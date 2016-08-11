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Metal tasarımlı Meizu M3E duyuruldu

Bu yıl akıllı telefon pazarında çıtayı yükseltmek isteyen Çinli Meizu, ardı ardına sınıfında iddialı olacak pek çok farklı model piyasaya çıkarıyor. Sırada M3E var.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,7b
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18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde Çinli üreticilerin akıllı telefon pazarına ağırlığını koymaya başladığını görüyoruz. Ardı ardına sınıfında iddialı olacak pek çok farklı akıllı telefon modeli piyasaya çıkıyor. Şimdi sırada Meizu var.

Firmanın lanse ettiği M3E adındaki yeni akıllı telefon, M3 Note modelini temel alıyor. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan M3E, metal tasarımı yanında 2.5D ekran kavisi ile premium hissiyatı artırmayı amaçlamış. Modele, 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P10 yonga seti eşlik ediyor. 3GB LPDDR3 RAM ile model desteklenmiş.

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7.9mm kalınlığa sahip olan akıllı telefonda, 13MP çözünürlüğündeki Sony IMX258 arka sensör, çift LED flaş ve faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenmiş. Ön tarafta ise 4 katmanlı lens barındıran 5MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor.

Modelin 3100mAh kapasiteli bataryası, hızlı şarj teknolojisi ile 30 dakikada yüzde 50 seviyesine çıkabiliyor. Modelde 32GB artırılabilir kapasite, çift SIM desteği, parmak izi okuyucu, Bluetooth 4.1, WiFi 4.5G gibi diğer özellikler yer alıyor. 180$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak telefon, 14 Ağustos tarihinde anlık satış yapacak. Ön kayıtlar ise başladı.

 

http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/meizu-m3e-with-55-inch-display-mediatek-helio-p10-soc-launched-871410?pfrom=home-trending Yorum Yaz
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FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
Ya bu marka resmen Turkiyeye gelsin, her modeli her elektronik markete gelsin. Amiral gemi modelleri 3000-3500 TL'ye dayanmisken 1500TL ye kaliteli telefon kullanirim. Hayatimda hicbir alanda kerizlenmek istemedigim bir noktadayim. Digiturk iptal, telefonlara odenecek max tutar 1500 falan filan iste.
Ya bu marka resmen Turkiyeye gelsin, her modeli her elektronik markete gelsin. Amiral gemi modelleri 3000-3500 TL'ye dayanmisken 1500TL ye kaliteli telefon kull...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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inexo 3 yıl
fiyata bak helal olsun
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Greylights 3 yıl
M1 Metal kullanıyorum gerçekten güzel cihaz. Hele o ön kamera not5 le yarışıyor. Arka kamera da çok iyi. Tuhaf bir şekilde arka kamera ile çekilen fotoları yakınlaştırınca görüntü bozulsa da piksellenme olmuyor. Performans mükemmel. Her ay salı günü stabil güncelleme alıyor. Tek sorunum ses (ses konusunda takan bir insanım) onu da poweramp ile iphone la aynı kaliteye getirebildim, yani hoparlör güzel fakat bi dts yazılımı felan olsaydı iyi olurdu.
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Golden Gate 3 yıl
M7' nin arkasını kopyalamış,

M10' un da önünden esinlenmiş.

Sonra özgün tasarım yapan üretici olmuş. Çinli bir şirket olmak gerçekten kolay olmalı.

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wolf silver 3 yıl
Geçtiğimiz ocak ayında garantili meizu m2 note beyaz olanı 670 tl ye aldım kesinlikle fiyatına göre mükemmel bir Telefon. Adamların arayüzü çok iyi ve hafif. Özelikle şaşırdığım konu bataryası oldu. Batarya çok iyi dayanıyordu. Bence meizu iyi ve güzel telefonlar üretiyor. Ülkemizde digital market diye bir firma getiriyormuş yalnız çok pasifler. Kendi sitelerinde dahi ürün bulunmuyordu. Yüklü bir miktarda param olsa bu tür firmalara ortaklık yapıp bunları Türkiye'ye getiririm.... Xaomi-meizu- le eco ve pek çok çinli markalar getirirdim. KPSS ye girdik. Atanma yerlerde. Din kültürü 1500 kişi. Tarih 98, coğrafya 83, sosyal bilgiler 121, edebiyat 250 alacaklar..
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arel.gr 3 yıl
metalin ismi yok mu ?
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javaprof 3 yıl
helio p10 iyi mi?
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YnSSdKgL 3 yıl
7-8 aylık M2 Note kullanıcısıyım.Zamanında millet telefonlara,sadece marka algısı yüzünden bilinçsizce 1300-1400 liralar bayılırken aynı özellikteki cihazı yarı fiyatına aldım ve hala sorunsuz kullanıyorum.Ha yurtdışından da getirtebilirdim ama garantili olsun dedik biraz daha fazla ödedik.Çok şükür ki garantilik bi durumu da olmadı.Şu cihaza adamlar 180$ fiyat biçmiş.Tamam her açıdan mükemmel olmayabilir,yazılım konusunda bir takım eksiklikleri vs. olabilir ama soruyorum size,bu fiyatlara aynı özelliğe sahip TR'de satılan bir cihazı almak mümkün mü?
Adamsın Meizu.İnşallah bu tür markalar ve cihazlar yaygınlaşır buralara gelir de ülkemiz insanı araba fiyatına telefonlar almaktan ve kazıklanmaktan kurtulur.Gerçi bu kafa değişmedikçe pek bir şey değişecek gibi gözükmüyor ama umut işte bizimkisi de...
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Redunay 3 yıl
Buraya gelmez herlade
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GreyParrot 3 yıl
Ben buna şık derim, önden apple arkadan htc ama şu kasa kaliteleri iyice arttı lider firmaların işi iyece zorlaşacak.
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FreeRun 3 yıl
m3 note modeline göre incelme var ama ağırlık artmış, renk seçenekleri fazlaca ve tasarım da ufak farklılık var güzel telefon olmuş
meizu.com/...
vhttp://www.gsmarena.com/meizu_m3e-8264.php gsmarena.com/...
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ozankardes 3 yıl
195usd olacak.
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