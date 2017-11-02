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Micron’dan güvenlik kameralarına yönelik microSD kartlar

Sürekli veri transferi yapıldığı için uzun ömürlü depolama çözümlerine ihtiyaç duyan güvenlik kameraları için Micron’dan 3 yıl kullanım garantili microSD kartlar geliyor.
1 yıl
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5
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde güvenlik kameralarına olan ihtiyaç giderek artıyor. Artan bu ihtiyacın yanında sürekli depolama için dayanıklı ürünlere de ihtiyaç var. Micron yeni hafıza kartlarını bu ihtiyaç doğrultusunda geliştirdi.

Micron’dan güvenlik kameralarına yönelik microSD kartlar

Sürekli veri transferi

Piyasada mevcut microSD kartlar sürekli veri transferine uygun değil ve kullanım ömrü çabuk doluyor. Yeni Micron microSD kartlar ise 64-bit 3D NAND bellekler temelinde geliştirildi ve asıl amacı uzun kullanım ömrü.

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Shenzhen Güvenlik ve Koruma Endüstrisi Birliği ile ortak geliştirilen hafıza kartları 3 yıl boyunca 24/7 video kaydı imkanı sunuyor. Kartların hatalar arası zaman değeri ise 3 milyon saat. Özel bir yazılım video kaydı esnasında veri kaybını ve kare/saniye oranlarının düşmesini engelliyor. Ayrıca kartların kullanımı ile ilgili takip teknolojisi de mevcut.

Micron microSD kartların ilk etapta 32GB ve 64GB kapasiteli olanların piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Başlangıç fiyatı 30$. 128GB ve 256GB kapasiteli kartlar ise gelecek yılın ortalarında satışa sunulacak. 

 

https://www.tweaktown.com/news/59705/micron-announces-microsd-cards-built-video-surveillance/index.html Yorum Yaz
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viper17 1 yıl
rgb ledlerden microSdlerde nasibini aldı sanırım

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BumberShoot 1 yıl en beğenilen
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Ekrem71 sınır tanımıyor sürekli kendini geliştiriyor
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1 Avatar
alfo9403 1 yıl
admin çıldırdı şampiyonluk istiyooor.. :))
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myhotyro 1 yıl
Lexar markasını elden çıkardılar Micron adı ile kart üretimine girecekler demek.
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BumberShoot 1 yıl en beğenilen
Konu-resim uyumu çok güzel
Ekrem71 sınır tanımıyor sürekli kendini geliştiriyor
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Kenan Memedov 1 yıl

BumberShoot
Konu-resim uyumu çok güzel
Ekrem71 sınır tanımıyor sürekli kendini geliştiriyor

Gün'ün yeğeni olmak böyle birşey.

İngilizce biliyor diye almış işe işte.

Donanımhaber bildiğin Aile şirketi.

Tek yaptığı Apple ve Intel fanboyluğu.
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viper17 1 yıl
rgb ledlerden microSdlerde nasibini aldı sanırım

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