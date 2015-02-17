Microsoft Lumia 1330 cihazı için "çok yakında" dedi

Microsoft Endonezya sayfasının yaptığı bir paylaşım şirketin tanıtacağı Lumia 1330 modeli için göz kırptığını gösteriyor. Daha önce özellikleri sızdırılan modelin görselde çift sim karta destek sunacağı gösteriliyor, ayrıca görselde tanıtılacak cihaz için "Çok yakında" ifadesi kullanılmış.

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Çift sim kartlı modelin LTE ve 3G olarak iki ayrı seçenek şeklinde gelmesi beklenirken iki sim kart için de 4G desteği sunan nadir cihazlardan birisi olması bekleniyor. Phablet kategorisindeki cihazın tek sim kartlı modelleri de gelecek. Ayrıca cihazın 1320 modeline kıyasla ekranının küçüleceği benchmark sızıntılarında ortaya çıkmıştı, ancak Aralık ayında sızdırılan sızıntılara rağmen hala cihazın 5.7 inç yerine 1320 modeli gibi 6 inç ekran boyutuyla gelme olasılığı da yüksek görülüyor.Ayrıca son dönemlerde yeni Lumia modellerinde görülen daha iyi kameraların 1330 modelini de etkileyeceği söyleniyor. Arkada FHD video kaydedebilen 14 MP ön tarafta ise 5MP çözünürlükte kamera bulundurması beklenen cihaza Snapdragon 400 ve 1 GB sistem belleğin eşlik etmesi de olası gözüküyor. Bu özellikler ile Phablet sınıfında düşük fiyat ile kendine yer açmak isteyen cihaz Microsoft'un paylaştığı görselde ki gibi "çok yakında" duyurulacaksa Mobil Dünya Kongresinde tanıtılması olası.