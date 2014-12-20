Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Lumia 1330 ile yeni bilgiler geldi

4 yıl
558
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft Lumia 1330 ile yeni bilgiler geldi

Nokia'nın geçen yıl Ekim ayında lanse ettiği uygun fiyatlı Phablet modeli Lumia 1320 bugüne kadar Asya bölgesi haricinde önemli satış rakamlarına imza atamadı. Firmanın bir devam modeli üzerinde çalıştığı biliniyor. Model ile ilgili yeni bilgiler geldi. 

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Lumia 1330 olarak adlandırılacağı tahmin edilen bu yeni model öncekine oranla daha küçük bir ekran ancak yenilenmiş bir donanım ile gelecek. 

Lumia 1330 modelinde firmanın 5.7 inçlik 720p ekran kullanacağı belirtiliyor. 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alacak olan modelin Adreno 305 grafik birimi ile Snapdragon S4 yongasetli Lumia 1320'ye göre daha iyi bir performans sergileyeceği ifade ediliyor. Cihazda 1GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi bulunacak.

Modelin belki de en dikkat çekici noktası 14MP çözünürlükte PureView arka kamera olacak. Önceki modelin 5MP çözünürlükteki kamerasına göre oldukça geliştirilen sensörün yanında ön kısma da 5MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası konumlandırılacak. 

Lumia 1330 modelinin Şubat sonundaki MWC 2015 etkinliğinde lanse edilmesi bekleniyor. Satışa sunulduğunda model üzerinde Windows Phone 8.1 GDR2 güncellemesi yer alacak.  

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-1320-sequel-to-come-with-14MP-PureView-camera-on-back-and-5MP-selfie-camera-up-front_id64010 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zülkif gonzo 4 yıl
Daha geliştirirler bekleyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 4 yıl
Kamera olarak çok iyi olmuş.Herşeyden önce Türkiye için fiyatı onemli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 4 yıl
12 MP (4176 x 3120)

gfxbench.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaSaTuRa. 4 yıl
rakibi iki modelle piyasayi silip supuruyor bunlar hala cihaz uzerine cihaz cikariyor, su gereksiz cihazlara harcadiklarinin yarisini yazilima harcasalar pazar paylarini ikiye katlamislardi, bu kafayla mevcut kullanicilarini da kaybetmeye devam ederler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tamtamam 4 yıl
o değilde bu s400 her yerde gücünü gösterecek gibi,maliyet tabanlı güzel cihazlar gelecek sayesinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
babacan52 4 yıl
arkadaş yine mi 1 gb ram :D
tik oldu artık neden 1 10 $ 20 $ neyse verek parasını :SS
biz de esnafız biliyoz az çok ne işler dönüyo..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihat_, 4 yıl babacan52
babacan52
arkadaş yine mi 1 gb ram :D
tik oldu artık neden 1 10 $ 20 $ neyse verek parasını :SS
biz de esnafız biliyoz az çok ne işler dönüyo..

1 çok rahat yetiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atkosturanadam 4 yıl
Arkadas su sitemi gelistirin az telefon cikarmayin surekli.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Shinku_ 4 yıl atkosturanadam
atkosturanadam
Arkadas su sitemi gelistirin az telefon cikarmayin surekli.

Microsoft mu sürekli telefon çıkarıyor? Sony ne yapıyor o zaman 6 ayda 2 amiral gemisi? Ya sumsung?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RootUser 4 yıl
gdr2 ile geleceğine göre w10'a daha çok var sanırım.

denim gelecek, gdr2 nin betası gelecek, sonra kendisi gelecek, sonra w10'un betası gelecek, sonra w10'un kendisi gelecek
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 4 yıl RootUser
altı ok
gdr2 ile geleceğine göre w10'a daha çok var sanırım.

denim gelecek, gdr2 nin betası gelecek, sonra kendisi gelecek, sonra w10'un betası gelecek, sonra w10'un kendisi gelecek


W10 2015 sonunda deniliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PapyonluLejyon 4 yıl
Tam girip snap 400 4 çekirdeği dayamışlardır dicektim yazmışlar bile.Microsoft her yıl bi standart belitliyip o standart doğrultusunda ilerliyo.520-25 620-25 720 aynı işlemci.535-630-735 aynı işlemci.ole yapınca maliyetmi düşüyor anlamadım ki tek cihaz yapsalar nolucak sanki 6.. Serisi gereksiz bence 735-830 arasında fiyat ve tasarım dışında pek fark yok sayılır.735 olsa 830 olmasa hadi 900 1300 1500 serisi gine gideri varda bazı seriler gereksiz bana göre bakın bana göre şimdi ne kadar fanboy varsa saldırmasın bu benim düşüncem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biggest Star 4 yıl
Nokia, Lumia serisiyle kaliteli alt ve orta seviye telefon çıkarmıştı. Umarım bu düzen Microsoft ta da devam eder. Lumia 520-525 ve 1320 serinin alınabilir cihazlarındandı. Fiyat olarak 1330 u da 1320 nin girdiği seviyeden piyasaya sürerlerse büyük kitlelere ulaşabileceği kanaatindeyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
558 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lumia ve microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Avea inTouch 4, Galaxy Note Edge, Huawei Honor 4X ve dahası... 4 yıl Yeni bir soru ve cevapları için "Sokaktayız" 4 yıl Donanım Haber: "Donanım var dediler geldik" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim