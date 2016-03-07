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Microsoft: Universal Windows Platform tamamen açık bir ekosistemdir

Microsoft, Epic Games CEO'su Tim Sweeney tarafından kapalı bir sistem olmakla eleştirilen Universal Windows Platform girişiminin tamamen açık bir ekosistem olduğunu söyleyerek iddiaları yanıtladı.
3 yıl
2,5b
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9
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'nın yeni uygulama stratejisi oyun sektörün en saygın yöneticilerinden birini kızdırdı. Epic Games'in patronu Tim Sweeney, Guardian'a yaptığı açıklamada Microsoft'un tanıtımını yağtığı Universal Windows Platform (Evrensel Windows Platformu) girişiminin kapalı bir sistem olarak ele alınması gerektiğini ve sektördeki büyük oyuncuların tüm kaynakları ile buna karşı çıkması gerektiğini söyledi.
Microsoft'un Windows 10 uygulama stratejisini kınayan Sweeney, bunu Microsoft'un bugüne kadar yaptığı en agresif hamle olarak değerlendiriyor. Microsoft, Windows 10'la çalışan PC'ler, cep telefonları, tabletler ve hatta IoT ürünleri gibi cihazlarda çalışan uygulamalar oluşturmak için geliştiricilere bir yol sunmak amacıyla UWP'yi başlatmıştı. Tüm UWP uygulamalarından yüzde 30 pay alan Microsoft, uygulamaların sadece Windows Store üzerinden satılması şartı koşuyordu.

Kevin Gallo: UWP tamamen açık bir ekosistemdir

Sweeney, bu girişimle birlikte Microsoft'un Windows 10 platformu içinde kapalı bir platform inşa edip, tüketici tabanlı PC ekosistemini kilitleyerek uygulama dağıtım ve ticaretini kendi tekeli altına almak için ilk belirgin adımı attığını söylüyor. Microsoft, Universal Windows Platform girişiminin oldukça açık bir platform olduğunu söyleyerek, Sweeney açıklamalarına resmi bir yanıt verdi.
Windows kurumsal başkan yardımcısı Kevin Gallo konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Universal Windows Platform, herhangi bir mağaza tarafından desteklenen tüm geliştiriciler için kullanılabilir tamamen açık bir ekosistemdir. Biz geliştiriciler için iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Örneğin Windows 10 Kasım güncellemesiyle insanların kolayca UX gereksinimi olmadan varsayılan olarak uygulamaları side-load (mağaza dışından uygulama yükleme) yapabilmesini sağladık" dedi. Deneyimli yönetici ayrıca Microsoft'un zaten dünyanın en büyük oyun ekosistemini oluşturmak amacıyla, Xbox One ev konsolu ve Windows 10 PC entegrasyonunu devam ettireceğini ifade etti.

http://www.tweaktown.com/news/50860/microsoft-universal-windows-platform-fully-open-ecosystem/index.html Yorum Yaz
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There goes your life 3 yıl en beğenilen
Xbox: ölü
WP: ölü
PC: kendi segmentinde lider, fakat pc çoktan doygunluğa ulaştı ve tüketici kitle mobile doğru kayıyor mağaza'nın durumu ise ortada.


malesef microsoft ekosisteminde yeni bir girişimcinin cazip bulacağı hiç bir şey yok.
Xbox: ölüWP: ölüPC: kendi segmentinde lider, fakat pc çoktan doygunluğa ulaştı ve tüketici kitle mobile doğru kayıyor mağaza'nın durumu ise ortada.
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VulonViing 3 yıl
Microsoft her ne kadar reddetse de Apple gibi kapalı bir ekosistem oluşturmaya çalıştıkları çok açık. Steam gibi güçlü bir platform Windows'dayken kimse Windows Store'a bakmaz. Sadece exc. oyunlar için kullanılır. Asla bir Steam olamaz.
Microsoft bu planlarını gerçekleştiresiye kadar SteamOS hazır olacak. :D
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Biyturs_OnSr 3 yıl VulonViing
VulonViing
Microsoft her ne kadar reddetse de Apple gibi kapalı bir ekosistem oluşturmaya çalıştıkları çok açık. Steam gibi güçlü bir platform Windows'dayken kimse Windows Store'a bakmaz. Sadece exc. oyunlar için kullanılır. Asla bir Steam olamaz.
Microsoft bu planlarını gerçekleştiresiye kadar SteamOS hazır olacak. :D

