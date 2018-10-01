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Meizu'nun M822Q model numaralı cihazının görselleri ve özellikleri TENAA'da listelendi

Meizu'nun yakın gelecekte tanıtacağı M8 Note olduğu tahmin edilen, M822Q model numaralı orta-segment bir cihaz TEENA üzerinden listelendi. Cihazın teknik özellikleri ve görselleri haberimizde.
7 ay
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Meizu'nun M822Q model numaralı cihazının görselleri ve özellikleri TENAA'da listelendi
 
Model numarası M822Q olan, orta-segment bir Meizu cihazının görselleri ve teknik özellikleri Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelendi. Cihazın geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüş olan M6 Note'un halefi M8 Note olduğu söylentileri internette dolaşıyor. Ancak henüz bu konuda net bir bilgiye sahip değiliz.
Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden söz edecek olursak, 6 inçlik 2160 x 1080 piksel çözünüürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkacak olan cihaz, Snapdragon 636 veya Snapdragon 450 işlemciye sahip olacak. 4 GB'lık bir RAM'e ve 64 GB'lık dahili depolama alanına sahip olan cihaz, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Cihaz 12 MP+5 MP çözünürlüğünde 2 adet arka kamera sensörüne ve 8 MP çözünürlüğünde 1 adet ön kamera sensörüne sahip. Cihaz ayrıca hızlı şarj desteğine sahip 3500 mAh gücünde bir pile ev sahipliği yapıyor.
Cihazın tasarımından da biraz söz edecek olursak, dikey olarak konumlandırılmış 2 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihaz, kamera sensörlerinin tam altında konumlandırılmış bir parmak izi sensörüne sahip.

Cihaz Özellikleri

Ekran: 6 inç - 2160 x 1080 (FHD+) 
İşlemci: Snapdragon 636 veya Snapdragon 450
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB+ microSD kart desteği
Arka kamera: 12 MP + 5 MP
Ön kamera: 8 MP
Batarya: 3.500 mAh
İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo
Renk seçenekleri: Kırmızı,siyah,mavi,mor
https://www.gizmochina.com/2018/10/01/meizu-m822q-appears-on-tenaa-packs-6-inch-fhd-screen-dual-cameras-and-more/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 7 ay
636 ise iyi ama 450 ise çöp
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Ekrem71.5 7 ay
Kim ne derse desin....
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