Microsoft 24 Haziran'da yeni bir akıllı telefon tanıtacak





Nokia'nın mobil cihaz ve servis bölümünü bir süre önce resmi olarak bünyesine katan Microsoft, ilk cihaz lansmanını da haftaya gerçekleştirecek.





24 Haziran 2014 saat 10:00 için yeni bir etkinlik planlayan Microsoft, davetiye temasını yeşile bezeyerek muhtemel yeni Nokia X akıllı telefonlarının da ilk işaretlerini veriyor. Kıskançlıktan Çatlamak şeklinde bir motto belirleyen Microsoft, kaynaklara göre uzun süredir iddiaları internete sızan Nokia X serisinin devamını lanse edecek.





Microsoft'un gelişmekte olan ülke pazarları için geliştirmeye devam edeceği açıklanan Android işletim sistemli Nokia X akıllı telefon serisinin yeni üyesi ile ilgili bazı donanım bilgileri kısa bir süre önce AnTuTu skorlarında ortaya çıkmıştı.





RM-1013 model numarasına sahip olan akıllı telefonda 4.3 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte ekran, çift çekirdekli Snapdragon 200 yongaseti, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.3 özel sürümü ve Nokia uygulama mağazası ile Microsoft hizmetlerinin olacağı tahmin ediliyor.





Donanım açısından cihaz giriş seviyesi ancak önceki seriden biraz daha güçlü. Yongaseti Cortex-A7 çekirdeğini temel alırken, RAM ise bu kez 1GB seviyesinde. İlk serinin en güçlüsü Cortex-A5 çekirdeğini temel alıyor ve 768MB RAM barındırıyordu.





Microsoft'un yeni akıllı telefonu nasıl isimlendireceği şimdilik bilinmiyor ancak Nokia X2 en büyük aday durumunda. Lansman sonrasında cihazın Asya ülkelerinde düşük bir fiyattan satışa çıkacağı sanılıyor.

http://conversations.nokia.com/2014/06/20/green-envy-2/