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Mercedes önden çekiş platformu üzerine 8 yeni model planlıyor

Mercedes-Benz önden çekişli araçlarının kullandığı MFA platformunu yeni nesille birlikte geliştirmeyi planlıyor. Firma MFA 2 adındaki platformla birlikte 8 yeni önden çekişli model tanıtacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mercedes-Benz, görünüşe göre CLA-Class gibi önden çekişli modellerinin satış performansından oldukça memnun çünkü üretici, platformu gelecek nesil yeni modellerle geliştirmeye hazırlanıyor. Car and Driver'a konuşan Mercedes-Benz patronu Ola Källenius, firmanın MFA2 (Modüler Önden çekişli Mimari 2) adını verdiği platformun üzerine 8 yeni model planladığını belirtmiş. 
Şu an için markanın güncel önden çekiş platformunda 5 adet modeli yer alırken, bu modellere örnek olarak CLA, GLA ve B Serilerini sayabiliriz. Källenius yaptığı açıklamada bu 8 aracın isimlerini vermese de, güncel MFA platformundaki modellerin yeni nesillerinin yolda olduğunu göz önüne alırsak 5 tanesini tahmin etmiş oluyoruz.
(A Serisi Sedan konsepti)
Önceki çıkan raporlara göre Mercedes-Benz tasarımcılarının yeni nesil araçları güncel nesillerine göre daha sade bir şekilde tasarlayacağı bildiriliyor. Bunun yanı sıra Mercedes-Benz'in A Serisinin standart ve uzun dingil mesafesine sahip bir sedan modelini piyasaya süreceği de daha önceden ortaya çıkan detaylar arasında.

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Nike Tyson 2 yıl en beğenilen

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3 Yanıt Yanıtla +28
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ciddi kedi 2 yıl
o kadar para vericeksin bi de önden çeker olacak. markalar maaliyet azaltımına gitmeye çalıştıkça mokunu çıkardı. matruşka bebek gibi birbirinin aynısı modeller bitti 1.6 dizeller bitti şimdi bu başladı
o kadar para vericeksin bi de önden çeker olacak. markalar maaliyet azaltımına gitmeye çalıştıkça mokunu çıkardı. matruşka bebek gibi birbirinin aynısı modelle...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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HoLY.oNE 2 yıl Nike Tyson
Nike Tyson

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Tarihe karışıyor artık o olay
Premium markalar düşük maliyetli araçlarını önden çekere çeviriyor
1 serisi
2 serisi vs
Nike TysonTarihe karışıyor artık o olayPremium markalar düşük ma...
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Delifisek.Tux 2 yıl
He etsin tabii. Önden çekiş mercedes tabe...
Önden çekiş olduktan sonra gider honda ya binerim nedir farkı fiyatından gayrı ?
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dandanakan44 2 yıl
İyi halt ediyor
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aycibin 2 yıl
150bg altındaki araçların arkadan olmasına gerek yok.zaten sportif bir beklenti ile satılan araçlar değiller.lakin bu düşük güçteki motorları da sadece a,b ve cla gibi compact sınıflara kullanıyorlar.ama 156-204bg arasındaki c serisinden itibaren olursa tutmaz.
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ø 2 yıl
Önden çekişli arabaya Mercedes yada BMW demem. Bu iki markayı özel yapan en önemli faktörlerden biri budur.
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senersongur 2 yıl
Geleceğin platformu önden çekişte. Bu nedenle firmalar hep bu yönde geliştirmeler yapıyor.
Nürburgring'de hep önden çeker araçların süreleri konuşuluyor.
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Karbon 12 2 yıl
Güzel. Artık yağışlı havalarda trafik daha az tıkanacak.
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Huseyin-ZST 2 yıl
Oooo Merco da oyuncak araba işine girdi bakıyorum iyice.
O da haklı tabi. Daha az emekle daha çok para kazanabileceğini görünce iştahı kabarmıştır. Geçen gün de böyle jip gibi, değil gibi bir Merco gördüm. Kör oldum bildiğin. X6'dan beri böyle rezillik görmemiştim.
Neyse,
Ortak platform muhabbetlerini arttırsın. Sonra ortak parça kullanımı. Sonra aynı sınıfta aynı ürüne segmentasyonlara girişsin. Segment içinde segment de çaksın.
Araba baz olursa torsiyon, güçlü olursa mcpherson falan...

Sonra bir bakmışız Merco Focus gibi aletler üretiyor...

Bunu orta sınıfı yolma projesi olarak görüyorlarsa mesele yok. Ancak babaları da devşirme niyetindelerse bence yazık olur. Gerçi beni ilgilendirmiyor. Merco kalemim araç değil. Belki CLK ve SLK. Gerisi bana uymuyor zaten.
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S.Soylu 2 yıl
Mercedes markasının premium algısı sadece arkadan itiş olmasına bağlı değildir. Gönül ister ki hepsi arkadan itiş olsun ama dünya üzerindeki her firma kar marjını yükseltmeye çalışır. Az maliyet daha fazla kar mantığı ile hareket edildiğinde önden çekişli arabalar daha mantıklı gibi duruyor. Bana kalırsa A serisi B serisi bunlar premium olacak arabalar değil. Malzeme kalitesi vs değil premium araba benim için sedan formunda gösterişli konforlu malzeme kalitesi yüksek olan arabalar bana göre lükstür.
A3 bana göre A180 göre daha premium bi araba benim görüşüme göre. Daha kaliteli hissi veriyor bana.
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axaxa 2 yıl
Önden çekişli mercedes mi olurmuş :))
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redbul_540 2 yıl
BMW ula
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