Microsoft şuan anladığım kadarıyla 🎮 Xbox sistemini PC'ye taşımaya çalışıyor. Windows 10 kullanıcısıysanız Xbox uygulamasının son güncellenmiş haline bakın derim. Arkadaş sistemi, parti kurup partidekilerde oyun oynama, her oyunun başarımları, her oyunun kendi sayfası, facebook gibi paylaşım sistemi, herkesin kendi profili, takip etme/edilme vs. şuan zaten Steam'in sunduğu bir çok şeyi sunuyor, yukarıda dediğim gibi eksik olan şey oyunlar. Şuan hali hazırda Tomb Raider ve Gears of War geldi Windows Store'a, o kadar ümitsiz olma derim. Tabi haklısın Steam kullanıcılarının bir anda Xbox sistemine geçmesini bekleyemeyiz ama Xbox One'a Windows 10 geldiği zaman Xbox uygulaması dolacak ve haliyle Steam'e güçlü bir rakip çıkacak. Microsoft geç başlamasına rağmen özellik bakımından Origin, Raptr gibi aracılardan şuan daha iyi durumda bence, Windows Store'a daha fazla PC oyunu gelirse Steam'le kafa kafaya gideceklerini düşünüyorum.
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e-Militarist 3 yıl VulonViing
VulonViing
Microsoft her ne kadar reddetse de Apple gibi kapalı bir ekosistem oluşturmaya çalıştıkları çok açık. Steam gibi güçlü bir platform Windows'dayken kimse Windows Store'a bakmaz. Sadece exc. oyunlar için kullanılır. Asla bir Steam olamaz.
Microsoft bu planlarını gerçekleştiresiye kadar SteamOS hazır olacak. :D

Chromium OS da hazır oluyordu bir zamanlar.
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FRAPS_TR 3 yıl
Mağaza harici uygulama yüklenemediği için kapalı sistemdir. %40 a varan komisyonlar istenmektedir. Ms geliştiricilerin sırtına binmek istiyor. Bu yüzden bu evresel mağazada tutulmaz.

Exe gibi harici kurulabilen bir yapı ortaya çıkarsalardı.
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There goes your life 3 yıl en beğenilen
Xbox: ölü
WP: ölü
PC: kendi segmentinde lider, fakat pc çoktan doygunluğa ulaştı ve tüketici kitle mobile doğru kayıyor mağaza'nın durumu ise ortada.


malesef microsoft ekosisteminde yeni bir girişimcinin cazip bulacağı hiç bir şey yok.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Daha fazla Windows Store PC oyunu sunmaları lazım. Xbox uygulaması şuan ki hali ile harika fakat şimdilik daha çok Xbox kullanıcıları yararlanabiliyor, PC için fazla AAA oyun yok.
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FRAPS_TR 3 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

Daha fazla Windows Store PC oyunu sunmaları lazım. Xbox uygulaması şuan ki hali ile harika fakat şimdilik daha çok Xbox kullanıcıları yararlanabiliyor, PC için fazla AAA oyun yok.

Oyun ve uygulama geliştiricilerden %43 e varan komisyon istersen tabi hiçbir geliştirici oyunlarını mağazaya koymaz. Exe olarak yayınlarlar.
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AMERICAN 3 yıl
Oyle tabi.Sweeney denen eleman sacmaliyor.apple Ä±n paralÄ± elemanÄ±
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