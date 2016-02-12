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Microsoft Lumia 950 serisi satışta: İşte fiyatlar

Windows 10 mobil işletim sistemi taşıyan ilk akıllı telefonlar olma özelliğine sahip Lumia 950 serisi, nihayet söz verildiği gibi ülkemizde satışa sunuldu. Detaylar yazımızda.
3 yıl
8,1b
1
54
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft Lumia 950 serisi satışta: İşte fiyatlar


Microsoft'un geçen yılın sonlarına doğru lanse ettiği Windows 10 mobil işletim sistemli Lumia 950 serisi, bu hafta itibariyle ülkemiz perakendecilerinin raflarını süslemeye başladı. Aralık ayı sonlarında ülkemizde bir lansman gerçekleştiren Microsoft Türkiye, yeni modelleri için Şubat ayına gün vermişti. Zaman konusunda bir aksama yaşanmadı.

Microsoft Lumia 950 XL modelinde 5.7 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 810 yonga seti, mini sıvı soğutma sistemi, 3GB RAM, 32GB artırılabilir depolama kapasitesi, USB Type-C bağlantısı, 20MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3340mAh gücünde batarya, Continuum desteği şeklinde özellikler mevcut. 


Lumia 950 modelinde ise 5.2 inçlik 2K AMOLED ekran, 6 çekirdekli Snapdragon 808 yonga seti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, USB Type-C bağlantısı, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Continuum desteği şeklinde özellikler bulunuyor. 

Lumia 950 XL modelinde 2599TL fiyat etiketi görüyoruz. Lumia 950 modelinde ise 2299TL fiyat etiketi bulunuyor. Kredi kartı puan kampanyaları ile 50TL'ye kadar indirim alabilmek mümkün. Sevkiyat 17 Şubat tarihinde başlayacak. An itibariyle Windows 10 mobil işletim sistemiyle piyasamıza çıkan ilk modeller Lumia 950 serisi oldu.

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Guest-5E274E432 3 yıl en beğenilen
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PeYLeR. 3 yıl
2 Haftaya kalmaz indirim 1 ay olmadan 2. bir indirim akabinde lumia 930 gibi piyasada çok kalmadan kaybolur gider.
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DH Misafiri 3 yıl
Yaklasik iki yildir htc win 8x 8.1 windows kullanıyorum telefon 2 kere ancak takıldı microsoft telefona gereken önemi verseydi herkeste wp olurdu daha hiç bellek temizlemedim 1 program çalışırken hata almadım elbetteki fiyatı dusecek o zaman dusumulur
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DH Misafiri 3 yıl
Microsoft, telefon işine birazcık uzak gibi. Donanım ve özellikler evet çok harika. Bu donanımla windows mobile 10 gerçekten stabil çalışıyor ve kesinlikle kasma donma olmuyor. Ama bu bu giriş fiyatı olmamış. Piyasayı az da olsa eline almak istiyorsa bu fiyatlar düşürülecektir zaten. 1 sene sonra fiyat yarı yarıya düşmüş olacak. Ozaman insanlar neden şimdi bu fiyata alsın? İos işk çıkış fiyatı evet çok fazla ama 1 sene sonra yüzde yüzde 25 düşerken android ve windows phone yüzde 50 ve üzerinde düşüş oluyor. Ozaman insanlar neden sıfır telefone bu kadar para versin?? Pazarlama ve satış bölümü çalışmıyor yada piyasayı yalnış analiz ediyor.
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black_flood 3 yıl
Nevfel
O kadar para verdikten sonra gider note 5 iphone 6 plus s6 edge plus alırım. Hem daha iyi özellikte hemde yazılım desteği çok daha iyi. Microsoft kusura bakmasın ama telefon için marka değerini windows için geçerli olan marka değeriyle bir tutabileceğini sanarak bir yere gelemez. Zaten satışlar ortada. Piyasadan ya çekilecek ya da fiyatları indirecek.

