Facebook Messenger’ın karanlık modu emoji ile açılabiliyor

Çoğu firma hizmetleri içerisine “Easter Egg” adı verilen gizli özellikler yerleştiriyor. Facebook da mesajlaşma uygulaması Messenger içerisinde bunu emojilerle yapıyor. Örneğin futbol topu emojisini arkadaşınıza yolladığınızda bir top sektirme oyunu açılıyor. Benzeri bir emojinin uygulama için geçtiğimiz aylarda duyurulan karanlık mod özelliğini devreye soktuğu öğrenildi.

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Ay emojisi

Konuşma sırasında hilal şeklinde ay emojisi gönderdiğinizde ekranınızda önce gülen suratlı ay emojilerini görüyorsunuz. Daha sonrasında ise yukarıdan “Karanlık Modu Buldun!” bildirimi çıkıyor. Bu bildirim yardımıyla karanlık modu açabiliyorsunuz. Ayrıca ay simgesini gönderdiğiniz arkadaşlarınız da emoji yardımıyla karanlık modu açabiliyor. Ancak karanlık modu aktif ettiğiniz anda uygulama özelliğin hala yapım aşamasında olduğunu sizlere belirtiyor. Karanlık modun aktif olmadığı bazı alanlara denk gelmeniz mümkün.

Karanlık mod özelliği aylar önce kullanıma açıldı ama tüm kullanıcılar tarafından erişebilir durumda değil. Bu emoji yöntemi sayesinde uygulamasında karanlık mod açma seçeneği bulunmayan kullanıcılar da özelliği erkenden deneyebilecekler. Karanlık modun tam anlamıyla bitmiş sürümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında bir bilgi ise şimdilik bulunmuyor.

https://www.gsmarena.com/you_can_enable_facebook_messengers_dark_mode_with_a_moon_emoji-news-35805.php