Snapdragon 820 yonga setli Nexus Sailfish, benchmark skorlarında ortaya çıktı

Google’ın yeni Nexus telefonlarını tanıttığı sonbahar dönemine artık sayılı bir süre kalırken, modeller ile ilgili sızıntılar da yoğunlaşmaya başladı. HTC’nin programa tekrar geri döneceği yeni telefonlardan birisi, benchmark skorlarında ortaya çıktı.

HTC Nexus Sailfish kod adındaki yeni akıllı telefon, Nexus 5X modelinin yerini alacak. 5 inçlik Full HD ekrana sahip olacak cihaza, Snapdragon 820 yonga seti gücünü verecek. 4GB LPDDR4 RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde, 13MP çözünürlüğünde arka, 8MP çözünürlüğünde de ön kamera yer alıyor.

Ekran çözünürlüğünü göz önüne alırsak, sınıfında üst düzey performans sergileyeceği düşünülen Nexus Sailfish modelinin yanında, HTC Marlin kod adlı ve Nexus 6P modelinin yerini alacak daha donanımlı bir akıllı telefon daha mevcut.

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Amiral gemi olacak bu versiyonda, 5.5 inç 2K AMOLED ekran ve yüzde 10 daha performanslı Snapdragon 821 yonga seti yer alacak. 4GB RAM ve 32GB kapasite ile sistem desteklenirken, 3000mAh kapasiteli bir batarya bekleniyor.

Görüldüğü üzere HTC bu yıl iki iddialı Nexus telefonu hazırladığı görülüyor. HTC 10 modelini de sayarsak, sayı üç oluyor. Hatta HTC Marlin kod adlı telefonun, HTC 10 modelinden işlemci tarafında biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Elbette Nexus modellerinin hitap ettiği pazarlar biraz daha kısıtlı. Bu bakımdan, HTC 10 modelinin çok fazla önünü kesmeyecektir.