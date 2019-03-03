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Facebook Messenger’ın karanlık modu emoji ile açılabiliyor

Facebook’un popüler mesajlaşma uygulaması Messenger, geçtiğimiz aylarda karanlık mod özelliğine kavuşmuştu. Bu modun bir emoji yardımıyla açılabileceği ortaya çıktı.
2 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook Messenger’ın karanlık modu emoji ile açılabiliyor
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Çoğu firma hizmetleri içerisine “Easter Egg” adı verilen gizli özellikler yerleştiriyor. Facebook da mesajlaşma uygulaması Messenger içerisinde bunu emojilerle yapıyor. Örneğin futbol topu emojisini arkadaşınıza yolladığınızda bir top sektirme oyunu açılıyor. Benzeri bir emojinin uygulama için geçtiğimiz aylarda duyurulan karanlık mod özelliğini devreye soktuğu öğrenildi.
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Ay emojisi

Konuşma sırasında hilal şeklinde ay emojisi gönderdiğinizde ekranınızda önce gülen suratlı ay emojilerini görüyorsunuz. Daha sonrasında ise yukarıdan “Karanlık Modu Buldun!” bildirimi çıkıyor. Bu bildirim yardımıyla karanlık modu açabiliyorsunuz. Ayrıca ay simgesini gönderdiğiniz arkadaşlarınız da emoji yardımıyla karanlık modu açabiliyor. Ancak karanlık modu aktif ettiğiniz anda uygulama özelliğin hala yapım aşamasında olduğunu sizlere belirtiyor. Karanlık modun aktif olmadığı bazı alanlara denk gelmeniz mümkün.

Facebook Messenger’ın karanlık modu emoji ile açılabiliyor
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Karanlık mod özelliği aylar önce kullanıma açıldı ama tüm kullanıcılar tarafından erişebilir durumda değil. Bu emoji yöntemi sayesinde uygulamasında karanlık mod açma seçeneği bulunmayan kullanıcılar da özelliği erkenden deneyebilecekler. Karanlık modun tam anlamıyla bitmiş sürümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında bir bilgi ise şimdilik bulunmuyor.


https://www.gsmarena.com/you_can_enable_facebook_messengers_dark_mode_with_a_moon_emoji-news-35805.php Yorum Yaz
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Askaparta 2 ay
Dolara bassak da fiyat düşse.
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danlabilic 2 ay
kullanan var ki yapıyolar??
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SEO-Uzmanı 2 ay
bu saçma programı
kaç kişi kullanıyor
diye merak ettim şimdi !?
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scorpion20 2 ay SEO-Uzmanı
saçma olup olmadığı hakkında yorum yapamam ama kullanıcısın çok olduğunu görüyorum
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esmerbuyucu 2 ay SEO-Uzmanı
Saçma olan tarafı nedir?
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Carlsberg7539 2 ay SEO-Uzmanı
git kullanım istatisliklerine bak o zaman
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Ege Fakirullahoğlu 2 ay
Keşke Whatapp' a da olsaydı.
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