Mercedes önden çekiş platformu üzerine 8 yeni model planlıyor

Mercedes-Benz, görünüşe göre CLA-Class gibi önden çekişli modellerinin satış performansından oldukça memnun çünkü üretici, platformu gelecek nesil yeni modellerle geliştirmeye hazırlanıyor. Car and Driver'a konuşan Mercedes-Benz patronu Ola Källenius, firmanın MFA2 (Modüler Önden çekişli Mimari 2) adını verdiği platformun üzerine 8 yeni model planladığını belirtmiş.

Şu an için markanın güncel önden çekiş platformunda 5 adet modeli yer alırken, bu modellere örnek olarak CLA, GLA ve B Serilerini sayabiliriz. Källenius yaptığı açıklamada bu 8 aracın isimlerini vermese de, güncel MFA platformundaki modellerin yeni nesillerinin yolda olduğunu göz önüne alırsak 5 tanesini tahmin etmiş oluyoruz.

(A Serisi Sedan konsepti)

Önceki çıkan raporlara göre Mercedes-Benz tasarımcılarının yeni nesil araçları güncel nesillerine göre daha sade bir şekilde tasarlayacağı bildiriliyor. Bunun yanı sıra Mercedes-Benz'in A Serisinin standart ve uzun dingil mesafesine sahip bir sedan modelini piyasaya süreceği de daha önceden ortaya çıkan detaylar arasında.