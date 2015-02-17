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Microsoft Lumia 1330 cihazı için "çok yakında" dedi

4 yıl
2,3b
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18
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft Lumia 1330 cihazı için
Microsoft  Endonezya sayfasının yaptığı bir paylaşım şirketin tanıtacağı Lumia 1330 modeli için göz kırptığını gösteriyor. Daha önce özellikleri sızdırılan modelin görselde çift sim karta destek sunacağı gösteriliyor, ayrıca görselde tanıtılacak cihaz için "Çok yakında" ifadesi kullanılmış.

Çift sim kartlı modelin LTE ve 3G olarak iki ayrı seçenek şeklinde gelmesi beklenirken iki sim kart için de 4G desteği sunan nadir cihazlardan birisi olması bekleniyor. Phablet kategorisindeki cihazın tek sim kartlı modelleri de gelecek. Ayrıca cihazın 1320 modeline kıyasla ekranının küçüleceği benchmark sızıntılarında ortaya çıkmıştı, ancak Aralık ayında sızdırılan sızıntılara rağmen hala cihazın 5.7 inç yerine 1320 modeli gibi 6 inç ekran boyutuyla gelme olasılığı da yüksek görülüyor.

Ayrıca son dönemlerde yeni Lumia modellerinde görülen daha iyi kameraların 1330 modelini de etkileyeceği söyleniyor. Arkada FHD video kaydedebilen 14 MP ön tarafta ise 5MP çözünürlükte kamera bulundurması beklenen cihaza Snapdragon 400 ve 1 GB sistem belleğin eşlik etmesi de olası gözüküyor. Bu özellikler ile Phablet sınıfında düşük fiyat ile kendine yer açmak isteyen cihaz Microsoft'un paylaştığı görselde ki gibi "çok yakında" duyurulacaksa Mobil Dünya Kongresinde tanıtılması olası.
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doctor_bey 4 yıl
Windows Phone cihazların herşeyine laf atarım ama kamera ve kamera yazılımları gerçekten muazzam,1320'de uygun fiyattan ve iyi kamerayla gelirse güzel alıcılar bulacaktır kendine
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bestofMd 4 yıl
Bu wp telefonların ismi de hep rakamlı çok karışık.
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GrandTiger 4 yıl
Daha yaratıcı olabilirlerdi
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acura07 4 yıl
410 çıktı cikalida epey oldu neden hala 400?
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e-Militarist 4 yıl
1530 gelsin 1530.
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olağan_şüpheli 4 yıl e-Militarist
e-Militarist

1530 gelsin 1530.

5.5 inç olsa sd810 olsa ön kamera 5 mp olsa ...
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zdniz 4 yıl
Snapdragon 400 bedava galiba önüne gelen orta seviye diyip iteliyor 410 olsun intel olsun suna güncel yeni nesil bir işlemçi koy...
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Windows 10 u tamamladıktan sonra telefon yapsalar olmaz.
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0quz28 4 yıl
eklemeyi unuttum eğer kamera böyle ise çok iyi olmuş çünkü 1320 kamerası berbat hem ön hem arka kamera olarak
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0quz28 4 yıl
1320 kullanıcısı olarak 5.7 inç ekrana çok cazip bakıyorum ama bir yandadanda artık orta seviye olsa bile snapdragon 400 olmaz gibime geliyor hiç değilse bi 600 olabilir işlemcisi ve o ramde 1.5 veya 2gb olsa daha iyi olur malum windows 10 geldiginde 512mb ramli cihazlarda kısıtlanmaya gidilcek buda ilerde aynı şey yaşamaması açısından
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Elsa 4 yıl
Microsoft S400e 1080p koyma riskini almaz 610 veya 615 ile gelir o zaman
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umut_baris 4 yıl
Yine şöyle 41 mp lik Carl Zeiss lensli bir model sunsa keşke.


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olağan_şüpheli 4 yıl Elsa
Elsa

Microsoft S400e 1080p koyma riskini almaz 610 veya 615 ile gelir o zaman

Ekran değil video kaydı 1080p.

Ayrıca millet sd410 lara geçecek MS sd400 lerde. Keşke 5.5 inçten küçük ekranlı bir model olsa.
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Whippoorwill 4 yıl Okisht
Sabah sabah haber yapmanız çok güzel olmuş teşekkürler.

Ancak bu haberler çıkalı biraz zaman geçti bunuda belirteyim.

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Okisht 4 yıl Whippoorwill
Night Rain

Sabah sabah haber yapmanız çok güzel olmuş teşekkürler.

Ancak bu haberler çıkalı biraz zaman geçti bunuda belirteyim.



Merhaba,
haberi erken verebilmek adına sabah yayınladım,
bir iki haber için gecikme problemi oldu sonra zamanlarda kısa süre sonra çözelecek,
ilgi ve alakanız için teşekkür ederim
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