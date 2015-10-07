Microsoft Lumia 550 lanse edildi

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Amiral gemi tarafında iddialı iki yeni akıllı telefon ile etkinlikte boy gösteren Microsoft, giriş seviyesi segmentini de es geçmedi ve ekosistemin adeta fenomeni haline gelen 5xx serisine yeni bir model daha ekledi.
Lumia 550 adındaki model 4.7 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekrana sahipken, 4 adet Cortex-A7 çekirdekli 1.1GHz saat hızında çalışan Snapdragon 210 yongasetinden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite ile desteklenen model Windows 10 işletim sistemi ile gelecek.
Arka kısımda 5MP çözünürlüğünde LED flaşlı, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde kamera bulunan model 2100mAh gücündeki bataryadan gerekli enerjisini karşılıyor. 9.9mm kalınlığa sahip olan model 141gr ağırlığında. Microsoft'un Lumia 5xx serisine RAM boyutunu hariç tutarsak çözünürlük, LED flaş, hızlı şarj desteği gibi özelliklerle önemli katkılar yapmış görünüyor. Lumia 550 modeli 139$ fiyat etiketi ile Aralık ayında piyasaya çıkacak.
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İsmi 650 olacak diyorlar ama bence 750 olmalı.
Lumia 640 , 650 tl civarı fiyatıyla dururken bunu almak mantıklı mı ? Bence deil.
Huawei g7 850 civarına alınabiliyorken bu tel alınır mı?
Bence 700-800 bandı kaliteli urunlere yogunlaşmaları lazım. Lumia 830 gibi güzel urunler yapıp uygun fiyata satmaları hareket getirebilir...
www.youtube.com/watch?v=vz4Cy_GaXFs
L1320 kullanıyorum tasarımı çok hoş.
Ayrıca mağaza hala çöp
Bu işlemci zaten 720 ekranlı giriş seviyeleri için Çıkarıldı. İşlemcinin özelliklerini araştır.
720p ekran 550nin terih edilmesine sebep olabilir.
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Cep Telefonları, microsoft ve lumia 550