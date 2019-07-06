Xiaomi Mi CC9 modeli Mi A3 olarak globale çıkabilir

FCC sertifikası ve IMEI kayıtları sızdırdı
Mi CC9e’nin model numarası M1906F9SH şeklinde. F9S kodu cihazı tanımlıyor. FCC sertifikasında görülen model numarası ise F9SC ile bitiyor. Yani farklı bir versiyon olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca IMEI veritabanında, sertifikadaki cihaz kontrol edildiğinde Mi A3 ismi görülebiliyor. Kısacası CC9 serisinin Mi A3 şeklinde geleceği artık sürpriz olmaktan çıktı.
Xiaomi’nin Mi A2 ve Mi A2 Lite modeli ülkemizde de oldukça beğenildi. Fiyatına kıyasla iddialı donanımlarına ek olarak Android One desteği sayesinde hızlı güncellemeleriyle kullanıcılara kendilerini sevdirdi. Mi A3 modeli de heyecanla bekleniyor.Ayrıca Bkz. "Google Pixel 4’ün ikinci kamerası 16 MP telefoto lens olabilir"
Redmi ve Xiaomi arasındaki ayrışmadan dolayı yeni Mi A3 serisinin durumu belirsizdi. Görünen o ki sevilen seri kaldığı yerden devam edecek. Sertifikalarda görülmeye başladığına göre Mi A3 modelleri hakkında birçok detayın yakın zamanda çıkacağını söyleyebiliriz.
https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-cc9e-android-one-international/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle