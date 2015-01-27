Microsoft 2015 ikinci çeyrek mali raporunu yayınladı

Diğer yandan Ekim-Aralık 2014 döneminde 2.2 Milyon kullanıcı kazanan Office 365 abone sayısı 9.2 Milyona ulaşırken bu rakamın Bulut gelirlerine olumlu yansıdığı söyleniyor. Windows lisans satışları ise %13'lük bir düşüş yaşarken bu düşüşe rağmen lisans gelirleri %3'lük bir yükseliş gösteriyor.





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Teknoloji devi Microsoft 2015 ikinci mali yılı mali raporunu yayınladı. 2014 yılının Ekim ve Aralık aylarını kapsayan bu raporda şirketin geliri 26.5 Milyar dolar olurken 5.8 Milyar dolarlık kısmı kar olarak Microsoft'un kasasına girdi. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam gelir %8'lik bir artış gösterse de karda düşüş yaşanması gözlerden kaçmadı.Microsoft ise kardaki bu düşüşü Nokia'nın satın alınmasından sonra yeniden yapılanma ve entegrasyon giderleri ile açıkladı. Microsoft'un raporuna göre bu süreçte şirket yeniden yapılanma için 243 Milyon dolar harcadı.Microsoft'un Windows'un devam sürümlerine ücretsiz geçiş sunmasındaki gelir kayıplarını ise Bulut depolama ve sunucu teklifleri karşılıyor gibi gözüküyor. Ayrıca önümüzdeki yıl akıllı telefon,tablet ve bilgisayar gibi cihazların satış oranının yükselmesi ve bu yeni cihazların bir kısmının yeni Windows 10 lisansı taşıyacak olmasının gelirlere katkı sağlaması bekleniyor.Diğer bir taraftan Microsoft'un Surface markası ile tablet kısmında başarılı satışlar yaptığı görülüyor. Mali raporu içeren bir çeyreklik dönemde Surface'in 1.1 Milyar dolar gelir elde ettiği görülüyor, bu da geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık %24'lük bir büyüme yaşandığını gösteriyor.Akıllı telefon pazarında ise şimdiye kadar bir çeyrekteki en fazla satışını gerçekleştiren şirket 3 aylık dönemde yaklaşık 10.5 Milyon Lumia telefon satıldığını ve bu pazardan 2.3 Milyar dolarlık bir gelir sağlandığını açıkladı.Xboxe'ın ise satış rakamının 3 aylık süre içinde 6.6 Milyonda kaldığı görülüyor, bir önceki yılın aynı dönemine göre (Ekim-Aralık 2013) 7.4 Milyon satış yapan konsolun düşüşü ise geçtiğimiz yıl ki dönemde konsolun yeni çıkmış olmasına bağlanıyor. Ayrıca yapılan fiyat indirimlerinin de geliri düşürdüğü belirtiliyor.