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Microsoft CES fuarına geri dönüyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft CES fuarına geri dönüyor

Ürünlerin lansman tarihlerinin yetişmediği gerekçesiyle dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından birisi olan CES'te geçen yıl yer almama kararı alan Microsoft, bir yıl sonra yeniden karar değiştirdi.

Açılış konuşmaları ve büyük standlarıyla CES fuarlarına her zaman renk katan Microsoft, fuarın düzenleyicisi CEA birliğinin yaptığı bir açıklamaya göre CES 2014 fuarında yer almaya hazırlanıyor. 

Microsoft gelecek yıl ki fuarda her zamankinden çok daha büyük ve gösterişli bir stand hazırlayacak. CEA da Microsoft'un fuara geri dönüşünden oldukça mutlu olduğunu belirtiyor. 

Microsoft'un CES 2014 fuarında hangi yeniliklerle karşımıza çıkacağı bilinmiyor. Ancak Windows 8.1 ürünleri, yeni Surface tabletleri, Windows Phone 8 GDR3 cihazları ve muhtemelen Windows Phone 8.1 lansmanı ihtimaller arasında.

http://microsoft-news.com/microsoft-returns-to-ces-books-significant-space/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
E tabi, Sony felan talan etti ortalığı, normaldir.
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hawloo 5 yıl
onur01651
Bizim için önemli olan phone 8in 8.1 e yükseltilip yükseltilmeyeceği:S

Ben sana cevaplıyayım. Wp 8.1 yeni bir sistem değil 8.9 dahi olsa Wp8 telefonlar güncellemeyi alır. Wp9 alacak mı desek akıllarda soru işareti öyle olur.
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sertacarslan 5 yıl
MS'un elma özentisinden vazgeçmiş olma ihtimalini düşünmek güzel.
Cin olmadan adam çarpma hevesindeki Ballmer'in gidişi güzellikleri de beraberinde getirecek anlaşılan...
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Bukalemun 5 yıl
Çok normal.... Elinde donanım ve güncellemiş yazılım var .... Bedava reklam .....
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onur01651 5 yıl
Bizim için önemli olan phone 8in 8.1 e yükseltilip yükseltilmeyeceği:S
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