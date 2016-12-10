Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes AMG GT R, 7:10.9 dakika tur zamanı ile Nürburgring rekorunu kırdı

Mercedes-AMG GT serisinin en güçlü modeli olan GT R arkadan iter spor araç kategorisinde Nürburgring pist rekorunu kırmayı başardı. Rekorla ilgili detaylar ve videoyu haberimizde bulabilirsiniz...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,8b
1
53
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nürburgring, dünyadaki en ikonik yarış pistlerinden birisi olmasının yanı sıra üreticilerin de rekor denemeleri ve araç testleri için sıkça kullandığı bir pist konumunda. Bu nedenle, rekor tur süreleri Yeşil Cehennem'de denemeler yapan firmalar ve bağımsız kullanıcılar sayesinde sürekli değişime uğramakta. Birkaç gün önce, mevsimlik kış kapanışını öncesinde Sport Auto, AMG GT R'yi Ring'e götürmüş ve onunla birkaç hızlı tur atmış. Pistte geçen uzun bir günün ardından 7:10.9 dakikalık süre çıkaran GT R, yeni bir rekor kırarak arkadan iter spor otomobil klasında birinciliğe oturmuş durumda.
Bu sonuçla birlikte toplam sıralamada 7. liğe yerleşen GT R'nin önünde Nissan GT-R Nismo, NextEV Nio EP9, Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce, Porsche 918 Spyder, Radical SR8 ve 1. sırada bulunan Radical SR8LM yer alıyor. AMG GT R'nin 6. sıraya yükselmesi için Nissan GT-R Nismo'nun 7:08.68 dakikalık süresini geçmesi gerekiyor. GT R'nin geçtiği diğer araçlardan bazılarına bakacak olursak; Chevrolet Corvette ZR1, 2012 yılında pistte 7:19.63 süresini çıkarırken, Dodge Viper SRT-10 ACR ise 2010 yılında 7:12.13 süresini çıkarmış.
Rekorlar oldukça düzenli olarak kırılırken, genellikle yeni bir otomobilin kendisini ilk 10'da bulmasına rastlanmıyor. Rekor kırması sonrası "Beast of the Green Hell" (Yeşil Cehennemin Canavarı) lakabını alan GT R'da 4.0 litre hacminde 585 beygir güç ile 700 Nm tork üreten V8 motor yer alırken bu motorun gücü 7-ileri çift kavramalı şanzıman ile aktarılıyor. 0'dan 100 km/h hıza 3.6 saniyede çıkan aracın son sürati ise 320 km/h.
Mercedes AMG GT R'nin rekor kırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/mercedes-amg-gt-r-runs-n-rburgring-in-7-109-minutes-ar175388.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Virinom 2 yıl en beğenilen
ŞU pistin neredeyse her kıvrımını yıllar geçse de unutmadım. Ah Gran Turismo 4 günlerim )
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teneke1236737 2 yıl
Bizlik bir şey yok.
Ama helal olsun 585 beygir ve 700 Nm tork,yılann.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HoLY.oNE 2 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN
Radical SR8LM arkadan itişli ve daha hızlı bir derece yapmışken, AMG nasıl arkadan itişte 1. olabiliyor?
Radical SR8LM spec.: fastestlaps.com/...

Dalga mı geçiyorsun ?
O araç spor otomobil olarak mı geçiyor ?
Günlük kullanım arabası mı o ? Klasmanı nedir sence ?
650kg 700hp aracı gösterip daha hızlısı var demek nasıl bir mantalitedir.
'Ferrari 488 GTB gibi standartları belirleyen bir süper spordan 11 saniye daha hızlı olan AMG GT R, Lexus LFA’den 4 saniye, Corvette ZR1’dan da 9 saniye daha hızlı. 488 GTB testinin aynı pilot tarafından birkaç hafta önce gerçekleştirildiğini de göz önünde bulunduracak olursak '
Tartışılıcak bişey yok,kimleri kimleri tokatlamış
Baş yapıt yapmış adamlar..
Ac1DBuRNRadical SR8LM arkadan itişli ve daha hızlı bir derece yapmışken, AMG nasıl arkadan itişte 1. olabiliyor?Radical SR8LM spec.:
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V2 2 yıl
Videonun 3:20 saniyesinde bir araba resmen gömdü bunu. O farklı klasmanda mı ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 2 yıl V2
V2
Videonun 3:20 saniyesinde bir araba resmen gömdü bunu. O farklı klasmanda mı ?

AMG GT3. Turnuvalarda kullanılan pist versiyonu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UML 2 yıl
"Arkadan iter" değil "arkadan çeker" demek doğru olanı. Arabalarda çekiş sistemi olduğu için itiş diye bi kavram yoktur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YASNAKTP 2 yıl
Hocam Lamborghini Aventador 6:59 yapmıştı benmi yanlış hatırlıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
P3rF3cT55 2 yıl YASNAKTP
yasnaktp

Hocam Lamborghini Aventador 6:59 yapmıştı benmi yanlış hatırlıyorum.

Aventador 4 tekerden çekişli.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerz 2 yıl
hayallerimizin bittiği yerde birilerinin yaşamları başlıyor.
saygı duyuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bianconera 2 yıl
AMG GTR harbiden oldu yani.Mercedes'in mühendislik harikası superspor otomobili :)
Bir de bu araç 911 turbo ağırlığında olsaymış neler yaparmış biraz ağır kalıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Feint-TR 2 yıl bianconera
bianconera
AMG GTR harbiden oldu yani.Mercedes'in mühendislik harikası superspor otomobili :)
Bir de bu araç 911 turbo ağırlığında olsaymış neler yaparmış biraz ağır kalıyor.

