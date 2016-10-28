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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla kurumsal bataryalarının enerji yoğunluğunu iki katına çıkardı

Tesla'nın kurumsal firmalara sunduğu batarya çözümü Powerpack yenilendi. Powerpack 2 ismindeki yeni sistem öncekine göre 2 kat enerji yoğunluğuna sahip. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tesla'nın güneş çatısı / Powerwall etkinliğine saatler kaldı, bu ürünlerin öncesi olan firmanın kurumsal alandaki çözümü Powerpack'in ise geliştirilen bir versiyonu firmalara gönderilmeye başlandı. Tesla tarafından Powerpack 2 olarak anlandırılan ürün önceki jenerasyona göre 2 katı enerji yoğunluğuna sahip ve Gigafactory'de üretilen bir inverterle geliyor.
Şu ana kadarki en düşük fiyatlı ve en yüksek verimlilik ölçekli olan inverter, önceden ayrı olarak bulunan bileşenleri tek bir yapıda toplamasıyla da kurulumu da oldukça kolaylaştırıyor.
Tesla duyuruyu yaptığı blogunda yeni sistemi "geleneksel altyapı çözümlerine uygun fiyatlı alternatif" olarak tanımlarken, kendilerinin şu ana kadar 18 ülkede toplam 300MWh'lık Tesla bataryasının montajını yaptığını belirtiyor.

https://www.tesla.com/blog/gaining-momentum-tesla-powerpack Yorum Yaz
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Virinom 3 yıl en beğenilen KalemKolik
KalemKolik
Aynı boyuttamı 2 kat enerji yoğunluğuna sahip ?

Yoğunluk zaten miktar/boyutla hesaplanır. Yani aynı boyutta 2 kat yoğunluk doğru bir cümle değil. Ama haberde yazılana göre aynı boyutta depoladığı enerji miktarı 2 katına çıkmış.
KalemKolikAynı boyuttamı 2 kat enerji yoğunluğuna sahip ?Yoğunluk zaten miktar/boyutla hesaplanır. Yani aynı boyutta 2 kat yoğ...
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DH Misafiri 3 yıl
kg artmışmı o önemli
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modifci 3 yıl
Yakında insanların enerji bağımlılığı azalacak. Zaten iyice enerji gereksimi düştü, 1Kw/h çoğu kişi için yeterli.
Gelecekteki gelişmeleri çok merak ediyorum. Bir melek yatırımcı olsa da biraz destek olsa bana da
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muratcool 3 yıl
Günde 2 defa şarj etmekten bıktım telefonumu. Umarım piyasaya sürerler. HTC 10 cihazımı şarj etmekten bıktım. Biraz vidyo izleyince falan hemen bitiyor.
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dgo_cr7 3 yıl muratcool
bir tane de kamyon alırsın. arkaya atar gezersin . bitmez şarjın.
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emir kustirika 3 yıl
Bu enerji çözümünün metreküp alanda barındırdığı amper değeri neymiş ? ikinci versiyonda ne olmuş ?
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AKTeknisyen 3 yıl
Bunu ürettiği arabaların güç paketlerinde de yapabilirse Elektrikli araçların menzili 1000 km'nin üzerine çıkacaktır.İşte o zaman dünya temelden değişir.İçten yanmalılara veda partisi düzenleyeceğimiz günler yakındır.
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KalemKolik 3 yıl
Aynı boyuttamı 2 kat enerji yoğunluğuna sahip ?
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Virinom 3 yıl KalemKolik
KalemKolik
Aynı boyuttamı 2 kat enerji yoğunluğuna sahip ?

Yoğunluk zaten miktar/boyutla hesaplanır. Yani aynı boyutta 2 kat yoğunluk doğru bir cümle değil. Ama haberde yazılana göre aynı boyutta depoladığı enerji miktarı 2 katına çıkmış.
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