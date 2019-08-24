Microsoft Edge, ePub desteğini sonlandırıyor

Hatırlayabileceğiniz üzere teknoloji devi Microsoft, Nisan 2019 tarihi itibarıyla Microsoft Mağazası üzerinden e-kitap satışını kesmişti. Yapılan yeni açıklamaya göre şirket Edge tarayıcısında bundan böyle popüler e-kitap formatı ePub'u desteklemeyeceğini duyurdu.

Öğrenciler etkilenecek

Microsoft'un destek sayfasından yaptığı açıklamalarda ise: "E-kitap okumaya devam etmek için bir ePub uygulamasını indirin. Microsoft Edge artık .epub dosya uzantısını kullanan e-kitapları desteklemiyor. Önerilen .ePub uygulamalarımızı görmek için Microsoft Mağazasını ziyaret edin." ifadeleri yer alıyor. Tabii ki bu açıklamaya rağmen Edge tarayıcısı ePub formatını desteklemeye devam ediyor ancak yakın bir sürede gelecek güncelleme ile bu işlevsellik kaldırılacak.

https://www.windowscentral.com/microsoft-edge-will-no-longer-support-epub-file-format-e-books

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Bu nedenle de destek sayfasında yayınlanan bu ibareler yeni biryolda olduğuna işaret ediyor. Ayrıca Microsoft'unile ilgili yeni çalışmalar yaptığı da sızan bilgiler arasında. Şirketin aldığı bu kararın özellikle Edge kullananoldukça etkileyeceği belirtiliyor.