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Messenger, Facebook uygulaması içerisine geri dönebilir

Messenger, Facebook uygulamasından ayrılmış ve mesajlaşmak isteyenler için indirilmesi zorunlu hale getirilmişti. Son sızıntılar Messenger’ın Facebook içerisine geri dönebileceğine işaret ediyor.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Messenger, Facebook uygulaması içerisine geri dönebilir
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İlk olarak 2011 yılında yayınlanan Messenger uygulaması, Facebook’un mesajlaşma platformu olarak görev üstleniyordu. Başlarda Messenger’ı indirmeye gerek duymadan Facebook içerisinde de mesaj göndermenize izin verilse de 2014 yılında firma önemli bir karar aldı. Mesajlaşmak isteyenlerin Messenger uygulamasını indirmesi son beş yıldır zorunlu tutuluyor. Kullanıcılar arasında hoş karşılanmayan bu tutum sonunda değişiyor olabilir.

Facebook uygulamasında mesajlaşma imkanı

Araştırmacı Jane Manchun Wong yeni mesajlaşma sekmesini bulan ilk isim oldu. Aynı eskisi gibi Messenger uygulamasını indirmenize gerek kalmadan Facebook üzerinden mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Kısacası kullanıcılar Messenger zorunluluğundan sonun da kurtulacaklar. Şu an için sağ üstte bulunan Messenger simgesi App Store ve Google Play’e yönlendiren kısayoldan başka bir işe yaramıyor. Mesajlaşma dendiğinde ilk akla gelen WhatsApp’ın da Facebook’a ait olduğu düşünüldüğünde bu hamlenin oldukça mantıklı olduğu söylenebilir.

Messenger, Facebook uygulaması içerisine geri dönebilir
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Yeni özellik hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tüm kullanıcılara açılıp açılmayacağı da haliyle bilinmiyor. Ayrıca Jane tarafından aktarılan bilgilere göre Facebook içerisindeki mesajlaşma sekmesi Messenger uygulamasının tüm özelliklerine sahip değil. Arama yapmak, fotoğraf göndermek gibi durumlar için hala Messenger uygulamasını indirmeniz gerekebilir.

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Kısacası Mark Zuckerberg’in tek mesajlaşma platformu hayali bu hamleyle somut bir hal almaya başladı diyebiliriz. Her ne kadar sınırlı özelliğe sahip olsa da Messenger uygulamasını indirmeden mesaj gönderebilmek de kullanıcıları memnun edecektir. Yeni özellik hakkında detaylar yakın zamanda ortaya çıkabilir.


https://www.theverge.com/2019/4/12/18307443/facebook-messenger-app-integration-manchun-wong-standalone Yorum Yaz
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innformatics 1 ay en beğenilen
Kullanmiyorum, kafamda telefonumda rahat.
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irish 1 ay
sırf bu yüzden uygulamayı kaldırmıştım.
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Vega 1 ay
Facebook bunu onaylamış.
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SEANKingston 1 ay
Facebook kullanmayı bıraktım aylar önce tekrar döneceğimi de sanmıyorum
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bkaakco 1 ay
Daha erkendi acele etmesinler
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deryadeniz907 1 ay
Facebook Lite kullanın mesaj uygulamasına gerek yok hem de fazla kota gitmiyor
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Paetzold 1 ay
Kullanmıyoruz kafa rahat.
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cumur 1 ay
ne yaparsa yapsın hiçbir uygulamasını kullanmayacağız, tekel olma yolunda ilerlesin kendileri
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straptezlo 1 ay cumur
Whatsapp kullanıyon ya
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olağan_şüpheli 1 ay
çok kullanmıyorum FB u ama mesajlaşma uygulamasını dayatması yüzünden silmiştim. Dayatmayla olmuyor böyle işler.
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SaWYeR53 1 ay
Bir an önce geri dönmeli tek başına 400 mb yer kaplıyor messenger
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irish 1 ay
sırf bu yüzden uygulamayı kaldırmıştım.
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madator 1 ay
facebook kullanan hala ciddi bir kesim var sadece yaş aralığı değişti bizde
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