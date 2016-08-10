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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapdragon 820 yonga setli Nexus Sailfish, benchmark skorlarında ortaya çıktı

Uzun bir aradan sonra yeniden Google’ın Nexus akıllı telefon programına dönen Tayvanlı HTC’nin yeni akıllı telefonlardan birisi, benchmark skorlarında ortaya çıktı.
2 yıl
4,3b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın yeni Nexus telefonlarını tanıttığı sonbahar dönemine artık sayılı bir süre kalırken, modeller ile ilgili sızıntılar da yoğunlaşmaya başladı. HTC’nin programa tekrar geri döneceği yeni telefonlardan birisi, benchmark skorlarında ortaya çıktı.

HTC Nexus Sailfish kod adındaki yeni akıllı telefon, Nexus 5X modelinin yerini alacak. 5 inçlik Full HD ekrana sahip olacak cihaza, Snapdragon 820 yonga seti gücünü verecek. 4GB LPDDR4 RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde, 13MP çözünürlüğünde arka, 8MP çözünürlüğünde de ön kamera yer alıyor.

Ekran çözünürlüğünü göz önüne alırsak, sınıfında üst düzey performans sergileyeceği düşünülen Nexus Sailfish modelinin yanında, HTC Marlin kod adlı ve Nexus 6P modelinin yerini alacak daha donanımlı bir akıllı telefon daha mevcut.

Ayrıca Bkz. "Helio X30 yonga seti resmiyet kazandı"

Amiral gemi olacak bu versiyonda, 5.5 inç 2K AMOLED ekran ve yüzde 10 daha performanslı Snapdragon 821 yonga seti yer alacak. 4GB RAM ve 32GB kapasite ile sistem desteklenirken, 3000mAh kapasiteli bir batarya bekleniyor.

Görüldüğü üzere HTC bu yıl iki iddialı Nexus telefonu hazırladığı görülüyor. HTC 10 modelini de sayarsak, sayı üç oluyor. Hatta HTC Marlin kod adlı telefonun, HTC 10 modelinden işlemci tarafında biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Elbette Nexus modellerinin hitap ettiği pazarlar biraz daha kısıtlı. Bu bakımdan, HTC 10 modelinin çok fazla önünü kesmeyecektir. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/08/nexus-sailfish-pops-up-on-antutu-snapdragon-820-in-tow.html Yorum Yaz
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Mr. Jingles 2 yıl en beğenilen
Nihayet yıllardır beklediğim Nexus geliyor. Ekran 5 inç ne çok büyük ne çok küçük. 2K gibi gereksiz bir işe de girilmemiş. Donanıma bakıyorsun S820 4 GB RAM. Her şeyiyle dört dörtlük. Bu donanımla bu ekranla cihaz uçar. Çıksın 6s'i satıp alacağım. İnşallah haber sahte değildir.
Nihayet yıllardır beklediğim Nexus geliyor. Ekran 5 inç ne çok büyük ne çok küçük. 2K gibi gereksiz bir işe de girilmemiş. Donanıma bakıyorsun S820 4 GB RAM. H...
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3 Yanıt Yanıtla +15
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faruk 2 yıl
3000 mAh batarya hayal. Max 2700 koyarlar ve 1080p ekran yüzünden SoT en fazla 3.5 saat olur.
Ortada Z3 compact gibi bir canavar örneği var. Demek ki isteyince yapılıyor. Google'ın e?ekligi tamamen.
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mavzerturk 2 yıl
ülkemize gelmez ise malesef bu telefonu temin etmek için gereğinden fazla para ödeyeceğiz.
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kadirirdem 2 yıl
Dead Gear Apple

xiaomi mi5 gibi fiyat performans olursa...
Saf android ile birlikte ortalığı dağıtır.
Nexus 6P rezaletinden sonra ülkemize gelir mi görecez?[>:]

mi5 kullanıyorum gerçekten süper cihaz...
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kadirirdem 2 yıl
işte gerçek ve alınacak cihaz bu umarım fiyatı fahiş olmaz...
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Kasatka 2 yıl
Arkadaslar bu nexus sanirim nexus 8 sayisalinda . Yani Motorola lg nexus 5, Motorola 6 nexus 5x 7. lg simdi ki ise 8. nexus olucak ve benim ogrendigim sey LG haricinde nexus cikaran firmalarin fiyat anlaminda samdung ve apple in amiral gemlerinin pekte gerisinde olmayan bir fiyatla geldigidir,
Sadece LG fiyat konusunda iyiydi gerisi cok pahali satilmisyi diye hatirliyorum.
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smart1978 2 yıl
Nexus lar gelsin artik. Dandik Android One platformu kaynak kodlari yok imajlari yayinlanmiyor anca OTA icin sira bekleyen orta seviye cihazlardan 2 yildir bikan cok .
Nexus gelsin artik.
En son Nexus5 LG getirmisti resmi yollardan .
HTC de getirsin 2016 Nexuslari .
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Takeshi Kovacs 2 yıl
Fp olsa bile türkiyeye fp gelmiyor nexuslar
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Mr. Jingles 2 yıl en beğenilen
Nihayet yıllardır beklediğim Nexus geliyor. Ekran 5 inç ne çok büyük ne çok küçük. 2K gibi gereksiz bir işe de girilmemiş. Donanıma bakıyorsun S820 4 GB RAM. Her şeyiyle dört dörtlük. Bu donanımla bu ekranla cihaz uçar. Çıksın 6s'i satıp alacağım. İnşallah haber sahte değildir.
3 Yanıt Yanıtla +15
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dr20mouse 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Nihayet yıllardır beklediğim Nexus geliyor. Ekran 5 inç ne çok büyük ne çok küçük. 2K gibi gereksiz bir işe de girilmemiş. Donanıma bakıyorsun S820 4 GB RAM. Her şeyiyle dört dörtlük. Bu donanımla bu ekranla cihaz uçar. Çıksın 6s'i satıp alacağım. İnşallah haber sahte değildir.

Türkiye de resmi satışı olursa iyi ama olmayacak
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*siteci* 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Nihayet yıllardır beklediğim Nexus geliyor. Ekran 5 inç ne çok büyük ne çok küçük. 2K gibi gereksiz bir işe de girilmemiş. Donanıma bakıyorsun S820 4 GB RAM. Her şeyiyle dört dörtlük. Bu donanımla bu ekranla cihaz uçar. Çıksın 6s'i satıp alacağım. İnşallah haber sahte değildir.

Pilinin çok küçük olması, kamerasının yetersiz olması, malzeme kalitesinin kötü olması gibi ihtimalleri unutma.
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Darkimore 2 yıl Mr. Jingles
İyide galaxy note 7, iki k çözünürlüğe sahip ama istersen 1080 p yada 720 p olarak çalışma özelliğinede sahip. Bu yüzden yeah 1080p neyimize yetmiyor iki k gereksiz önermeside safsata oldu artık. Htc her zaman fiyatları abartan bir firma bu cihaza 3000 civarı fiyat isterse kimse almaz,
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Dead Gear Apple 2 yıl
xiaomi mi5 gibi fiyat performans olursa...
Saf android ile birlikte ortalığı dağıtır.
Nexus 6P rezaletinden sonra ülkemize gelir mi görecez?[>:]
1 Yanıt Yanıtla
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dr20mouse 2 yıl Dead Gear Apple
Dead Gear Apple
xiaomi mi5 gibi fiyat performans olursa...
Saf android ile birlikte ortalığı dağıtır.
Nexus 6P rezaletinden sonra ülkemize gelir mi görecez?[>:]

Gelmez boşuna beklemeyin gm sağolsun.
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