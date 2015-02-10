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Microsoft, MWC 2015 davetiyelerini göndermeye başladı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, MWC 2015 davetiyelerini göndermeye başladı

Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın aldıktan sonra kendi adını taşıyan Lumia modellerini alt seviye segmente sunmaya başlayan Microsoft, henüz üst seviye segmentte kendini göstermiş değil. Firma MWC 2015 fuarında da boy göstermeye hazırlanıyor.

Davetiyeleri göndermeye başlayan firmanın özel bir basın toplantısı düzenleyip düzenlemeyeceği belirsiz. Bu bakımdan Lumia tarafında ne gibi tanıtımlar yapacağı da bilinmiyor. 

Windows 10 mobil sürümü taşıyan üst seviye Lumia telefonlarının sonbahar civarında tanıtılması beklendiğinden MWC 2015 fuarında en fazla orta seviye Lumia'ların tanıtılması ihtimali mevcut. Bunların arasında geçen yılın 6 inçlik orta seviye modeli Lumia 1320'nin devamı niteliğinde yeni bir cihaz, Lumia 830 modelinin 5 inçlik daha ucuz bir versiyonu ve Lumia 6xx serisinden yeni bir cihaz yer alıyor. 

Microsoft'un Lumia cihazları haricinde Windows 10 mobil sürümünün resmi tanıtımını yapması ve bu sürümün güncelleme takvimini de mevcut cihazlar için netleştirmesi bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-sends-out-invitation-for-MWC-event-on-March-2nd_id65790 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 4 yıl
Atışmalı Yorumları severim:) uzun Cümleler kurmayalım okunmuyor. koşun kavga var:)
2mart'a kadar antremanlara devam edelim.
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Arka Destroyer 4 yıl
Son şansı W10
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darkmonstar35 4 yıl
Sonunda banladılar şu elemanı şükür
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Glorfindel1907 4 yıl
Ya beyler şu kişiyi alıntılamayın lütfen diyorum blockluyuruz ama yinede görüyoruz mesajları.
Lumia 1020'nin yeni versiyonu olacakmı acaba.
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doctor_bey 4 yıl
Dh'de gitse ya
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emir kustirika 4 yıl
WİNDOWS 10 NELER GETİRECEK MOBİLDE MİCROSOFT A MERAK EDİYORUM DOĞRUSU
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emir kustirika 4 yıl
WİNDOWS 10 NELER GETİRECEK MOBİLDE MİCROSOFT A MERAK EDİYORUM DOĞRUSU
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dedektif_dh2 4 yıl
Arkadaşlar terbiyeli olalım saygıyı elden bırakmayalım ,forumda kimse kimseye hakaret etme hakkına sahip değildir. Bu arkadaş bellki ms firmasını sevmiyor , istediği eleştiriyide yapabilir. Yorumlarını beğenmiyorsanız bloklayın


Yok firma seni satın alır yok sülaleni satın alır diyen arkadaşlar , acaba kendileri satılık mı ki bir insanın satın alınmasını normal görüyorlar ?
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destinati0n 4 yıl
Heyecanla bekliyoruz.
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GOTHAM CITY 4 yıl
Eminim ki dağıttığı davetiyeler bile düşük kaliteli malzemeden yapılmıştır Eko kardeşim :))
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coolsten 4 yıl GOTHAM CITY
GOTHAM CITY
Eminim ki dağıttığı davetiyeler bile düşük kaliteli malzemeden yapılmıştır Eko kardeşim :))

O davetiyenin tek bir tanesi senin tüm mahalleni bile satın alır ergen kardeşim. Okul nasıldı bugün?
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Guest-DD1B5D41-9 4 yıl GOTHAM CITY
GOTHAM CITY
Eminim ki dağıttığı davetiyeler bile düşük kaliteli malzemeden yapılmıştır Eko kardeşim :))

Adamlar saatlik cirolariyla 7 sulaleni satin alir sen hala pc basinda mesaj yaza dur :(
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