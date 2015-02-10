Microsoft, MWC 2015 davetiyelerini göndermeye başladı





Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın aldıktan sonra kendi adını taşıyan Lumia modellerini alt seviye segmente sunmaya başlayan Microsoft, henüz üst seviye segmentte kendini göstermiş değil. Firma MWC 2015 fuarında da boy göstermeye hazırlanıyor.





Davetiyeleri göndermeye başlayan firmanın özel bir basın toplantısı düzenleyip düzenlemeyeceği belirsiz. Bu bakımdan Lumia tarafında ne gibi tanıtımlar yapacağı da bilinmiyor.





Windows 10 mobil sürümü taşıyan üst seviye Lumia telefonlarının sonbahar civarında tanıtılması beklendiğinden MWC 2015 fuarında en fazla orta seviye Lumia'ların tanıtılması ihtimali mevcut. Bunların arasında geçen yılın 6 inçlik orta seviye modeli Lumia 1320'nin devamı niteliğinde yeni bir cihaz, Lumia 830 modelinin 5 inçlik daha ucuz bir versiyonu ve Lumia 6xx serisinden yeni bir cihaz yer alıyor.





Microsoft'un Lumia cihazları haricinde Windows 10 mobil sürümünün resmi tanıtımını yapması ve bu sürümün güncelleme takvimini de mevcut cihazlar için netleştirmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-sends-out-invitation-for-MWC-event-on-March-2nd_id65790