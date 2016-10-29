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Mercedes-Benz'den önümüzdeki dönem için elektrikli araç atağı

Elektrikli araç sektörüne pek çok firmanın girmeye hazırlandığı son dönemde bir haber de Mercedes-Benz'den geldi. Alman firma 2025 yılına kadar 10 adet elektrikli araç geliştireceğini duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mercedes-Benz bir süredir ortada dolaşan iddiaların ardından, resmi olarak 2025 yılına kadar 10 adet elektrikli araç modeli geliştireceğini onayladı. Böylelikle daha önceki raporlarda belirtilen şirketin 2020'ye kadar 4 adet elektrikli aracı piyasaya süreceği iddiası onaylanmakla kalmayıp 9 senelik süreçte toplamda 10 adet aracın piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.
Firma şu an için planlanan 10 adet modelin herbiriyle ilgili teker teker detay vermezken, modeller arasında ilk olarak piyasaya sürülecek modeli zaten çoktan biliyoruz. Alman üreticinin Generation EQ konsepti temel alınarak geliştirilecek elektrikli SUV modelinin 2019 yılı gibi piyasada olması bekleniyor. Bu aracı bir elektrikli sedanın takip etmesi beklenirken onun hakkında henüz bir zaman bilgisi yer almıyor. Bu planların zaman içinde geliştirilebileceği yada beklenmeyen durumlardan etkilenebileceği düşünülürken, Mercedes-Benz'in bu uzun dönem stratejisinin onu premium elektrikli araç pazarında en büyük oyunculardan biri yapacağı aşikar.
Generation EQ konseptinin tanıtımı sonrası özel yeni bir platform üzerinde çalışmalara başlayan şirket, bu platformu MEQ alt markasıyla piyasaya sürülecek elektrikli SUV ve diğer elektrikli modellerde kullanılacak.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/mercedes-confirms-electric-car-lineup-for-the-next-decade-ar175024.html Yorum Yaz
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hakankaran 3 yıl en beğenilen
dunyanin gundemine bak ,bi de bizim gundeme bak..
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teneke1236737 2 yıl
Amblem kısmı kitaptan alınıp,yapıştırılmış gibi.
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fakir-bir-kul 2 yıl
yapmayın etmeyin 10 lira verip oto elektrikçi de far ayarı yaptırıyoruz bunun far ayarı için ODTÜ den bilim adamı tutmak lazım.
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DH Misafiri 3 yıl
10 adet ne şunu 10 adet model desenize
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mavizaman 3 yıl
tasarımı oyuncak arabaya benziyor, birde bu elektrikli araçları illa mavi ledlerle süslemek mi gerekiyor kural mı bu yani nedir...
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kadirirdem 3 yıl
isterse atak yapmasın kendi kaybeder.
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Renault 2020 yada 2023 yılında satışa sunucaktı yoksa silahlanma göstergesimi.
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hakankaran 3 yıl en beğenilen
dunyanin gundemine bak ,bi de bizim gundeme bak..
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musa_unsal2005 3 yıl hakankaran
hakankaran

dunyanin gundemine bak ,bi de bizim gundeme bak..

Senin benim için yapmıyor kardeşim. Konjöktür olarak yapıyor. İstese bunu 2000 yılında bile yapardı ama yapmadı neden çünkü petrol riski yoktu. Şu anda Abd rusya petrol ülkelerine çöktüler nefes aldırmıyorlar. Avrupanın esamesi okunmuyor petrolde artık. O yüzden elektrikli arabalara hız verdiler.

Gelelim Türkiyeye istese bugün seri üretime bile geçer elektrikli otomobilde. Ama geçmez neden. Çünkü %75 yakıttan vergi aldığı arabalar varken neden elektrikli araba yapıp kendi ayağına sıksın. Tek amacı Abd ve Rusya kerküke ya da diğer petrol yerlerine de çökerse, ellerinde elektrikli bir alternatif bulundurmak. Sonnuna kadar milleti oyalıyorlar.

Sizin komplo dediğinizi ülkeler evet yapıyoruz diye açıklayacak değiller. Bugün tesla bile diğer araba markaları tarafından sıkıştırılıyor. Menzili uzatmaması konusunda. Yani şimdilik petrol bitene kadar evimizin akülü arabası olarak kalsın. Biz sana uzay yolunda yardım edellim diyor olabilirler.
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9600_G_T 3 yıl
petrol savaslari biter su savaslari baslar.
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ohc 2 yıl 9600_G_T
9600_G_T
petrol savaslari biter su savaslari baslar.

Batarya için lityum lazım rezervler brezilyada ayrıca pili şarj edece ekeltiriği ve o arabaları üretecek makinelari çalıştırmak için gene fosil yakıtlara muhtaçsın
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