telefonlara bakiniz demektir !
Bunun gibi cihazlar haliyle epey yuksek fiyatlarla gelmekte .
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