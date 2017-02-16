Meizu fiyat-performans serisi telefonlarına devam ediyor

Fiyat-performans telefonlar konusunda Çin’in önemli isimlerinden olan Meizu, portföyünü genişletmeye devam ediyor. Geçen yıl tanıtılan M5 modelinden sonra bu sene de M5s şeklinde bir versiyon piyasaya çıkıyor.

Öncekinin aynısı

Meizu M5s modeli orijinal versiyon ile birebir aynı. Sadece küçük çapta bir kaç farklı nokta yer alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek yonga setinin saat frekansı 1GHz’den 1.3GHz seviyesine yükseltilmiş. 2GB RAM seçeneği çıkarılmış ve batarya da 70mAh azalarak 3000mAh olmuş. Yine arka kısımdaki tasarımda anten çizgilerinin eklendiğini görüyoruz.

Bunun haricinde diğer özellikler ortak. 5.2 inçlik ekranında 720p çözünürlük, 3GB RAM, 16GB/32GB arttırılabilir kapasite, 3000mAh kapasiteli batarya, 30 dakikada yüze 56 seviyesine kadar dolum yapabilen hızlı şarj kabiliyeti, çift LED flaşlı 13MP çözünürlüğünde arka kamera, mTouch parmak izi okuyuculu Home tuşu şeklinde sıralanıyor.

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Android işletim sisteminin modifiye edilmiş hali Alibaba Yun OS üzerinde kendi Flyme OS arayüzünü çalıştıran modelin 16GB kapasiteli versiyonu 116$ civarında olacak. 32GB kapasiteli model ise 145$ olarak belirlenmiş.