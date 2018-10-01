Meizu'nun M822Q model numaralı cihazının görselleri ve özellikleri TENAA'da listelendi

Model numarası M822Q olan, orta-segment bir Meizu cihazının görselleri ve teknik özellikleri Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelendi. Cihazın geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüş olan M6 Note'un halefi M8 Note olduğu söylentileri internette dolaşıyor. Ancak henüz bu konuda net bir bilgiye sahip değiliz.

Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden söz edecek olursak, 6 inçlik 2160 x 1080 piksel çözünüürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkacak olan cihaz, Snapdragon 636 veya Snapdragon 450 işlemciye sahip olacak. 4 GB'lık bir RAM'e ve 64 GB'lık dahili depolama alanına sahip olan cihaz, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Cihaz 12 MP+5 MP çözünürlüğünde 2 adet arka kamera sensörüne ve 8 MP çözünürlüğünde 1 adet ön kamera sensörüne sahip. Cihaz ayrıca hızlı şarj desteğine sahip 3500 mAh gücünde bir pile ev sahipliği yapıyor.

Cihazın tasarımından da biraz söz edecek olursak, dikey olarak konumlandırılmış 2 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihaz, kamera sensörlerinin tam altında konumlandırılmış bir parmak izi sensörüne sahip.

Cihaz Özellikleri

Ekran: 6 inç - 2160 x 1080 (FHD+)

https://www.gizmochina.com/2018/10/01/meizu-m822q-appears-on-tenaa-packs-6-inch-fhd-screen-dual-cameras-and-more/

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Snapdragon 636 veya Snapdragon 4504 GB64 GB+ microSD kart desteği12 MP + 5 MP8 MP3.500 mAhAndroid 8.1 OreoKırmızı,siyah,mavi,mor