911 Turbo S 1605 kg
AMG GTR 1554 kg
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
bu nasıl bir motor sesi lan! american muscle gibi mübarek maşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jimhendrix 2 yıl
Ozenti olmayın özgün olun.
E46 m3 csl
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savascoker 2 yıl jimhendrix
jimhendrix
Ozenti olmayın özgün olun.
E46 m3 csl

Sırf daha hafif diye csl i eklemeniz hoş olmamış :D büyük çoğunluk m3 ü 46 ları sever lakin m3 lerin hiç bir zaman özgün bir yanı olmadı :D oda doğadan hayvanlardan esinlenerek yapıldı .
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
royal_flush_ 2 yıl
3.45 civarı öndeki aracın gazına gelip gözünü kararttı viraja 190 la girdi,araba hafiften saldı,3-5 damla ter boşaldı, işte risk budur
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savascoker 2 yıl royal_flush_
royal_flush_
3.45 civarı öndeki aracın gazına gelip gözünü kararttı viraja 190 la girdi,araba hafiften saldı,3-5 damla ter boşaldı, işte risk budur


O araç vulcanmıydı yalnız adamı daha sonra hiç göremedi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AutoTestPilot 2 yıl
Ee iyi bari tur suremiz ayni olmasada motorlarimizin torklari ayni
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lınc 2 yıl
5 10 saniyenin onemi degil asil olan bi araba vardir 0 100 u 1 saniyedir ama viraji stabil donemeyip duzlukte sure kasiyodur.

Bu pisti ciddiye almak ne derece mantikli



Asil karsilastirilmasi gereken konu silindir hacmi ve beygir misal 3.0 ccler 2.0 ccler onden cekerler 4 cekerler arkadan cekerler diye.4.0 cc motorlu araba 3.0 motorlu araba ile bir tutuluyor kiyaslaniyor.

Dengesizlik olmamali.

Bence 4.0 cc hacme gore cok basarisiz bi performans.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5766 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mercedes, mercedes-amg gt r ve
11 etiket daha mercedes amg gt r amg gt r nürburgring pist rekoru rwd Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl A-Data XPG Z1 RAM incelemesi "Çekici tasarım, yüksek hızaşırtmayla buluştu" 2 yıl Clash of Clans ve Clash Royale karakterleri çizgi film oldu 2 yıl Faraday Future'dan resmi lansman öncesi teaser görseller gelmeye devam ediyor 2 yıl Apple'ın seçimi ile 2016 yılının en iyi oyunları ve uygulamaları 2 yıl 6 GB RAM ve 6 inç ekranlı Samsung Galaxy C9 Pro küresel pazara geliyor 2 yıl Renault, ocak ayında elektrikli bir ticari araç tanıtacak 2 yıl NASA'dan herkese ve her şeye uygun GIF'ler 2 yıl Qualcomm 48 çekirdekli 10nm işlemcisini gösterdi 2 yıl Justice League 2 ertelendi: Önce Ben Affleck'in Batman filmi gelecek 2 yıl Üç önemli Linux kernel güvenlik açığı kapatıldı 2 yıl Çin’in yenilikçi otobüs projesi çürümeyi bekliyor 2 yıl Kan zehirlenmeleri için önemli gelişme 2 yıl Sony Android 7.1.1'i yayınlayan ilk üretici olmayı hedefliyor 2 yıl Apple AirPods geciktikçe gecikiyor 2 yıl Xiaomi 12 Aralık'ta yeni elektrikli aracını tanıtacak 2 yıl Apple, CarPlay ile uyumlu modeller listesine 50 yeni araç ekledi 2 yıl Milli Savaş Tankımız Altay'ın kardeşi: Tulpar 2 yıl 2016 yılı boyunca Facebook’ta en çok ne konuşuldu? 2 yıl Avrupa Birliği'nden Volkswagen uyarısı 2 yıl iPhone 8'in fiyatı bin doların üzerine çıkabilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mercedes AMG GT R, 7:10.9 dakika tur zamanı ile Nürburgring rekorunu kırdı Sonraki Denuvo'ya bir darbe de DOOM'dan 2 yıl Asus'tan 13.3 İnçlik Atom Karınca 2 yıl AMD Radeon Crimson ReLive Edition duyuruldu! 2 yıl War for the Planet of the Apes'in ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Cooler Master MasterBox 5T Tanıtıldı 2 yıl Nesnelerin interneti üzerinden yapılan saldırılar insanları öldürebilir! 2 yıl Dronelar kan naklinde kullanılabilir 2 yıl TP-Link, akıllı ev cihazları pazarına giriyor 2 yıl HTC 11 için iddialar 2 yıl Apple Haritalar’a elektrikli araçlar için önemli güncelleme 2 yıl Razer Raiju: ESpor temelli PS4 kontrolcüsü 2 yıl NVIDIA, şehirdeki yollarda sürücüsüz araç testleri yapıyor 2 yıl 2si1 "Portsuz" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Giriş seviyesi telefonlara talep azalıyor 2 yıl Arçelik'ten Türkiye'de ilk, globalde yeni rekabetçi Akıllı Ev Asistanı 2 yıl Super Mario Run gelirlerde hedef büyüttü 2 yıl Samsung’dan UFO’yu andıran sıra dışı drone tasarımı 2 yıl Huawei P9 ve Mate 8 için Android 7.0 güncellemesi başlıyor 2 yıl Google, ünlü YouTube-MP3 sitesini arama motorundan tamamen sildi 2 yıl Samsung Electronics, Tesla'ya otonom araçları için çip tedarik edecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim