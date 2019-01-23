Microsoft, Edge'in mobil versiyonuna sahte haber uyarısı ekledi

İnternet dünyasının en büyük handikaplarından biri de sahte ve yalan haberlerin hızla yayılabilmesidir. Bu konu tam olarak kontrol alınamasa bile NewsGuard gibi bazı girişimler bu durumu kısmen de olsa azaltmanın peşinde. Teknoloji devi Microsoft da bu çalışmalara katılarak Edge tarayıcısının mobil sürümüne sahte haber uyarısı ekledi.

Diğer platformlarda da uygulanabilir

NewsGuard şirketi web sitelerini bir dizi gazetecilik standardına uyup uymadıkları konusunda denetliyor ve bu standartları karşılamayan siteleri belli bir puana göre değerlendiriyor. Microsoft ve NewsGuard arasındaki işbirliği de tam bu noktada devreye giriyor ve Edge'in mobil tarayıcısında düşük güvenilirlik puanı olan sitelerde kullanıcıyı uyaran bir mesaj çıkıyor.

https://www.theguardian.com/media/2019/jan/23/dont-trust-daily-mail-website-microsoft-browser-warns-users

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Microsoft sahte haber özelliğini zaten indirilebilir birsunmuştu. Ancak şimdi mobiltarayıcısına otomatik olarakolarak geliyor. Şirket bu özelliğin gelecekteda kullanılabileceğini açıkladı. Bakalım bu yeni özellik, internet tarayıcısı geliştirenda benimsenecek mi hep beraber göreceğiz.