Microsoft Lumia 950 serisi satışta: İşte fiyatlar





Microsoft'un geçen yılın sonlarına doğru lanse ettiği Windows 10 mobil işletim sistemli Lumia 950 serisi, bu hafta itibariyle ülkemiz perakendecilerinin raflarını süslemeye başladı. Aralık ayı sonlarında ülkemizde bir lansman gerçekleştiren Microsoft Türkiye, yeni modelleri için Şubat ayına gün vermişti. Zaman konusunda bir aksama yaşanmadı.





Microsoft Lumia 950 XL modelinde 5.7 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 810 yonga seti, mini sıvı soğutma sistemi, 3GB RAM, 32GB artırılabilir depolama kapasitesi, USB Type-C bağlantısı, 20MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3340mAh gücünde batarya, Continuum desteği şeklinde özellikler mevcut.









Lumia 950 modelinde ise 5.2 inçlik 2K AMOLED ekran, 6 çekirdekli Snapdragon 808 yonga seti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, USB Type-C bağlantısı, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Continuum desteği şeklinde özellikler bulunuyor.





Lumia 950 XL modelinde 2599TL fiyat etiketi görüyoruz. Lumia 950 modelinde ise 2299TL fiyat etiketi bulunuyor. Kredi kartı puan kampanyaları ile 50TL'ye kadar indirim alabilmek mümkün. Sevkiyat 17 Şubat tarihinde başlayacak. An itibariyle Windows 10 mobil işletim sistemiyle piyasamıza çıkan ilk modeller Lumia 950 serisi oldu.