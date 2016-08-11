Metal tasarımlı Meizu M3E duyuruldu

Son dönemde Çinli üreticilerin akıllı telefon pazarına ağırlığını koymaya başladığını görüyoruz. Ardı ardına sınıfında iddialı olacak pek çok farklı akıllı telefon modeli piyasaya çıkıyor. Şimdi sırada Meizu var.

Firmanın lanse ettiği M3E adındaki yeni akıllı telefon, M3 Note modelini temel alıyor. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan M3E, metal tasarımı yanında 2.5D ekran kavisi ile premium hissiyatı artırmayı amaçlamış. Modele, 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P10 yonga seti eşlik ediyor. 3GB LPDDR3 RAM ile model desteklenmiş.

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7.9mm kalınlığa sahip olan akıllı telefonda, 13MP çözünürlüğündeki Sony IMX258 arka sensör, çift LED flaş ve faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenmiş. Ön tarafta ise 4 katmanlı lens barındıran 5MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor.

Modelin 3100mAh kapasiteli bataryası, hızlı şarj teknolojisi ile 30 dakikada yüzde 50 seviyesine çıkabiliyor. Modelde 32GB artırılabilir kapasite, çift SIM desteği, parmak izi okuyucu, Bluetooth 4.1, WiFi 4.5G gibi diğer özellikler yer alıyor. 180$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak telefon, 14 Ağustos tarihinde anlık satış yapacak. Ön kayıtlar ise başladı.