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Micron 3D NAND bellekler, telefonlara geliyor

Firma, Ulusal Bellek Konferansı’nda, mobil cihazlara yönelik olarak hazırladığı 3D NAND belleklerini tanıttı. Micron belleklerin en dikkat çeken tarafı ise, UFS 2.1 standardını temel alacak olması.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4b
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6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Micron 3D NAND bellekler, telefonlara geliyor

Masaüstü tarafındaki SSD sürücülerde, 3D NAND bellek teknolojisi giderek yaygınlaşmaya başladı. Samsung’un büyük yatırımlar yaparak liderliği elinde tuttuğu pazarda, Toshiba, SK Hynix, Micron gibi firmalarda rekabette etkili olmaya çalışıyor. Mobil tarafa baktığımızda da, rekabetin yavaş yavaş ısındığını görüyoruz.

SK Hynix, eMMC 5.1 standardını temel alan 3D NAND bellek modülleri ile, akıllı telefon pazarında bir ilke imza atmıştı. Samsung ise, UFS 2.0 standardını temel aldığı 3D NAND bellek modülleri ile, en hızlı olmayı başarmıştı. Micron ise çıtayı daha da yükseltiyor.

Firma, Flash Bellek Konferansı’nda, mobil cihazlara yönelik olarak hazırladığı 3D NAND flash belleklerini tanıttı. Yeni bellekler ile, hem daha az zar alanı işgal edilecek hem de daha fazla kapasite elde edilebilecek. Micron belleklerin en dikkat çeken tarafı ise, UFS 2.1 standardını temel alacak olması.

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Hali hazırda UFS 2.0 standardını mobil depolama belleklerinde ve Samsung’un yeni microSD hafıza kartlarında görüyoruz. 170MB/s yazma hızlarına ulaşabilen bu standardın yeni versiyonunda ise, çıtanın 200MB/s seviyesine kadar çıkması bekleniyor. Yani şimdiye kadar ki en hızlı mobil depolama belleklerine Micron sahip durumda.

Micron bu anlamda ilk olma ünvanını ele geçirse de, ticari olarak üstünlük kuramayacak gibi görünüyor. Firmanın orta ve üst seviye telefonları hedefleyen ilk yongası 32GB kapasiteli olacak. Pazara çıkması ise gelecek yılın sonlarına sarkacak. Bu noktada Samsung’un da UFS 2.1 standardına geçiş yapması ve Galaxy S8 amiral gemi modelinde de kullanması bekleniyor. Diğer üreticilerin de teknolojiyi benimsemesi ile, gelecek yılın ortalarında çok sayıda amiral gemi modelinde ilk örnekleri görebiliriz.


 

http://www.pcworld.com/article/3105635/storage/micron-aims-to-cram-more-storage-in-smartphones-with-3d-nand-flash.html Yorum Yaz
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Dead Gear Apple 3 yıl
Galaxy s6 sonrası önyükleme olayların da piyasanın bayaa ilerisindeler, kaldı ki çinli telefon üreten iş ortaklarına sevkiyatını yaptığı ufs2.0 arayüzlü bellekler dahi galaxy serisi kadar hızlı olamıyor ise burda bi sıkıntı var demektir?
umarım micron, hynix, toshiba gibi firmalar Samsung'a bir an önce alternatif olur.
Samsunga lafım yok adamlar en azından çabalıyor lakin yavaş yavaş piyasayı domine etmekten vazgeçseler iyi olacak

Kim bilir neler üretmişlerdir de haberimiz yok ah şu kapitalizim(para hırsı)
Galaxy s6 sonrası önyükleme olayların da piyasanın bayaa ilerisindeler, kaldı ki çinli telefon üreten iş ortaklarına sevkiyatını yaptığı ufs2.0 arayüzlü bellek...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
samsung biraz daha pazarı domine etsinki bu sektörün asıl ustaları çekmecelerdeki 10 20 yıl sonrası faailete geçecek planları öne alsınlar...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
10 yıl sonra belki anca görürüz !
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kadirirdem 3 yıl
Samsung tekelliği dpğru gidiyor rakip gelse de tüketiciye yarasa...
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alemburda34 3 yıl
Peki Ufs 2.1 olunca ne kadar bir hiz artisindan bahsediyoruz??
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interwap 3 yıl alemburda34
alemburda34
Peki Ufs 2.1 olunca ne kadar bir hiz artisindan bahsediyoruz??

UFS 2.1 ile UFS 2.0 arasındaki kadar.
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Dead Gear Apple 3 yıl
Galaxy s6 sonrası önyükleme olayların da piyasanın bayaa ilerisindeler, kaldı ki çinli telefon üreten iş ortaklarına sevkiyatını yaptığı ufs2.0 arayüzlü bellekler dahi galaxy serisi kadar hızlı olamıyor ise burda bi sıkıntı var demektir?
umarım micron, hynix, toshiba gibi firmalar Samsung'a bir an önce alternatif olur.
Samsunga lafım yok adamlar en azından çabalıyor lakin yavaş yavaş piyasayı domine etmekten vazgeçseler iyi olacak

Kim bilir neler üretmişlerdir de haberimiz yok ah şu kapitalizim(para hırsı)
Yanıtla +4
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selahattın ısık 3 yıl
samsung biraz daha pazarı domine etsinki bu sektörün asıl ustaları çekmecelerdeki 10 20 yıl sonrası faailete geçecek planları öne alsınlar...
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