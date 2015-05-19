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Microsoft Office'in yeni önizleme sürümü Android desteğine kavuştu

4 yıl
1,6b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft Office'in yeni önizleme sürümü Android desteğine kavuştu
 
Yazılım devi Microsoft'un yeni Office önizleme sürümü Windows Phone, iOS ve Android tabletler sonrasında Android akıllı telefonlar için de kullanıma sunuldu.
Word, Excel ve PowerPoint gibi yılların eskitemediği popüler uygulamaları barındıran Android için yeni Microsoft Office, arayüz ve dokunmatik ekran optimizasyonu ile oldukça etkili bir deneyim sunuyor ve OneDrive, SharePoint, Dropbox, Google Drive ile Box gibi bulut depolama servisiyle sağlam bir entegrasyon ortaya koyuyor. Microsoft Office paketi, Google'ın Docs, Sheets ve Slides uygulamaları karşısına çok ciddi bir rakip geliyor.
Android için yeni Microsoft Office'e buradaki adımları izleyerek ulaşabilirsiniz.

http://www.techradar.com/news/software/applications/microsoft-brings-office-experience-to-android-smartphones-1294338 Yorum Yaz
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