Samsung' a bulaşmam asla 200 liraya da verse gerek mobilite gerekse bilgisayar kısmında da ama İphone cihaza hayır demem bu fiyatı verdikten sonra özel tasarım cihaz siparişi vermek daha iyi olacaktır. bu tarz pahalı bir cihaza bu yatırımı uygun görmüyorum.
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TearsForFears 3 yıl
Donanım fiyatı hakediyor hiçbir eksiği olmayan donanım var karşımızda ama gel gelelim yazılım kısmı sıkıntılı.Benim windows telefonlara karşı sempatim var ama alıpta kullanasım yok.
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black_flood 3 yıl
olağan_şüpheli
Çok Asi Bu arada beyler Microsoftun fiyat kıracağını sanıyorsanız pek umutlanmayın. Lumia 930 bile neredeyse 1 yıl çıktığındaki aynı fiyata satıldı. Ama keşke Nokiada kalsaydı diyor insan. Çünkü en azından adamların bir tasarım ve işçilik kalitesi vardı. Bunlar kalası yontmuş sonrada telefon yaptık diye piyasaya çıkışından 4-5 ay sonra Türkiyeye 4-5 ay öncenin fiyatından getirmişler.
market olayını düzeltemezlerse 1 ay olmasada -2-3 aya inanılmaz sert fiyat düşüşü olur gibime geliyor. WP satışları %50 düşmüş.

Zaten bunun farkında olduğu için artık android mağazasındaki uygulamaların Windows mağazasından elde edilip kurulabilmesine olanak sunmak için ara yazılım üretti.
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Nevfel 3 yıl
O kadar para verdikten sonra gider note 5 iphone 6 plus s6 edge plus alırım. Hem daha iyi özellikte hemde yazılım desteği çok daha iyi.
Microsoft kusura bakmasın ama telefon için marka değerini windows için geçerli olan marka değeriyle bir tutabileceğini sanarak bir yere gelemez. Zaten satışlar ortada. Piyasadan ya çekilecek ya da fiyatları indirecek.
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benhuraxu 3 yıl
Bunun xxxxxlllll si 1600 tl eder.
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dobrasam 3 yıl
şu sıralar markette bakkal da satılıyor geçen şok market getirmiş ara sıra a101 getiriyor benim anlamadığım olay bu snapdragon 808 ve 810 ne alaka? ne var uygulama marketinde senin bu işlemciler için oyun desen yok uygulama desen rezalet arayüzü zaten üç beş kutucuk şuan hali hazırda en eski Windowsphone larda bile kasma takılma yoktu ki bu aynı 500 beygir subaru impreza ile ara sokaklarda can çekilmek gibi performans var kullanacak yer yok
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WB 3 yıl
1000tl civarinda olsaydi dusunebilirdim, fayda-eder iliski bakimindan max verebilecegim rakam bu..
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isakoc 3 yıl
Bu arada beyler Microsoft'un fiyat kıracağını sanıyorsanız pek umutlanmayın. Lumia 930 bile neredeyse 1 yıl çıktığındaki aynı fiyata satıldı.
Ama keşke Nokia'da kalsaydı diyor insan. Çünkü en azından adamların bir tasarım ve işçilik kalitesi vardı. Bunlar kalası yontmuş sonrada telefon yaptık diye piyasaya çıkışından 4-5 ay sonra Türkiye'ye 4-5 ay öncenin fiyatından getirmişler.
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olağan_şüpheli 3 yıl isakoc
Çok Asi

Bu arada beyler Microsoft'un fiyat kıracağını sanıyorsanız pek umutlanmayın. Lumia 930 bile neredeyse 1 yıl çıktığındaki aynı fiyata satıldı.

Ama keşke Nokia'da kalsaydı diyor insan. Çünkü en azından adamların bir tasarım ve işçilik kalitesi vardı. Bunlar kalası yontmuş sonrada telefon yaptık diye piyasaya çıkışından 4-5 ay sonra Türkiye'ye 4-5 ay öncenin fiyatından getirmişler.

market olayını düzeltemezlerse 1 ay olmasada -2-3 aya inanılmaz sert fiyat düşüşü olur gibime geliyor. WP satışları %50 düşmüş.
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isakoc 3 yıl
yoksulseytan22
Marketinde hem düzgün çalışan uygulama yok hem de en popüler uygulamalar ya yok yada beta halinde. Arayüz desen zaten berbat durumda. Bildirim panelindeki kısayollar iğrenç gözüküyor. Bir de hem market gelişmiyor hem de çöplük konusunda Androidi geçmekle kalmamış bu konuda sınırları zorluyor. Aynı uygulamadan 20 tane çöp uygulama var. Birde bu işletim sistemi ile 2000 liralık telefonları piyasaya sürüyorlar. Mercedese, Şahin motoru takmak gibi bir şey bu. Ama üzülmeyin bir gün elbet gelişecek...

2000 olsa gene iyi, 2550, 2550 TL. Şuanda Lumia 950XL'dan kat kat iyi Note 5, 2200 TL, hatta bazı yerlerde 2100 TL'ye bile bulabiliyorsun.
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