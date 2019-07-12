Meraklı bekleyiş sona erdi: S-400 parçaları Türkiye'de!

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Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusundaki belirsizlik ile gündemi epey meşgul eden S-400’ler sonunda Türk topraklarına giriş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ilk parçalarının teslimatının bugünden itibaren başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır.”

10 Eylül'e kadar faal hale getirilmesi planlanıyor

S-400 hava savunma sisteminin ilk parçaları bugün sabah 10.20 itibariyle Ankara’ya geldi. İlk etapta sadece füze ve rampa parçalarının gelmesi, radar sisteminin gelmemesi bekleniyordu. Habertürk’ün haberine göre Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle S-400’ün radar sisteminin parçalarının da getirildiği belirtiliyor. Yine Habertürk’ün haberine göre S-400’in 10 Eylül’e kadar faal hale getirilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Rusya’nın önde gelen haber ajanslarından TASS’ın haberine göre S-400 teslimatı üç parti şeklinde gerçekleştirilecek. İlk partinin teslimatı bugün inen uçakla yapıldı, ikinci parti de hava yolu ile teslim edilecek. 120’nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak.

S-400 özellikleri

S-400 hava savunma sistemi, Türkiye hava sahasına giriş yapan savaş uçakları, radar tespit uçakları, keşif uçakları, balistik füzeler, orta menzilli füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha edebilecek.

600 kilometre uzaklıktan tehdidi belirleyebilen S-400'ler, 60 kilometre uzaklıktaki balistik hedefleri, 400 kilometre uzaklıktaki aerodinamik hedefleri ve 10 metre kadar alçak irtifadaki hedefleri vurabilirken, Amerika’nın Patriot füzeleri ancak minimum 60 metre yükseklikteki hedefi vurabiliyor.

Türkiye, NATO üyesi olduğu için S-400 siparişi ile büyük tepki çekti. ABD yönetimi, S-400’lere alternatif olarak Patriot satmayı önerdi. Bir dönem Türkiye’de Patriot testleri yapıldı. ABD, Patriotların teknik özelliklerini Türkiye ile paylaşmayı reddettiği için ve yüksek maliyetler nedeniyle S-400’lere yöneldik.

Rusya, Türkiye dışında Belarus ve Çin’e S-400 sattı. Aralarında Nato üyesi ülkeler de dahil olmak üzere yaklaşık 20 ülke S-300 kullanıyor. S-500’lerin seri üretimine ise henüz başlanmadı.

Türkiye, dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi için Rusya’ya 2,5 milyar dolar ödeyecek. Hindistan ve Suudi Arabistan da S-400 alımı için büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

S-400 nedeniyle Türkiye ve ABD arasında yaşananlar

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi, ABD'den ise F-35 beşinci nesil savaş uçağı siparişi verdi. ABD, Türkiye'nin S-400 alımından epey rahatsız olmuştu. S-400'lerin F-35 gibi savaş uçaklarını durdurmaya yönelik bir sistem olduğunu ve F-35 ile ilgili gizli bilgilerin Rusya'ya satılabileceği ifade ediliyordu. Türkiye, S-400 kararından geri adım atmayınca ABD, resmi olarak açıklamasa da Türkiye'ye karşı ambargo uygulamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Genel Başkanı Donald Trump, Japonya'daki G-20 zirvesinde bir araya geldi. Trump, Türkiye'nin S-400 siparişi hakkında ılıman konuştu. Bu krizde Türkiye'nin yapabileceği bir şeyi kalmadığını ve ABD'nin adaletli davramaya mecbur kaldığını ifade etti. Sorumlunun Obama olduğuna vurgu yaparak "Bu süreci sen bu hale getirdin. Sen eğer Patriot'ları vermiş olsaydın bugün böyle bir durum olmayacaktı. Ama sen vermedin. Kongre dedin, şu dedin, bu dedin, işi buraya kadar sürükledin. Şu anda da adaletli davranmaya mecburuz." dedi. Trump'ın bu açıklamalarının ardından Türkiye, S-400'ün ilk parçalarını Ankara'ya getirdi.

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