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Microsoft 2015 ikinci çeyrek mali raporunu yayınladı

Şirket 2014 yılının son çeyreğinde 5.8 Milyar net kar elde ederken Lumia ve Surface modellerinin yükselişi, Xbox'ın ise düşüşü dikkat çekti
4 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft 2015 ikinci çeyrek mali raporunu yayınladı
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Teknoloji devi Microsoft 2015 ikinci mali yılı mali raporunu yayınladı. 2014 yılının Ekim ve Aralık aylarını kapsayan bu raporda şirketin geliri 26.5 Milyar dolar olurken 5.8 Milyar dolarlık kısmı kar olarak Microsoft'un kasasına girdi. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam gelir %8'lik bir artış gösterse de karda düşüş yaşanması gözlerden kaçmadı.

Microsoft ise kardaki bu düşüşü Nokia'nın satın alınmasından sonra yeniden yapılanma ve entegrasyon giderleri ile açıkladı. Microsoft'un raporuna göre bu süreçte şirket yeniden yapılanma için 243 Milyon dolar harcadı.

Microsoft'un Windows'un devam sürümlerine ücretsiz geçiş sunmasındaki gelir kayıplarını ise Bulut depolama ve sunucu teklifleri karşılıyor gibi gözüküyor. Ayrıca önümüzdeki yıl akıllı telefon,tablet ve bilgisayar gibi cihazların satış oranının yükselmesi ve bu yeni cihazların bir kısmının yeni Windows 10 lisansı taşıyacak olmasının gelirlere katkı sağlaması bekleniyor.

Diğer bir taraftan Microsoft'un Surface markası ile tablet kısmında başarılı satışlar yaptığı görülüyor. Mali raporu içeren bir çeyreklik dönemde Surface'in 1.1 Milyar dolar gelir elde ettiği görülüyor, bu da geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık %24'lük bir büyüme yaşandığını gösteriyor. 

Akıllı telefon pazarında ise şimdiye kadar bir çeyrekteki en fazla satışını gerçekleştiren şirket 3 aylık dönemde yaklaşık 10.5 Milyon Lumia telefon satıldığını ve bu pazardan 2.3 Milyar dolarlık bir gelir sağlandığını açıkladı.

Xboxe'ın ise satış rakamının 3 aylık süre içinde 6.6 Milyonda kaldığı görülüyor, bir önceki yılın aynı dönemine göre (Ekim-Aralık 2013) 7.4 Milyon satış yapan konsolun düşüşü ise geçtiğimiz yıl ki dönemde konsolun yeni çıkmış olmasına bağlanıyor. Ayrıca yapılan fiyat indirimlerinin de geliri düşürdüğü belirtiliyor.

Diğer yandan Ekim-Aralık 2014 döneminde 2.2 Milyon kullanıcı kazanan Office 365 abone sayısı 9.2 Milyona ulaşırken bu rakamın Bulut gelirlerine olumlu yansıdığı söyleniyor. Windows lisans satışları ise %13'lük bir düşüş yaşarken bu düşüşe rağmen lisans gelirleri %3'lük bir yükseliş gösteriyor.


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Guest-1D2149458 4 yıl
batar inşallah micrasoft :)))))))
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The Dark Knight 4 yıl Guest-1D2149458
canbotek

batar inşallah micrasoft :)))))))

Şu boş konuşanlar bi bitmediniz
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DH Misafiri 4 yıl
bu 2014 son çeyrek satışları mı oluyor
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AMERICAN 4 yıl DH Misafiri
31 Aralık 2014 ile sonlanan mali yıl,evet.
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Gece772 4 yıl
Microsoft batmaz....
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Manchester United 4 yıl
Yine iyi.
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AMERICAN 4 yıl
Allah daha da artırsın.Sonuna kadar hakediyorlar.Her alanda başarılılar.
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Whippoorwill 4 yıl AMERICAN
Sir Maximus
Allah daha da artırsın.Sonuna kadar hakediyorlar.Her alanda başarılılar.

Amin.
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doctor_bey 4 yıl
Biz hala 50 liranın hesabını yapalım...
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abdullaharif 4 yıl
kontür almak için 15 lirayı zar zor veriyorum geçim sıkıntısından. Microsoft un veya google ın veya apple ın ne kadar kar elde ettiğine bakın:) Microsoft un böyle güzel satışlar yapmasına sevindim. Keşke BlackBerry de hak ettiği ilgiyi görseydi. Zira BB ve microsoft un yaptığı her ürünü severim.
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Masquerade89 4 yıl
wp tutanamadı gitti
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Newells Old Boys 4 yıl
3 aylık dönemde 10,5 milyon Lumia. Bakalım Windows10'lu telefonlar çıkınca hangi rakamlara ulaşılacak.
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Basteryus 4 yıl
@Okisht Başka bi kaynakta da kârın %8 artış ile 7.8 milyar dolar olduğunu okudum, hangisi doğru şimdi
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destinati0n 4 yıl
İstikrarlı ve kararlı bir şekilde geliyoruz.
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