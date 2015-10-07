Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Lumia 550 lanse edildi

3 yıl
3,3b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft Lumia 550 lanse edildi

Amiral gemi tarafında iddialı iki yeni akıllı telefon ile etkinlikte boy gösteren Microsoft, giriş seviyesi segmentini de es geçmedi ve ekosistemin adeta fenomeni haline gelen 5xx serisine yeni bir model daha ekledi. 

Lumia 550 adındaki model 4.7 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekrana sahipken, 4 adet Cortex-A7 çekirdekli 1.1GHz saat hızında çalışan Snapdragon 210 yongasetinden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite ile desteklenen model Windows 10 işletim sistemi ile gelecek. 

Arka kısımda 5MP çözünürlüğünde LED flaşlı, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde kamera bulunan model 2100mAh gücündeki bataryadan gerekli enerjisini karşılıyor. 9.9mm kalınlığa sahip olan model 141gr ağırlığında. Microsoft'un Lumia 5xx serisine RAM boyutunu hariç tutarsak çözünürlük, LED flaş, hızlı şarj desteği gibi özelliklerle önemli katkılar yapmış görünüyor. Lumia 550 modeli 139$ fiyat etiketi ile Aralık ayında piyasaya çıkacak. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
canguler917 3 yıl en beğenilen
donanimin gittikce guclenmesi gerekirken tam tersi olmus
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Keljx 3 yıl
Microsoft halen cok sönük terkedilmiş bir kasaba gibi sanki...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 3 yıl
5 yıl önce deselerdi microst tablet,laptop,telefon yapacak diye inanmazdım.wp uygulama sorunu çözülse aslında cihazlar fena değil
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AMERICAN 3 yıl
550 alınmaz.Saana'yı bekleyin.735'in veliahtı.2016 başında geliyor.5" amoled ekran,5 mp front kamera vs.

İsmi 650 olacak diyorlar ama bence 750 olmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atkosturanadam 3 yıl
Cop hala boyle telefonlar nasil duyuruyor en fazla 600den girerse belki sansi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaiNStreaM 3 yıl
Üzerinde çok konuşulacak bi model deil.720 p ve flaş. 520 tl civarı fiyata gelirse uygun fiyatlı bir seçenek olarak kalır.
Lumia 640 , 650 tl civarı fiyatıyla dururken bunu almak mantıklı mı ? Bence deil.
Huawei g7 850 civarına alınabiliyorken bu tel alınır mı?
Bence 700-800 bandı kaliteli urunlere yogunlaşmaları lazım. Lumia 830 gibi güzel urunler yapıp uygun fiyata satmaları hareket getirebilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 3 yıl
Koy şuna Snapdragon 410 ve 2 GB RAM. Fiyatınıda 500 TL'yi fazla geçmeyecek şekilde ayarla sonra arkana yaslan izle. Sadece ülkemizde satacağı cihaz sayısı bile şuanda Dünya'da ki Microsoft marka tüm cihazların satışından fazla olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 3 yıl


www.youtube.com/watch?v=vz4Cy_GaXFs
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gel pc pc 3 yıl
5,5 inch altı cihazların tasarımı çok kötü.
L1320 kullanıyorum tasarımı çok hoş.

Ayrıca mağaza hala çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 3 yıl
Tasarım konusunda lumia kadar iyi telefon yok ama android olmaması işi bozuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 3 yıl en beğenilen
donanimin gittikce guclenmesi gerekirken tam tersi olmus
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 3 yıl
Aynı tasarım aynı özellikler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbulbirbaska 3 yıl
Benim merak ettiğim s210 işlemci 720p ekranı nasıl kaldıracak. s410 bile 720 ekranı zar zor kaldırıyor. Oyunlarda fps düşmesi filan oluyordu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suuyurbendeuyurum 3 yıl istanbulbirbaska
istanbulbirbaska
Benim merak ettiğim s210 işlemci 720p ekranı nasıl kaldıracak. s410 bile 720 ekranı zar zor kaldırıyor. Oyunlarda fps düşmesi filan oluyordu.

Bu işlemci zaten 720 ekranlı giriş seviyeleri için Çıkarıldı. İşlemcinin özelliklerini araştır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
porsche911gt2 3 yıl
fuujitsu
Xperia e4g daha alınabilir duruyor sanki bana pek hoş gelmedi telefon.

720p ekran 550nin terih edilmesine sebep olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3335 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, microsoft ve lumia 550
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Arama motoru testi "Hangi arama motorunda nasıl aramalı?" inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim