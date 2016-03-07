Microsoft: Universal Windows Platform tamamen açık bir ekosistemdir

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'nın yeni uygulama stratejisi oyun sektörün en saygın yöneticilerinden birini kızdırdı. Epic Games'in patronu Tim Sweeney, Guardian'a yaptığı açıklamada Microsoft'un tanıtımını yağtığı Universal Windows Platform (Evrensel Windows Platformu) girişiminin kapalı bir sistem olarak ele alınması gerektiğini ve sektördeki büyük oyuncuların tüm kaynakları ile buna karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Microsoft'un Windows 10 uygulama stratejisini kınayan Sweeney, bunu Microsoft'un bugüne kadar yaptığı en agresif hamle olarak değerlendiriyor. Microsoft, Windows 10'la çalışan PC'ler, cep telefonları, tabletler ve hatta IoT ürünleri gibi cihazlarda çalışan uygulamalar oluşturmak için geliştiricilere bir yol sunmak amacıyla UWP'yi başlatmıştı. Tüm UWP uygulamalarından yüzde 30 pay alan Microsoft, uygulamaların sadece Windows Store üzerinden satılması şartı koşuyordu.

Kevin Gallo: UWP tamamen açık bir ekosistemdir

Sweeney, bu girişimle birlikte Microsoft'un Windows 10 platformu içinde kapalı bir platform inşa edip, tüketici tabanlı PC ekosistemini kilitleyerek uygulama dağıtım ve ticaretini kendi tekeli altına almak için ilk belirgin adımı attığını söylüyor. Microsoft, Universal Windows Platform girişiminin oldukça açık bir platform olduğunu söyleyerek, Sweeney açıklamalarına resmi bir yanıt verdi.

Windows kurumsal başkan yardımcısı Kevin Gallo konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Universal Windows Platform, herhangi bir mağaza tarafından desteklenen tüm geliştiriciler için kullanılabilir tamamen açık bir ekosistemdir. Biz geliştiriciler için iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Örneğin Windows 10 Kasım güncellemesiyle insanların kolayca UX gereksinimi olmadan varsayılan olarak uygulamaları side-load (mağaza dışından uygulama yükleme) yapabilmesini sağladık" dedi. Deneyimli yönetici ayrıca Microsoft'un zaten dünyanın en büyük oyun ekosistemini oluşturmak amacıyla, Xbox One ev konsolu ve Windows 10 PC entegrasyonunu devam ettireceğini ifade etti.

http://www.tweaktown.com/news/50860/microsoft-universal-windows-platform-fully-open-ecosystem/index.html