Microsoft OneNote Mobile artık Android için de yayında

Microsoft'un masaüstünde popüler olan not alma uygulaması OneNote bir süre önce Windows Phone ve iOS işletim sistemleri için uygulama mağazalarında yerini almıştı. Şimdi Android işletim sistemi için de OneNote uygulaması yayınlandı.





Ücretsiz olan uygulama ile akıllı telefonunuzun olduğu heryerde not almak, notları düzenlemek, yapılacak işler listesi hazırlamak, tablo düzenlemek, yazım denetimi yapmak mümkün. SkyDrive hesabınız ile de notlarınızı diğer akıllı telefon, tablet, dizüstü ve masaüstü cihazlarınız arasında senkronize ederek daima güncel kalmasını sağlıyorsunuz.





Android için OneNote ücretsiz sürümü ile ilk 500 notu kullanıcılar tutabilirken bundan sonrası için 4.99$ ödenmesi gerekiyor. Fiyatlandırma iOS platformu ile aynı. Eğer 500 not sonrası ödeme yapmak istemezseniz bu notları okuyabilir veya silebilirsiniz ancak düzenleyemezsiniz.