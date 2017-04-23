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Mercedes-AMG Project One iddiaya göre 1020 beygir gücünde olacak

Mercedes-AMG'nin merakla beklenen hiper otomobili Project One'a ait yeni detaylar gün yüzüne çıktı. V6 turbo ve 4 adet elektrik motoruna sahip olacak araç 1020 beygir güç üretecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,2b
1
34
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay Cenevre Otomobil Fuarında kapalı kapılar ardında bazı kişilere gösterilen Mercedes-AMG'nin hiper otomobili Project One, açıklandığı üzere Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarında resmi olarak kamuoyuna gösterilecek. Aracın şu an için teknik detayları bilinmese de F1 motoruna sahip 2 koltuklu otomobili görme şansı bulan bir kişi aracı, "Gerçekten vahşi bir şey, her bakımdan aşırı" olarak tanımlıyor.
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni bir rapor aracın güç ünitesinin detaylarını açığa çıkardı. Mercedes-AMG'nin W07 Formula 1 aracından alınan turboşarjlı 1.6 litre V6 motor 748 beygir (558 kW) gücündeki motora 4 adet elektrik motoru eşlik edecek. Bu elektrikli motorların iki tanesi ön tekerlere güç verirken, kalan iki tanesi ise aracın turbosu ve kran miline bağlı olacak. Bu dörtlü elektrik motoru araca 408 beygir (304 kW) güç katarken, V6 benzin motoruyla birlikte araç toplamda 1020 beygir (761 kW) güce sahip olacak.
Raporda yer alan bir diğer bilgiye göre 4 çeker olacak olan araç 1315 kilogramdan biraz daha hafif olacak ve yalnızca elektrik gücüyle 48 km menzile sahip olacak. Toplamda 275 adetle sınırlı olacak otomobilin 225 adeti halihazırda satılmış durumda. Her 50 bin kilometrede ağır bakıma ihtiyaç duyacağı belirtilen motora sahip olan araç 11.000 devir çevirebilecek.

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fotifoti 2 yıl en beğenilen
1.6 motor . ötv, mtv de düşük olur bak
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danGerfuLL 2 yıl
Benim aracta 10'da 1'i yok o beygirin.

Bu dunyada benim bundan sonraki sinavim da paranin varligiyla olsun lutfen. Yokluguyla yeterince sinandim diye dusunuyorum.

Benim aracta 10'da 1'i yok o beygirin.Bu dunyada benim bundan sonraki sinavim da paranin varligiyla olsun lutfen. Yokluguyla yeterince sinandim...
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TheNewAtilla 2 yıl
Bin yirmi beygir, sen bu beygirleri sen ne yaptın? Evde çocuklar açtır sen beygir vermiyorsun..
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1 Avatar
ex_silver 2 yıl
Otomotiv sektörünün teknoloji zirvesi bu güç grubudur. F1 den son kullanıcıya bu kadar erken iletilen bir ürün son zamanlarda olmamıştı
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DH Misafiri 2 yıl
Mercedes-AMG Project One dünyada sadece tek rakipleri kardeşi Aston Martin Valkyrie, Bugatti Chiron, Koenigsegg Regera rakip bir araç olacaktır
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sniper23 2 yıl
Pistlere ne zaman çıkacak ?
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sistemli adam 2 yıl
0,1 saniyede 100 kilometre/saat hıza çıkan araba olabilir mi acaba ? tabi insan vücudu o hızlanmaya dayanır mı o ayrı konu.
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transverse 2 yıl
Bire-bir F1'de kullandıkları motor olduğunu sanmıyorum o torkla, 1300 kg bir aracı iyi yürütmesi oldukca zor.
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bianconera 2 yıl transverse
trapspeed
Bire-bir F1'de kullandıkları motor olduğunu sanmıyorum o torkla, 1300 kg bir aracı iyi yürütmesi oldukca zor.

F1 motorunun aynısı elbette olamaz onlar 5 bin km civarı ömre sahip.
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sonersec 2 yıl YA-KU-ZA
YA-KU-ZA





Bugün bu aracı ankara trafiğinde gördüm. Şaşırdım hatta toyotanın böyle bir aracı var mıymış dedim. Acayip birşeymiş değerini bilemedim.
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zeytinkoy 2 yıl
1.6 motordan 760bg kadar güç elde edilebilmesi için çok yüksek devirler gerekir diye düşündüm. 11.000 devir beklediğime göre çok düşük geldi. En az 16.000 devir çevirir diye tahmin etmiştim. 10.000 deviri eski m5'ler, type-r'lar yapıyor.
11.000 devirle bu güç elde ediliyorsa en az 700nm tork olması lazım. 1.6 motordan öyle bir tork nasıl elde edilebiliyor merak ettim.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Killer_Elite 2 yıl zeytinkoy
Mevcut f1 araclarindada devir limiti var muhtemelen bu da oyledir yoksa en kotu 18 bini cevirecegi garanti
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Krone 2 yıl zeytinkoy
zeytinkoy
1.6 motordan 760bg kadar güç elde edilebilmesi için çok yüksek devirler gerekir diye düşündüm. 11.000 devir beklediğime göre çok düşük geldi. En az 16.000 devir çevirir diye tahmin etmiştim. 10.000 deviri eski m5'ler, type-r'lar yapıyor.
11.000 devirle bu güç elde ediliyorsa en az 700nm tork olması lazım. 1.6 motordan öyle bir tork nasıl elde edilebiliyor merak ettim.

Bu motor zaten 15-16 bin deviri görebilecek şekilde tasarlanmış fakat yakıt akış limitinden dolayı 12'yi pek geçemiyorlar
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BekirTemel 2 yıl
mükemmel ama daha iyisi olabildlffdfksd
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Firaristt 2 yıl
Koenigsegg Regera, One:1 hala en güçlü arabalar o zaman
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haberelectro 2 yıl Firaristt
F1 motoru var arabada. One 1 felan hikaye.
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TheNewAtilla 2 yıl
Bin yirmi beygir, sen bu beygirleri sen ne yaptın? Evde çocuklar açtır sen beygir vermiyorsun..
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