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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft OneNote Mobile artık Android için de yayında

7 yıl
2,8b
1
8
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un masaüstünde popüler olan not alma uygulaması OneNote bir süre önce Windows Phone ve iOS işletim sistemleri için uygulama mağazalarında yerini almıştı. Şimdi Android işletim sistemi için de OneNote uygulaması yayınlandı.

Ücretsiz olan uygulama ile akıllı telefonunuzun olduğu heryerde not almak, notları düzenlemek, yapılacak işler listesi hazırlamak, tablo düzenlemek, yazım denetimi yapmak mümkün. SkyDrive hesabınız ile de notlarınızı diğer akıllı telefon, tablet, dizüstü ve masaüstü cihazlarınız arasında senkronize ederek daima güncel kalmasını sağlıyorsunuz.

Android için OneNote ücretsiz sürümü ile ilk 500 notu kullanıcılar tutabilirken bundan sonrası için 4.99$ ödenmesi gerekiyor. Fiyatlandırma iOS platformu ile aynı. Eğer 500 not sonrası ödeme yapmak istemezseniz bu notları okuyabilir veya silebilirsiniz ancak düzenleyemezsiniz.

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DH Misafiri 7 yıl
Bu uygulamada notlara ya da programın açılışına şifre koyabiliyormuyuz arkadaşlar?
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RAN7843 7 yıl
ihtiyaç olan bir programmm güzel şeyleri desteklerim bu telefonlar sadece oyun oynamak iiçin değil yakın zamanda dememe gerek yok akıllı telefonlar hayatımızda olmassa olmazlarııı zatennn
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-Optimus- 7 yıl
iyi olmuş olduğu
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mustiki212 7 yıl
Hiç kullanmadım...
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Rainbow6 7 yıl
arama yaptirdim telefona marketten ama bulamadim daha cikmadi mi acaba
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draconist 7 yıl
Bu uygulamada notlara ya da uygulama açılışına şifre koyabiliyormuyuz arkadaşlar?
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teksalih 7 yıl Rainbow6
Rainbow6
arama yaptirdim telefona marketten ama bulamadim daha cikmadi mi acaba

Ben kurdum gayet stabill
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E_Aydin35 7 yıl
Aynen ya evet çok işe yarıyor iyi olmuş yapacak binbir şey varki o kadar olması unutkanlığa yol açıyor..:)Bende yapışkan notları falan kullanıyorum..
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