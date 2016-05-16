Mesajlaşma uygulaması Line, kurye ile sipariş gönderecek

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Asya’da son derece popüler olan Line, yeni işler geliştirmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Japonya’da BiTaksi benzeri bir hizmeti hayata geçiren, daha öncesinde de müzik ve video yayın servisleri sunan mesajlaşma yazılımı şimdi de kurye ile sipariş verme dönemini başlatıyor.

Pilot bölge olarak seçilen Tayland’da başlayan uygulamaya göre Line Man adı verilen bir uygulama başlatılacak. Yeşil giysili Line Man’ler, Lalamove adlı lojistik firması tarafından sağlanacak. Bu motorlu kuryeler, sınırlı ebatlardaki paketleri istenilen adrese veya adreslere teslim edecek. Ayrıca kullanıcıların gıda, giyim gibi alışveriş siparişlerini de tedarik edip getirecek.

Toplamda 218 Milyon’dan fazla aktif kullanıcısı bulunan Line, yarattığı inovasyon sayesinde hem kullanıcı sadakatini yakalamayı başarmış hem de güçlü olduğu bölgelerde etkinliğini artırma eğilimi sürdüren bir vizyon çiziyor. Japonya, Tayland, Tayvan ve Endonezya Line’ın en popüler olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Aktif kullanıcıların %69’unun bu ülkelerde yer aldığı ifade edilmiş.

Line’ın Tayland sokaklarındaki yeşil giysili adamları popüler hale gelirse pilot bölge kapsamı önce Tayland’da genişleyecek sonrasında ise güçlü olunan ülkelere öncelik verilmek üzere genişletilecek.

http://techcrunch.com/2016/05/15/chat-app-line-begins-offering-delivery-on-demand-services/