Microsoft Minecraft’ı satın alıyor

Microsoft’un yeni CEO’su Satya Nadella ilk satın almasına imza atmaya çok yakın. Bloomberg kaynaklı habere göre yazılım devi, Minecraft’ın yapımcısı Mojang AB’i satın almak için 2 Milyar Dolar’lık bir teklif yaptı

Microsoft ve Mojang sözcüleri konuya ilişkin olarak Wall Street Journal’a yaptıkları açıklamalarda bu gelişmeyi inkar etse de söylentiler anlaşmanın önümüzdeki haftaya kadar gerçekleşmiş olacağı yönünde ağırlık kazanmış durumda.

Mojang kurucusu ve Minecraft’ın mucidi Notch lakaplı Markkus Persson, Windows 8 için yaptığı indie türündeki oyunlar için sistemin çok çok kötü olduğu söylemi, Microsoft’un tepkisini çekmişti. Dolayısıyla olası bir anlaşmada Microsoft ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Notch’un şirketten ayrılabileceği altı boş bir iddia olmayacaktır.

2009 yılında çıkan ve ilk yılında 50 Milyon kopya satan Minecraft, geçtiğimiz yıl 100 Milyon Dolar gelir elde etmişti. 40 kişilik küçük bir ekibinin çalıştığı Mojang’ın başındaki isim olan “Notch”, Oculus Rift’in Facebook’a satılması sonunda, Minecraft’ın Oculus Rift’e özel versyonunu iptal ettiklerini açıklamıştı. Bakalım Satya Nadella tüm bunlara rağmen ilk satın almasına imza atabilecek mi... Önümüzdeki hafta bu konuda da muhtemel ki kesinlik kazanmış olacak.

http://online.wsj.com/articles/microsoft-near-deal-to-buy-minecraft-1410300213