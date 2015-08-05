Microsoft Lumia 950 XL prototip görselinin sızdırıldığı iddia ediliyor

Windows 10 masaüstü işletim sisteminin lansmanını geride bıraktıktan sonra Microsoft'un hedefinde şimdi de Windows 10 mobil sürümü var. Windows 10 mobil sürümünü 2 Lumia amiral gemisi ile karşılayacak olan Microsoft'un modellerinden birisi internete sızdırıldı.





Cityman kod adlı Lumia modeli olduğu belirtilen prototip, Windows 10 işletim sistemi çalıştırırken görülüyor. Ancak modellerin nihai sürümünün hangi adı alacağı konusunda halen net bir bilgi yok.





Artık Lumia 950 ve 950 XL şeklinde isimlendirme olacağına dair tam kanaat oluşurken, son iddialar Lumia 940 ve 940 XL modellerinin de piyasada boy göstereceği yönünde. Bu durumda ilk etapta hangi modeller piyasaya çıkacak bilinmiyor.





Prototipi sızdıran kaynak modelde 6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran olacağını ve Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alacağını belirtiyor. Modelde 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde üçlü LED flaş destekli PureView kamera, USB Type-C bağlantısı yer alıyor.





Burada soru işaretleri ortaya çıkmaya başlıyor zira Lumia 950 XL modelinin 5.7 inçlik bir ekrana sahip olacağı söyleniyordu. Şimdi ortada 2 cihaz olmuş oluyor. Bunlardan birisinin Lumia 940 XL, diğerinin Lumia 950 XL olması muhtemel. Ancak kesin bilgiler sonbahar döneminde belli olacak.





Microsoft'un yeni Lumia akıllı telefon modellerini Ekim ayında lanse ettikten sonra Kasım ayında piyasaya süreceği belirtiliyor. Elbette bu dönem aynı zamanda Windows 10 mobil işletim sisteminin lanse edileceği dönem.

http://www.phonearena.com/news/Pictures-of-an-alleged-Microsoft-Lumia-950-XL-prototype-leak-online_id72290