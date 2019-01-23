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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Edge'in mobil versiyonuna sahte haber uyarısı ekledi

Yazılım devi Microsoft, Edge tarayıcısının mobil versiyonuna bir web sitesinin sahte haberler yayınlama olasılığını anliz ederek kullanıcıyı uyaran bir özellik ekledi.
3 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İnternet dünyasının en büyük handikaplarından biri de sahte ve yalan haberlerin hızla yayılabilmesidir. Bu konu tam olarak kontrol alınamasa bile NewsGuard gibi bazı girişimler bu durumu kısmen de olsa azaltmanın peşinde. Teknoloji devi Microsoft da bu çalışmalara katılarak Edge tarayıcısının mobil sürümüne sahte haber uyarısı ekledi.

Diğer platformlarda da uygulanabilir

NewsGuard şirketi web sitelerini bir dizi gazetecilik standardına uyup uymadıkları konusunda denetliyor ve bu standartları karşılamayan siteleri belli bir puana göre değerlendiriyor. Microsoft ve NewsGuard arasındaki işbirliği de tam bu noktada devreye giriyor ve Edge'in mobil tarayıcısında düşük güvenilirlik puanı olan sitelerde kullanıcıyı uyaran bir mesaj çıkıyor.
Microsoft sahte haber özelliğini zaten indirilebilir bir eklenti olarak sunmuştu. Ancak şimdi mobil Edge tarayıcısına otomatik olarak kurulmuş olarak geliyor. Şirket bu özelliğin gelecekte birden fazla platformda da kullanılabileceğini açıkladı. Bakalım bu yeni özellik, internet tarayıcısı geliştiren diğer şirketler tarafından da benimsenecek mi hep beraber göreceğiz.

https://www.theguardian.com/media/2019/jan/23/dont-trust-daily-mail-website-microsoft-browser-warns-users Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay
Zaten Chrome altyapısı kullanıyor
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sinyorahıskalı 3 ay
Bir suredir Edge kullaniyorum mobilde. Hem gercekten hızlı, hem kullanışlı, hem de artik Türkçe ceviri özelliği de ayni chrome gibi otomatik çıkıyor.
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mert1907 3 ay
Nedense herkes stabil diyor ama bende o kadar verimli çalışmıyor. Telefon GM 4G.
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9unkarekoku 3 ay
Sanki bunu kullansam eski internet exploder'lı* kabus gibi günler geri gelecek gibi hissediyorum.
*= ima içerir.
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Mutlak.Sıfır 3 ay
Bir kaç gündür telefonda Edge'yi kullanıyorum adamlar on numara iş yapmışlar. Hızlı, stabil ve akıcı bu kadarını hiç beklemiyordum.
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