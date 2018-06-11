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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft E3 2018 basın konferansının diğer öne çıkan oyunları

Microsoft'un E3 2018 basın konferansı gerçekleşti. Haberini yaptığımız oyunlara ek olarak Halo Infinite, Gears 5, Dying Light 2, Just Cause 4 gibi önemli oyunlardan fragmanlar gördük.
11 ay
1,8b
1
2
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Microsoft'un E3 2018 basın konferansı Pazar günü gecesi gerçekleşti. Sakin geçmesi beklenen konferansın her saniyesi oyun severlerin beğenisini kazandı. Microsoft bu sene dersine iyi çalışmış.

1. Halo Infinite 

Konferans, Halo Infinite duyurusu ile başladı. Xbox One ve PC için 343 Industries tarafından geliştirilen ve Slipspace oyun motoru üzerine kurulu Halo Infinite hakkında duyuru videosu dışında başka bir bilgiye sahip değiliz.

2. Gears 5

Gears 5, Xbox One ve Windows 10 için duyurdu. Oyun, 2019 yılında çıkacak. 
 

3. Dying Light 2

Techland, Microsoft E3 2018 basın konferansı esnasında Dying Light 2'yi PlayStation 4, Xbox One ve PC için duyurdu. Çıkış tarihi açıklanmadı. Oyunda yapacağımız seçimler, şehrin kaderini etkileyecek.
 

4. Metro: Exodus

Deep Silver tarafından geliştirilen Metro: Exodus, 22 Şubat 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

5. Kingdom Hearts III

Kingdom Hearts III 25 Ocak 2019'da Japonya ve Asya'da, 29 Ocak 2019'da Kuzey Amerika ve Avrupa'da PlayStation 4 ile Xbox One için çıkacak. Fragman ile birlikte Frozen (Karlar Ülkesi) dünyası oyun için doğrulandı.
 

6. Shadow of the Tomb Raider

Square Enix ve Eidos Montreal Microsof'un E3 2018 basın konferansı esnasında Shadow of the Tomb Raider için yeni bir fragman yayınladı. Daha detaylı bilgiyi, Square Enix'in konferansından edineceğiz. Shadow of the Tomb Raider 14 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

7. Just Cause 4

Just Cause 4; PlayStation 4, Xbox One ve PC için resmi olarak duyuruldu, 4 Aralık'ta çıkacak.

8. PUBG

PUBG'ye kış haritası geliyor. Kış haritası, önümüzdeki kış aylarında oyuna eklenecek.

9. Battletoads

Battletoads, Xbox One ve Windows 10 için duyuruldu.

10. Gears Pop! 

Gears of War ilk kez mobil cihazlara geliyor. Gears Pop, Android ve iOS cihazlar için 2019'da çıkacak.

 

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elbiskuha 11 ay
22 şubatta days gone, metro ve anthem cıkacak tarihe bak be
metro satşta geçer herhalde diğer 2 oyunu
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napolyon94 11 ay
Halo,Forza ve Gears ile koca nesli bitirdin be Microsoft :( Ayrıca Age of Empires 4'ede yer verseydi keşke.
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