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Microsoft Lumia 950 XL prototip görselinin sızdırıldığı iddia ediliyor

3 yıl
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18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft Lumia 950 XL prototip görselinin sızdırıldığı iddia ediliyor

Windows 10 masaüstü işletim sisteminin lansmanını geride bıraktıktan sonra Microsoft'un hedefinde şimdi de Windows 10 mobil sürümü var. Windows 10 mobil sürümünü 2 Lumia amiral gemisi ile karşılayacak olan Microsoft'un modellerinden birisi internete sızdırıldı.

Cityman kod adlı Lumia modeli olduğu belirtilen prototip, Windows 10 işletim sistemi çalıştırırken görülüyor. Ancak modellerin nihai sürümünün hangi adı alacağı konusunda halen net bir bilgi yok. 

Artık Lumia 950 ve 950 XL şeklinde isimlendirme olacağına dair tam kanaat oluşurken, son iddialar Lumia 940 ve 940 XL modellerinin de piyasada boy göstereceği yönünde. Bu durumda ilk etapta hangi modeller piyasaya çıkacak bilinmiyor. 

Prototipi sızdıran kaynak modelde 6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran olacağını ve Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alacağını belirtiyor. Modelde 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde üçlü LED flaş destekli PureView kamera, USB Type-C bağlantısı yer alıyor. 

Burada soru işaretleri ortaya çıkmaya başlıyor zira Lumia 950 XL modelinin 5.7 inçlik bir ekrana sahip olacağı söyleniyordu. Şimdi ortada 2 cihaz olmuş oluyor. Bunlardan birisinin Lumia 940 XL, diğerinin Lumia 950 XL olması muhtemel. Ancak kesin bilgiler sonbahar döneminde belli olacak. 

Microsoft'un yeni Lumia akıllı telefon modellerini Ekim ayında lanse ettikten sonra Kasım ayında piyasaya süreceği belirtiliyor. Elbette bu dönem aynı zamanda Windows 10 mobil işletim sisteminin lanse edileceği dönem. 

http://www.phonearena.com/news/Pictures-of-an-alleged-Microsoft-Lumia-950-XL-prototype-leak-online_id72290 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
bwnce tasarım güzel zaten üstünde kılıf var w 10 ilede wp biraz hareketlenebilr ama her zaman dediğim gibi en önemlisi magazayı geliştirmeleri lazım...
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Tahoe_930 3 yıl
Microsoft sürekli geri gidiyor..Eskiden sadece sistem rezaletti..Nokia gidince artık tasarım da rezalet halde..Hiç mi bir şey öğrenmediniz şu Nokia'dan..
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batuhanb85 3 yıl
Cihazda koruyucu kılıf var. Keşke arkadan fotoyu da ekleseydiniz. Bol keseden tuğla diye yorum yapmayın hemen.
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stradivardi 3 yıl
Bu zaten var olan bi tasarım Bildiğin lumia 1520 Sanırım onun güncel versiyonu olacak Aslında tasarım ele alınca hiçte kotu bir tasarım değil
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
En sıkı wp fanatiği bile bu tasarımdaki cihaza para bağlamaz. Nokia tasarımları çok daha iyiydi.
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BRNSpawn 3 yıl
Sanal kontrol tuşlarının olması kötü olmuş.Umarım son sürüm kapasatif tuşlarla çıkar.
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fx3169 3 yıl
İşte hayalimdeki tuğla.Yeni yapacağımız binalarda Lumia 950 akıllı tuğlalarını tercih etmek faydalı olacak....
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yoksulseytan22 3 yıl
Metro ara yüz ile birlikte altarnatif ara yüz sunsalar geberirler. Hayır yani Apple a bakmıyorlar mı hiç arkadaş.
Yazılım devinin böyle iğrenç bi tasarıma sahip olması çok vahimdir.
Ulan Windows pc için duvar kağıdına verdiğiniz çabanın yarısını mobil tasarımına harcasanız yeter yahu!
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Mangal Yürek Darius 3 yıl
Şu tasarımla bu cihazı kim almak ister ki ?
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Whippoorwill 3 yıl
Nokia anlıyordu bu işten Microsoft yine ilginç bir tasarım yapmış.
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tugares 3 yıl
Microsoft amiral gemi telefonlarını diğer platformdaki rakipleriyle bazen pahalı bazen eşit seviyede satıyor. Uyguladığı bu satış stratejisi ne yazık ki yanlış zira s810 değil s910 da olsa işlemciyi kullanabilecek, sunduğu nimetlerden faydalanabilecek oyun sayısı çokta fazla değil. İos ta olduğu gibi bazı oyunları ve belki uygulamaları sadece win10 mobile a özgü yapmalı ve fiyatı da rakiplerinden görece aşağıda tutmalı Microsoft. Ancak bu şekilde başarılı olabilir.
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