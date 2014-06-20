Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft 24 Haziran'da yeni bir akıllı telefon tanıtacak

4 yıl
372
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft 24 Haziran'da yeni bir akıllı telefon tanıtacak

Nokia'nın mobil cihaz ve servis bölümünü bir süre önce resmi olarak bünyesine katan Microsoft, ilk cihaz lansmanını da haftaya gerçekleştirecek. 

24 Haziran 2014 saat 10:00 için yeni bir etkinlik planlayan Microsoft, davetiye temasını yeşile bezeyerek muhtemel yeni Nokia X akıllı telefonlarının da ilk işaretlerini veriyor. Kıskançlıktan Çatlamak şeklinde bir motto belirleyen Microsoft, kaynaklara göre uzun süredir iddiaları internete sızan Nokia X serisinin devamını lanse edecek. 

Microsoft'un gelişmekte olan ülke pazarları için geliştirmeye devam edeceği açıklanan Android işletim sistemli Nokia X akıllı telefon serisinin yeni üyesi ile ilgili bazı donanım bilgileri kısa bir süre önce AnTuTu skorlarında ortaya çıkmıştı.

RM-1013 model numarasına sahip olan akıllı telefonda 4.3 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte ekran, çift çekirdekli Snapdragon 200 yongaseti, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.3 özel sürümü ve Nokia uygulama mağazası ile Microsoft hizmetlerinin olacağı tahmin ediliyor. 

Donanım açısından cihaz giriş seviyesi ancak önceki seriden biraz daha güçlü. Yongaseti Cortex-A7 çekirdeğini temel alırken, RAM ise bu kez 1GB seviyesinde. İlk serinin en güçlüsü Cortex-A5 çekirdeğini temel alıyor ve 768MB RAM barındırıyordu. 

Microsoft'un yeni akıllı telefonu nasıl isimlendireceği şimdilik bilinmiyor ancak Nokia X2 en büyük aday durumunda. Lansman sonrasında cihazın Asya ülkelerinde düşük bir fiyattan satışa çıkacağı sanılıyor.

http://conversations.nokia.com/2014/06/20/green-envy-2/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
navolta 4 yıl en beğenilen fukox
fukox
-Company-
Umarım iyi bir telefon olur. Nokia eski popülerliğine kavuşmalı.

İleride 2gb bellekli, S800'lü Android Nokia'lar görmek dileğiyle.

Allah korusun. Umarım Nokia üst seviye andır android e bulaşmaz


Bulaşmadı da ne oldu?

Samsung, HTC vs... yardırırken millet Nokia'ya çöp dedi.

Ayrıca kabullenelim ki WP Market asla bir App Store veya Google Play Market olamayacak.

Bir Nokia Lumia kullanıcısı yazıyor.
fukox-Company-Umarım iyi bir telefon olur. Nokia eski popülerliğine kavuşmalı.İleride 2gb bellekli, S800'lü ...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mares626 4 yıl
Biz 8.1'i beklerken onlar gidip android telefon tanıtıyorlar
Oldu mu şimdi?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Neyse üzülmeyin Lumia fanları Microsoft sizi aç bırakmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 4 yıl
böylemi kıskanclıktan çatlatacaksınız :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abrenax 4 yıl
Pek iyi bir şey çıkacağını sanmıyorum, ki zaten X de pek tutmadı belli ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 4 yıl
microsoftta ne yapacağını şaşırdı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tnszfr 4 yıl
Mesele telefonu yapmak değil pazarlamak.İyi bir tanıtımla sattırırlar ürünü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djmuco23 4 yıl
Microsoft kafana sok artık. Herkes işini yapsın telefon sizin işiniz değil.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl djmuco23
djmuco23
Microsoft kafana sok artık. Herkes işini yapsın telefon sizin işiniz değil.

Android yokken biz Sense'yi Windows Mobile'a portluyorduk
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARIŞ55 4 yıl djmuco23
djmuco23

Microsoft kafana sok artık. Herkes işini yapsın telefon sizin işiniz değil.

Tamam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suvari25 4 yıl
Az önce Apple, Google, LG ve Samsung gibi firmalar kıskançlıktan çatlamışlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
navolta 4 yıl
Umarım iyi bir telefon olur. Nokia eski popülerliğine kavuşmalı.

İleride 2gb bellekli, S800'lü Android Nokia'lar görmek dileğiyle.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukox 4 yıl navolta
-Company-
Umarım iyi bir telefon olur. Nokia eski popülerliğine kavuşmalı.

İleride 2gb bellekli, S800'lü Android Nokia'lar görmek dileğiyle.

Allah korusun. Umarım Nokia üst seviye andır android e bulaşmaz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 4 yıl navolta
-Company-

Umarım iyi bir telefon olur. Nokia eski popülerliğine kavuşmalı.

İleride 2gb bellekli, S800'lü Android Nokia'lar görmek dileğiyle.

Microsoft, Nokia adını değiştirecek zaten.

Microsoft'tan amiral gemisi Android görmek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardarda45 4 yıl
Yeni tuğlalar geliyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biolystick 4 yıl
Nokia X2 olursa ülkemizde isimden kaybederler [>:]
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 4 yıl
Nokia X2 ne la Nokia X'i gören yok daha
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Basteryus 4 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Nokia X2 ne la Nokia X'i gören yok daha

vatanbilgisayar.com/...

teknosa.com/...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 4 yıl
Bende Microsoft telefonmu üretiyordu diye düşündüm bir an aklıma geldi yine ABV
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
372 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung Gear 2 video inceleme "Samsung akıllı saat yarışında vites yükseltiyor" 4 yıl 2si1 "Çifte etkili" Teknoloji ve Oyun programı 4 yıl AMD Mobile Kaveri FX-7600P Video İnceleme 4 yıl Logitech Z50 Taşınabilir Giriş Seviyesi Hoparlörü Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim