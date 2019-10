Microsoft Excel, Play Store'da 1 milyar indirme sayısına ulaştı

Son yıllarda bilgisayarların yanı sıra akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlarda da yerlerini almaya başlayarak hayatın her alanında yardımımıza koşan Microsoft Office programlarından biri olan Excel, Android kanadında oldukça büyük bir başarı yakaladı. Elektronik tablolama programları denildiğinde ilk aklımıza gelen isim olan Excel, Play Store'da 1 milyarlık indirme sayısını geride bıraktı.

İş dünyasının vazgeçilmezlerinden olan Excel'in mobil uygulaması sayesinde hızlıca elektronik tablolar oluşturabiliyor, bulunduğunuz her yerde onları inceleyip düzenleyebiliyor ve başkalarıyla paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca e-posta iletilerine eklenmiş çalışma kitaplarını da görüntüleyebiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Kısacası muhasebe, denetim, finans veya diğer alanlardaki çalışmalarınızı herkesle birlikte, her yerden güvenle yürütebiliyorsunuz.

Excel, Samsung'un bazı akıllı telefon serilerinde önceden yüklenmiş olarak gelse de 1 milyar yine de küçümsenecek bir rakam değil. Zira bahsi geçen serilerde OneNote ve PowerPoint gibi pek çok Microsoft uygulaması da bulunuyor ancak bu uygulamalar henüz 1 milyar bandına ulaşabilmiş değiller.

https://www.androidpolice.com/2019/10/05/microsoft-excel-one-billion-downloads/

kullanıcıları'i buradan kullanıcıları ise buradan indirebilirler.