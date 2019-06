Mercedes-AMG Project One iddiaya göre 1020 beygir gücünde olacak

Geçtiğimiz ay Cenevre Otomobil Fuarında kapalı kapılar ardında bazı kişilere gösterilen Mercedes-AMG'nin hiper otomobili Project One, açıklandığı üzere Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarında resmi olarak kamuoyuna gösterilecek. Aracın şu an için teknik detayları bilinmese de F1 motoruna sahip 2 koltuklu otomobili görme şansı bulan bir kişi aracı, "Gerçekten vahşi bir şey, her bakımdan aşırı" olarak tanımlıyor.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni bir rapor aracın güç ünitesinin detaylarını açığa çıkardı. Mercedes-AMG'nin W07 Formula 1 aracından alınan turboşarjlı 1.6 litre V6 motor 748 beygir (558 kW) gücündeki motora 4 adet elektrik motoru eşlik edecek. Bu elektrikli motorların iki tanesi ön tekerlere güç verirken, kalan iki tanesi ise aracın turbosu ve kran miline bağlı olacak. Bu dörtlü elektrik motoru araca 408 beygir (304 kW) güç katarken, V6 benzin motoruyla birlikte araç toplamda 1020 beygir (761 kW) güce sahip olacak.

Raporda yer alan bir diğer bilgiye göre 4 çeker olacak olan araç 1315 kilogramdan biraz daha hafif olacak ve yalnızca elektrik gücüyle 48 km menzile sahip olacak. Toplamda 275 adetle sınırlı olacak otomobilin 225 adeti halihazırda satılmış durumda. Her 50 bin kilometrede ağır bakıma ihtiyaç duyacağı belirtilen motora sahip olan araç 11.000 devir çevirebilecek.