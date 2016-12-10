Mercedes AMG GT R, 7:10.9 dakika tur zamanı ile Nürburgring rekorunu kırdı

Nürburgring, dünyadaki en ikonik yarış pistlerinden birisi olmasının yanı sıra üreticilerin de rekor denemeleri ve araç testleri için sıkça kullandığı bir pist konumunda. Bu nedenle, rekor tur süreleri Yeşil Cehennem'de denemeler yapan firmalar ve bağımsız kullanıcılar sayesinde sürekli değişime uğramakta. Birkaç gün önce, mevsimlik kış kapanışını öncesinde Sport Auto, AMG GT R'yi Ring'e götürmüş ve onunla birkaç hızlı tur atmış. Pistte geçen uzun bir günün ardından 7:10.9 dakikalık süre çıkaran GT R, yeni bir rekor kırarak arkadan iter spor otomobil klasında birinciliğe oturmuş durumda.

Bu sonuçla birlikte toplam sıralamada 7. liğe yerleşen GT R'nin önünde Nissan GT-R Nismo, NextEV Nio EP9, Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce, Porsche 918 Spyder, Radical SR8 ve 1. sırada bulunan Radical SR8LM yer alıyor. AMG GT R'nin 6. sıraya yükselmesi için Nissan GT-R Nismo'nun 7:08.68 dakikalık süresini geçmesi gerekiyor. GT R'nin geçtiği diğer araçlardan bazılarına bakacak olursak; Chevrolet Corvette ZR1, 2012 yılında pistte 7:19.63 süresini çıkarırken, Dodge Viper SRT-10 ACR ise 2010 yılında 7:12.13 süresini çıkarmış.

Rekorlar oldukça düzenli olarak kırılırken, genellikle yeni bir otomobilin kendisini ilk 10'da bulmasına rastlanmıyor. Rekor kırması sonrası "Beast of the Green Hell" (Yeşil Cehennemin Canavarı) lakabını alan GT R'da 4.0 litre hacminde 585 beygir güç ile 700 Nm tork üreten V8 motor yer alırken bu motorun gücü 7-ileri çift kavramalı şanzıman ile aktarılıyor. 0'dan 100 km/h hıza 3.6 saniyede çıkan aracın son sürati ise 320 km/h.

Mercedes AMG GT R'nin rekor kırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/mercedes-amg-gt-r-runs-n-rburgring-in-7-109-minutes-ar175388.html