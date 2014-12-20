Microsoft Lumia 1330 ile yeni bilgiler geldi





Nokia'nın geçen yıl Ekim ayında lanse ettiği uygun fiyatlı Phablet modeli Lumia 1320 bugüne kadar Asya bölgesi haricinde önemli satış rakamlarına imza atamadı. Firmanın bir devam modeli üzerinde çalıştığı biliniyor. Model ile ilgili yeni bilgiler geldi.





Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Lumia 1330 olarak adlandırılacağı tahmin edilen bu yeni model öncekine oranla daha küçük bir ekran ancak yenilenmiş bir donanım ile gelecek.





Lumia 1330 modelinde firmanın 5.7 inçlik 720p ekran kullanacağı belirtiliyor. 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alacak olan modelin Adreno 305 grafik birimi ile Snapdragon S4 yongasetli Lumia 1320'ye göre daha iyi bir performans sergileyeceği ifade ediliyor. Cihazda 1GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi bulunacak.





Modelin belki de en dikkat çekici noktası 14MP çözünürlükte PureView arka kamera olacak. Önceki modelin 5MP çözünürlükteki kamerasına göre oldukça geliştirilen sensörün yanında ön kısma da 5MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası konumlandırılacak.





Lumia 1330 modelinin Şubat sonundaki MWC 2015 etkinliğinde lanse edilmesi bekleniyor. Satışa sunulduğunda model üzerinde Windows Phone 8.1 GDR2 güncellemesi yer alacak.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-1320-sequel-to-come-with-14MP-PureView-camera-on-back-and-5MP-selfie-camera-up-front_id64010