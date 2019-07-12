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Meraklı bekleyiş sona erdi: S-400 parçaları Türkiye'de!

Türkiye'nin savunma gücüne önemli katkıda bulunacak S-400 hava savunma sisteminin ilk parçaları Türkiye'ye getirildi. S-400'ün 10 Eylül'e kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.
1 sa.
1b
78
14
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Meraklı bekleyiş sona erdi: S-400 parçaları Türkiye'de!
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Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusundaki belirsizlik ile gündemi epey meşgul eden S-400’ler sonunda Türk topraklarına giriş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ilk parçalarının teslimatının bugünden itibaren başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır.”

10 Eylül'e kadar faal hale getirilmesi planlanıyor

S-400 hava savunma sisteminin ilk parçaları bugün sabah 10.20 itibariyle Ankara’ya geldi. İlk etapta sadece füze ve rampa parçalarının gelmesi, radar sisteminin gelmemesi bekleniyordu. Habertürk’ün haberine göre Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle S-400’ün radar sisteminin parçalarının da getirildiği belirtiliyor. Yine Habertürk’ün haberine göre S-400’in 10 Eylül’e kadar faal hale getirilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Rusya’nın önde gelen haber ajanslarından TASS’ın haberine göre S-400 teslimatı üç parti şeklinde gerçekleştirilecek. İlk partinin teslimatı bugün inen uçakla yapıldı, ikinci parti de hava yolu ile teslim edilecek. 120’nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak.

S-400 özellikleri

S-400 hava savunma sistemi, Türkiye hava sahasına giriş yapan savaş uçakları, radar tespit uçakları, keşif uçakları, balistik füzeler, orta menzilli füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha edebilecek.

600 kilometre uzaklıktan tehdidi belirleyebilen S-400'ler, 60 kilometre uzaklıktaki balistik hedefleri, 400 kilometre uzaklıktaki aerodinamik hedefleri ve 10 metre kadar alçak irtifadaki hedefleri vurabilirken, Amerika’nın Patriot füzeleri ancak minimum 60 metre yükseklikteki hedefi vurabiliyor.

Türkiye, NATO üyesi olduğu için S-400 siparişi ile büyük tepki çekti. ABD yönetimi, S-400’lere alternatif olarak Patriot satmayı önerdi. Bir dönem Türkiye’de Patriot testleri yapıldı. ABD, Patriotların teknik özelliklerini Türkiye ile paylaşmayı reddettiği için ve yüksek maliyetler nedeniyle S-400’lere yöneldik.
Rusya, Türkiye dışında Belarus ve Çin’e S-400 sattı. Aralarında Nato üyesi ülkeler de dahil olmak üzere yaklaşık 20 ülke S-300 kullanıyor. S-500’lerin seri üretimine ise henüz başlanmadı.

Türkiye, dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi için Rusya’ya 2,5 milyar dolar ödeyecek. Hindistan ve Suudi Arabistan da S-400 alımı için büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

S-400 nedeniyle Türkiye ve ABD arasında yaşananlar

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi, ABD'den ise F-35 beşinci nesil savaş uçağı siparişi verdi. ABD, Türkiye'nin S-400 alımından epey rahatsız olmuştu. S-400'lerin F-35 gibi savaş uçaklarını durdurmaya yönelik bir sistem olduğunu ve F-35 ile ilgili gizli bilgilerin Rusya'ya satılabileceği ifade ediliyordu. Türkiye, S-400 kararından geri adım atmayınca ABD, resmi olarak açıklamasa da Türkiye'ye karşı ambargo uygulamaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Genel Başkanı  Donald Trump, Japonya'daki G-20 zirvesinde bir araya geldi. Trump,  Türkiye'nin S-400 siparişi hakkında ılıman konuştu. Bu krizde Türkiye'nin yapabileceği bir şeyi kalmadığını ve ABD'nin adaletli davramaya mecbur kaldığını ifade etti. Sorumlunun Obama olduğuna vurgu yaparak "Bu süreci sen bu hale getirdin. Sen eğer Patriot'ları vermiş olsaydın bugün böyle bir durum olmayacaktı. Ama sen vermedin. Kongre dedin, şu dedin, bu dedin, işi buraya kadar sürükledin. Şu anda da adaletli davranmaya mecburuz." dedi. Trump'ın bu açıklamalarının ardından Türkiye, S-400'ün ilk parçalarını Ankara'ya getirdi.

https://www.aa.com.tr Yorum Yaz
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sistemli adam 54 dk. en beğenilen
Cumhuriyet tarihimizin en isabetli kararıdır.
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adam olun 57 dk.
gelsede çalışmaz bodruma kilitlerler.
çalışsada radarını açmazlar.
radarını açsalarda kitlenmez.
kitlensede vuramaz içindeki füzeleri çıkaracaklarmış.
gelsede çalışmaz bodruma kilitlerler.çalışsada radarını açmazlar.radarını açsalarda kitlenmez.kitlensede vuramaz içindeki füzeleri çıkaracaklarmış....
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cem650 34 dk.
ilk defa dik duruyorlar hadi bakalım allah yardım etsin sonuna kadar desteklerim bu konuyu...
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Kerim5100 3 dk.
Haftaya kutu açılım videosu gelir mi XD
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DH Misafiri 12 dk.
gelir şimdi tipini sevdiklerim "aktif edilmeyecek,azerbaycan verilecek" vs... diyen vatan hainleri şimdi bakalım hangi ğeyigi yuvarlayacaklar buralarda merak konusu
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DH Misafiri 13 dk.
emre usludan o kral hareketi bekliyoruz.
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Alice Abernathy 20 dk.
ABD'nin bence iki büyük korkusu var. Birincisi S-400'lerde F-35 uçaklarının Türk hava sahasında uçarken onların gelişmiş erken uyarı sistemlerinde tespit edilme karakteristiklerini, hareket örüntülerini ve benzeri özelliklerini Ruslara gizlice aktaracak casus yazılımlar bulunma korkusu ve Türkiye'nin Rusya'ya (dolayısıyla İran'a da) yakınlaşma korkusu. Ortadoğu'nun söz konusu olduğu meselelerde Türkiye ABD'ye sadık (semper fidelis!) bir NATO ülkesi gibi değil de ulusal çıkarları için Rusya ve İran ile takılmaya çalışan bir ülke gibi davranırsa bu ABD için ciddi bir baş ağrısı olur. Erdoğan D.Trump'a gerekçeler ve güvenceler vererek durumu idare etmeye çalışıyor, Amerika ise şu an iyi polis kötü polisi oynuyor zira elindeki kartlar kötü. Kendi güvenliğini sağlamaya çalışan bir devlete bu sebepten ötürü ekonomik ambargo atmaya çalışmak ve uluslararası düzeyde ciddi bir askeri sözleşme yırtırtmaya çalışmak mesela, ne diyeyim, pek meşru zemin sağlanamayan güç kullanımına giriyor. Amerikalılar elbette aptal değil, durumun farkındalar.
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cem650 34 dk.
ilk defa dik duruyorlar hadi bakalım allah yardım etsin sonuna kadar desteklerim bu konuyu...
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torenbolen 51 dk.
ABD Silahlı Kuvvetlerin yaklaşık 700 milyar dolar bütçesi var. Hala bir şeyler satmanın derdindeler. Çin’in bütçesi bile Amerika’nın 3’te 1’i değil. Obama’yı suçluyor bir de. Obama’nın da yaptığı hatalar oldu Afganistan’a girmesi gibi. Ama şu baba mirasına konan Trump, Obama’nın tırnağı olamaz. Şikago’da Anayasa Profesörlüğü yapmış adamın yanında kim ki? Vizyon 0, kültür 0. Irkçı, bölücü. İki kelimeyi bir araya getiremiyor. Sadece parası ve forsu var diye saygı duyulanlardan. Bizimkinin biraz daha evrilmiş versiyonu. Konuşma tarzları bile benziyor.
2 Yanıt Yanıtla
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raxetul 45 dk. torenbolen
Çünkü savunma sanayi ülke dışına satış yapamazsa kendisini idame ettiremiyor. Bu tüm ülkeler için geçerli. Mermi, füze harcanmayan para gibidir, kullanılmadığında manası olmaz, bu yüzden de dünyanın dört bir yanında savaş var ve bununla geçinen ekonomiler var.
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zdniz 37 dk. torenbolen
Trump konusunda haklısın ama silah satma konusu farklı amaç satmak digil Amerikanın bu taktigini bir zamanlar osmanlı devletide yaptı ilk başlarda başarılı ama sonra başarısız oldu örnek veriyim osmanlı ordusu istanbuldan çıktıgında 50 bin kişi ise yoldayken ona katılan beylikler falan filan derken sayı 150 bin oluyor hem maliyetsiz hem pratik. Amerikanında yapmak istedigi bu kendi silahlarını satmaya çalışarak aslında kafamdakileri anlatamadım ama mantık bu.
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sistemli adam 54 dk. en beğenilen
Cumhuriyet tarihimizin en isabetli kararıdır.
Yanıtla +7
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adam olun 57 dk.
gelsede çalışmaz bodruma kilitlerler.
çalışsada radarını açmazlar.
radarını açsalarda kitlenmez.
kitlensede vuramaz içindeki füzeleri çıkaracaklarmış.
Yanıtla +6
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Ceqa 1 sa.
Trump'ın S-400 hakkında ılımlı konuşması ABD'nin ılımlı olduğu anlamına gelmez. Zaten Trump'a güvenen bir kişi var mı ?
Hayırlı olsun ihtiyacımız vardı ama önemli olan dış politikada akıllı hareket etmek.
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Jowiyaga 1 sa.
Hadi hayırlı olsun. Bir sorun çıkartmazlar inşallah.
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s-400, s-400 hava savunma sistemi ve
11 etiket daha rusya Türkiye Gündemi teslimat f-35 ABD savunma teknolojileir hava savunma füze Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
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