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Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Edge, ePub desteğini sonlandırıyor

Yazılım devi Microsoft, geliştirdiği internet tarayıcısı Edge'den ePub desteğini kaldıracağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre kullanıcılar e-kitap için farklı bir uygulama indirmeli.
22 dk.
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Hatırlayabileceğiniz üzere teknoloji devi Microsoft, Nisan 2019 tarihi itibarıyla Microsoft Mağazası üzerinden e-kitap satışını kesmişti. Yapılan yeni açıklamaya göre şirket Edge tarayıcısında bundan böyle popüler e-kitap formatı ePub'u desteklemeyeceğini duyurdu.

Öğrenciler etkilenecek

Microsoft'un destek sayfasından yaptığı açıklamalarda ise: "E-kitap okumaya devam etmek için bir ePub uygulamasını indirin. Microsoft Edge artık .epub dosya uzantısını kullanan e-kitapları desteklemiyor. Önerilen .ePub uygulamalarımızı görmek için Microsoft Mağazasını ziyaret edin." ifadeleri yer alıyor. Tabii ki bu açıklamaya rağmen Edge tarayıcısı ePub formatını desteklemeye devam ediyor ancak yakın bir sürede gelecek güncelleme ile bu işlevsellik kaldırılacak.
Bu nedenle de destek sayfasında yayınlanan bu ibareler yeni bir Edge sürümünün yolda olduğuna işaret ediyor. Ayrıca Microsoft'un ePub uygulamaları ile ilgili yeni çalışmalar yaptığı da sızan bilgiler arasında. Şirketin aldığı bu kararın özellikle Edge kullanan öğrencileri oldukça etkileyeceği belirtiliyor.


https://www.windowscentral.com/microsoft-edge-will-no-longer-support-epub-file-format-e-books Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fakirdepocu 16 dk.
Zaten kullanici sayin az. Niye boyle bir sey yaparsinki!
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