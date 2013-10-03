Microsoft CES fuarına geri dönüyor





Ürünlerin lansman tarihlerinin yetişmediği gerekçesiyle dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından birisi olan CES'te geçen yıl yer almama kararı alan Microsoft, bir yıl sonra yeniden karar değiştirdi.





Açılış konuşmaları ve büyük standlarıyla CES fuarlarına her zaman renk katan Microsoft, fuarın düzenleyicisi CEA birliğinin yaptığı bir açıklamaya göre CES 2014 fuarında yer almaya hazırlanıyor.





Microsoft gelecek yıl ki fuarda her zamankinden çok daha büyük ve gösterişli bir stand hazırlayacak. CEA da Microsoft'un fuara geri dönüşünden oldukça mutlu olduğunu belirtiyor.





Microsoft'un CES 2014 fuarında hangi yeniliklerle karşımıza çıkacağı bilinmiyor. Ancak Windows 8.1 ürünleri, yeni Surface tabletleri, Windows Phone 8 GDR3 cihazları ve muhtemelen Windows Phone 8.1 lansmanı ihtimaller arasında.

http://microsoft-news.com/microsoft-returns-to-ces-books-significant-space/