Tesla kurumsal bataryalarının enerji yoğunluğunu iki katına çıkardı

Tesla'nın güneş çatısı / Powerwall etkinliğine saatler kaldı, bu ürünlerin öncesi olan firmanın kurumsal alandaki çözümü Powerpack'in ise geliştirilen bir versiyonu firmalara gönderilmeye başlandı. Tesla tarafından Powerpack 2 olarak anlandırılan ürün önceki jenerasyona göre 2 katı enerji yoğunluğuna sahip ve Gigafactory'de üretilen bir inverterle geliyor.

Şu ana kadarki en düşük fiyatlı ve en yüksek verimlilik ölçekli olan inverter, önceden ayrı olarak bulunan bileşenleri tek bir yapıda toplamasıyla da kurulumu da oldukça kolaylaştırıyor.

Tesla duyuruyu yaptığı blogunda yeni sistemi "geleneksel altyapı çözümlerine uygun fiyatlı alternatif" olarak tanımlarken, kendilerinin şu ana kadar 18 ülkede toplam 300MWh'lık Tesla bataryasının montajını yaptığını belirtiyor.

https://www.tesla.com/blog/gaining-momentum-tesla-powerpack