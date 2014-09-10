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Microsoft Minecraft’ı satın alıyor

Microsoft’un yeni CEO’su Satya Nadella ilk satın almasına imza atmaya çok yakın. Bloomberg kaynaklı habere göre yazılım devi, Minecraft’ın yapımcısı Mojang AB’i satın almak için 2 Milyar Dolar’lık bir
4 yıl
1,5b
1
49
Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Microsoft Minecraft’ı satın alıyor

Microsoft’un yeni CEO’su Satya Nadella ilk satın almasına imza atmaya çok yakın. Bloomberg kaynaklı habere göre yazılım devi, Minecraft’ın yapımcısı Mojang AB’i satın almak için 2 Milyar Dolar’lık bir teklif yaptı

Microsoft ve Mojang sözcüleri konuya ilişkin olarak Wall Street Journal’a yaptıkları açıklamalarda bu gelişmeyi inkar etse de söylentiler anlaşmanın önümüzdeki haftaya kadar gerçekleşmiş olacağı yönünde ağırlık kazanmış durumda.

Mojang kurucusu ve Minecraft’ın mucidi Notch lakaplı Markkus Persson, Windows 8 için yaptığı indie türündeki oyunlar için sistemin çok çok kötü olduğu söylemi, Microsoft’un tepkisini çekmişti. Dolayısıyla olası bir anlaşmada Microsoft ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Notch’un şirketten ayrılabileceği altı boş bir iddia olmayacaktır.

2009 yılında çıkan ve ilk yılında 50 Milyon kopya satan Minecraft, geçtiğimiz yıl 100 Milyon Dolar gelir elde etmişti. 40 kişilik küçük bir ekibinin çalıştığı Mojang’ın başındaki isim olan “Notch”, Oculus Rift’in Facebook’a satılması sonunda, Minecraft’ın Oculus Rift’e özel versyonunu iptal ettiklerini açıklamıştı. Bakalım Satya Nadella tüm bunlara rağmen ilk satın almasına imza atabilecek mi... Önümüzdeki hafta bu konuda da muhtemel ki kesinlik kazanmış olacak.


http://online.wsj.com/articles/microsoft-near-deal-to-buy-minecraft-1410300213 Yorum Yaz
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orithyia 3 yıl
çocukların best oyunu :D
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DH Misafiri 3 yıl
C&C'a benzemesin sonu!!!!
Ya birde şu sağ alt köşede çıkan lanet sosyal medya penceresini bir kere kapattı mı bir daha açılmasın. Telefonda o pencere yüzünden hiç bir yer tıklanmıyor. Sizde de olmasın şu sosyal medya. Vur dedin mi neden öldürüyor bizim millet anlamıyorum. Şunu sayfanın başına gömün ya....
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ALLAME.1 4 yıl
TAM OLARAK OYUNU SATIN ALMA NE OLUYOR ANLATABİLİR Mi SİNİZ?
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Lightr 4 yıl
Hayırlı olsun
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BekirTemel 4 yıl
Microsoft da her şeye el atmaya başladı

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Ink 4 yıl
çöp
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Ink 4 yıl
ya abi hayatımda minecraft kadar kötü oyun görmedim minecraft yerine don't starve oynayın
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Master_Evil 4 yıl
xbox exclusive olacak
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AMERICAN 4 yıl
Satın alınmamalı.yazık olur 2 milyar dolar a

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Rubisco 4 yıl
Xbox için ilave yatırım yapma, git MC'yi satın alıp başının göğe ereceğini san.
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furkant1 4 yıl
Geçemediği bir bölüm varmış o yüzden satın alıyormuş
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V4LKyR 4 yıl
O değil de, bu Minecraft nasıl bir oyundur yau? :D O kadar çılgın mı ki yani? 3-5 oynadım da, öyle pek bir numarasını göremedim.
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Elsa 4 yıl V4LKyR
V4LKyR
O değil de, bu Minecraft nasıl bir oyundur yau? :D O kadar çılgın mı ki yani? 3-5 oynadım da, öyle pek bir numarasını göremedim.

Tekkit Classic oyna. Ama önce Türkçe tekkit videoları izle
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