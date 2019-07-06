Xiaomi Mi CC9 modeli Mi A3 olarak globale çıkabilir

Xiaomi’nin en yeni üyeleri CC9 ve CC9e geçtiğimiz günlerde Mi A3 olarak karşımıza çıkacağı yönünde uzun süredir birçok sızıntı mevcuttu. Haberimizin başında görebileceğiniz FCC sertifikasından alınan görsel, Mi A3 sızıntılarını kesinleştirdi diyebiliriz. En azından sağ alt taraftaki Android One logosu buna işaret ediyor. ’nin en yeni üyelerivegeçtiğimiz günlerde tanıtıldı . Bu serinin globaldeolarak karşımıza çıkacağı yönünde uzun süredir birçok sızıntı mevcuttu. Haberimizin başında görebileceğiniz FCC sertifikasından alınan görsel, Mi A3 sızıntılarını kesinleştirdi diyebiliriz. En azından sağ alt taraftakibuna işaret ediyor.

FCC sertifikası ve IMEI kayıtları sızdırdı

Mi CC9e’nin model numarası M1906F9SH şeklinde. F9S kodu cihazı tanımlıyor. FCC sertifikasında görülen model numarası ise F9SC ile bitiyor. Yani farklı bir versiyon olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca IMEI veritabanında, sertifikadaki cihaz kontrol edildiğinde Mi A3 ismi görülebiliyor. Kısacası CC9 serisinin Mi A3 şeklinde geleceği artık sürpriz olmaktan çıktı.

Xiaomi’nin Mi A2 ve Mi A2 Lite modeli ülkemizde de oldukça beğenildi. Fiyatına kıyasla iddialı donanımlarına ek olarak Android One desteği sayesinde hızlı güncellemeleriyle kullanıcılara kendilerini sevdirdi. Mi A3 modeli de heyecanla bekleniyor.

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Redmi ve Xiaomi arasındaki ayrışmadan dolayı yeni Mi A3 serisinin durumu belirsizdi. Görünen o ki sevilen seri kaldığı yerden devam edecek. Sertifikalarda görülmeye başladığına göre Mi A3 modelleri hakkında birçok detayın yakın zamanda çıkacağını söyleyebiliriz.

https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-cc9e-android-one-international/