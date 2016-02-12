Microsoft Lumia 950 serisi satışta: İşte fiyatlar

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Microsoft'un geçen yılın sonlarına doğru lanse ettiği Windows 10 mobil işletim sistemli Lumia 950 serisi, bu hafta itibariyle ülkemiz perakendecilerinin raflarını süslemeye başladı. Aralık ayı sonlarında ülkemizde bir lansman gerçekleştiren Microsoft Türkiye, yeni modelleri için Şubat ayına gün vermişti. Zaman konusunda bir aksama yaşanmadı.
Microsoft Lumia 950 XL modelinde 5.7 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 810 yonga seti, mini sıvı soğutma sistemi, 3GB RAM, 32GB artırılabilir depolama kapasitesi, USB Type-C bağlantısı, 20MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3340mAh gücünde batarya, Continuum desteği şeklinde özellikler mevcut.
Lumia 950 modelinde ise 5.2 inçlik 2K AMOLED ekran, 6 çekirdekli Snapdragon 808 yonga seti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, USB Type-C bağlantısı, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Continuum desteği şeklinde özellikler bulunuyor.
Lumia 950 XL modelinde 2599TL fiyat etiketi görüyoruz. Lumia 950 modelinde ise 2299TL fiyat etiketi bulunuyor. Kredi kartı puan kampanyaları ile 50TL'ye kadar indirim alabilmek mümkün. Sevkiyat 17 Şubat tarihinde başlayacak. An itibariyle Windows 10 mobil işletim sistemiyle piyasamıza çıkan ilk modeller Lumia 950 serisi oldu.
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Samsung' a bulaşmam asla 200 liraya da verse gerek mobilite gerekse bilgisayar kısmında da ama İphone cihaza hayır demem bu fiyatı verdikten sonra özel tasarım cihaz siparişi vermek daha iyi olacaktır. bu tarz pahalı bir cihaza bu yatırımı uygun görmüyorum.
Zaten bunun farkında olduğu için artık android mağazasındaki uygulamaların Windows mağazasından elde edilip kurulabilmesine olanak sunmak için ara yazılım üretti.
Microsoft kusura bakmasın ama telefon için marka değerini windows için geçerli olan marka değeriyle bir tutabileceğini sanarak bir yere gelemez. Zaten satışlar ortada. Piyasadan ya çekilecek ya da fiyatları indirecek.
Ama keşke Nokia'da kalsaydı diyor insan. Çünkü en azından adamların bir tasarım ve işçilik kalitesi vardı. Bunlar kalası yontmuş sonrada telefon yaptık diye piyasaya çıkışından 4-5 ay sonra Türkiye'ye 4-5 ay öncenin fiyatından getirmişler.
market olayını düzeltemezlerse 1 ay olmasada -2-3 aya inanılmaz sert fiyat düşüşü olur gibime geliyor. WP satışları %50 düşmüş.
2000 olsa gene iyi, 2550, 2550 TL. Şuanda Lumia 950XL'dan kat kat iyi Note 5, 2200 TL, hatta bazı yerlerde 2100 TL'ye bile bulabiliyorsun.
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