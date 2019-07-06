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Xiaomi Mi CC9 modeli Mi A3 olarak globale çıkabilir

Mi CC9 modelinin Android One versiyonu FCC sertifikasında ortaya çıktı. Mi A3 olarak tanıtılabilir. Mi A2 ve Mi A2 Lite başarısı ardından seri kaldığı yerden devam edecek.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi CC9 modeli Mi A3 olarak globale çıkabilir
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Xiaomi’nin en yeni üyeleri CC9 ve CC9e geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Bu serinin globalde Mi A3 olarak karşımıza çıkacağı yönünde uzun süredir birçok sızıntı mevcuttu. Haberimizin başında görebileceğiniz FCC sertifikasından alınan görsel, Mi A3 sızıntılarını kesinleştirdi diyebiliriz. En azından sağ alt taraftaki Android One logosu buna işaret ediyor.

FCC sertifikası ve IMEI kayıtları sızdırdı

Mi CC9e’nin model numarası M1906F9SH şeklinde. F9S kodu cihazı tanımlıyor. FCC sertifikasında görülen model numarası ise F9SC ile bitiyor. Yani farklı bir versiyon olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca IMEI veritabanında, sertifikadaki cihaz kontrol edildiğinde Mi A3 ismi görülebiliyor. Kısacası CC9 serisinin Mi A3 şeklinde geleceği artık sürpriz olmaktan çıktı.

Xiaomi’nin Mi A2 ve Mi A2 Lite modeli ülkemizde de oldukça beğenildi. Fiyatına kıyasla iddialı donanımlarına ek olarak Android One desteği sayesinde hızlı güncellemeleriyle kullanıcılara kendilerini sevdirdi. Mi A3 modeli de heyecanla bekleniyor.

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Redmi ve Xiaomi arasındaki ayrışmadan dolayı yeni Mi A3 serisinin durumu belirsizdi. Görünen o ki sevilen seri kaldığı yerden devam edecek. Sertifikalarda görülmeye başladığına göre Mi A3 modelleri hakkında birçok detayın yakın zamanda çıkacağını söyleyebiliriz.


https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-cc9e-android-one-international/ Yorum Yaz
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omeric 8 sa.
Xiaomi ve android one uzak durmak için geçerli neden.
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erkahn 1 gün
Tarih var mi ? Ona gore telefon alicaz, bekliyoruz.
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Kolpaçino Özgür 12 sa. erkahn
vallaha ya mi9 se alacağız, bataryadan yana endişeliyim.Bekliyoruz...
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scorpion20 1 gün
zaten bilmem kaç model çıkarıyor, bi de isimleriyle oynayınca iyice karıştırıyor oratalığı, amaç ne?
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FantomİçinF 1 gün
500 tane model çıkarıyorsun üstüne bir de aynı cihazları farklı farklı isimlendiriyorsun... ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum
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pro-üye 1 gün
xiaomi iyice bu işin cırkını çıkardı
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