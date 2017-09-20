Meizu’dan 100$’lık M6 akıllı telefon

Amiral gemisi sınıfında artık 1000$ seviyelerini konuşurken giriş seviyesinde de halen çok iyi fiyat-performans telefonları mevcut. Çinli üretici Meizu, 100$ seviyesinde tatmin edici bir donanım sunan yeni M6 akıllı telefonunu duyurdu.

Alt seviyede

5.2 inçlik HD ekrana sahip olan Meizu M6 modeline 8 Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6750 yonga seti güç veriyor. Telefonda 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi seçenekleri yer alacak.

Arka kısmında 13MP çözünürlüğündeki kamera için ArcSoft ile iş birliğine gidilmiş ve en iyi görüntü kalitesi elde edilmeye çalışılmış. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde geniş diyafram aralıklı bir kamera yer alıyor.

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Poli karbonat bir gövde yapısına sahip olan model 3070mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. MicroUSB bağlantısı kullanan model ön kısımda da bir parmak izi okuyucusuna sahip. Model kutudan Android 7.0 işletim sistemi ile çıkıyor.

4 farklı renk seçeneği sunacak modelin giriş konfigürasyonu 105$ fiyat etiketine sahip. Üst versiyon için ise 135$ civarında bir meblağ isteniyor. Model 25 Eylül itibariyle satışa sunulacak.