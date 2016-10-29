Mercedes-Benz'den önümüzdeki dönem için elektrikli araç atağı

Mercedes-Benz bir süredir ortada dolaşan iddiaların ardından, resmi olarak 2025 yılına kadar 10 adet elektrikli araç modeli geliştireceğini onayladı. Böylelikle daha önceki raporlarda belirtilen şirketin 2020'ye kadar 4 adet elektrikli aracı piyasaya süreceği iddiası onaylanmakla kalmayıp 9 senelik süreçte toplamda 10 adet aracın piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.

Firma şu an için planlanan 10 adet modelin herbiriyle ilgili teker teker detay vermezken, modeller arasında ilk olarak piyasaya sürülecek modeli zaten çoktan biliyoruz. Alman üreticinin Generation EQ konsepti temel alınarak geliştirilecek elektrikli SUV modelinin 2019 yılı gibi piyasada olması bekleniyor. Bu aracı bir elektrikli sedanın takip etmesi beklenirken onun hakkında henüz bir zaman bilgisi yer almıyor. Bu planların zaman içinde geliştirilebileceği yada beklenmeyen durumlardan etkilenebileceği düşünülürken, Mercedes-Benz'in bu uzun dönem stratejisinin onu premium elektrikli araç pazarında en büyük oyunculardan biri yapacağı aşikar.

Generation EQ konseptinin tanıtımı sonrası özel yeni bir platform üzerinde çalışmalara başlayan şirket, bu platformu MEQ alt markasıyla piyasaya sürülecek elektrikli SUV ve diğer elektrikli modellerde kullanılacak.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/mercedes-confirms-electric-car-lineup-for-the-next-decade-ar175024.html