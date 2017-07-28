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Microsoft, Windows 10 S ISO dosyalarını yayınladı

Microsoft, MSDN aboneleri için Windows 10 S işletim sistemine ait ISO imajlarını yayınladı. Böylece geliştiriciler işletim sistemini indirerek uygulamalarını Windows 10 S üzerinde test edebilecekler.
1 yıl
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Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, MSDN aboneleri için Windows 10 S işletim sisteminin resmi ISO imajlarını yayınladı. Böylece geliştiriciler ve BT uzmanları artık şirketin yeni işletim sistemini manuel olarak cihazlarına kurabilecekler. Şirketin bu ISO dosyalarını herkese açık hale getirip getirmeyeceği bilinmezken, yayınlanan imajlar geliştiricilerin Windows Mağazası'na göndermeden önce işletim sistemlerine yönelik uygulamalarını test etmesine yardımcı olacak.
Tüketici tarafında ise bu işletim sistemiyle ilgilenen muhtemelen düşük bir kitle var. Çünkü Windows 10 S öncelikli olarak eğitim sektörünü hedeflediği için ev kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek bir dizi kısıtlamayla geliyor.

Windows Mağazası'ndaki uygulamalarla sınırlı

Bu yılın başlarında duyurulan ve Surface Laptop'a önceden kurulmuş olarak gelen Windows 10 S, Windows Mağazası'ndaki uygulamalarla sınırlı bir Windows 10 sürümü olarak tanıtıldı. Bu da işletim sistemine Win32 yazılımlarının yüklenmediği ve kullanıcıların mağazada yayınlanan uygulamalarla yaşaması gerektiği anlamına geliyor.
Ayrıca Bkz. "Essential'da şirketten ayrılan yönetici sayısı 3 oldu"
Microsoft'un bunu bir anlamda güvenlik özelliği olarak gördüğünü belitelim. Çünkü Windows Mağazası'nda yayınlanan tüm uygulamaların %100 temiz olması gerektiği için sisteminize kötü amaçlı yazılım bulaşma riski yok. Ancak mağazadaki uygulama eksikliği ve mevcut uygulamaların kullanıcılara yeterli gelip gelmeyeceği ise ayrı bir tartışma konusu.
Bu nedenle Microsoft, Windows 10 S kullanıcılarına Windows 10 Pro'ya yükseltme seçeneği sunuyor. Bununla birlikte Surface Laptop sahipleri yıl sonuna kadar hiçbir ücret ödemeden Windows 10 Pro'ya geçiş yapabiliyorlar.

https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/aa336858 Yorum Yaz
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pUnduli 1 yıl en beğenilen
Muhtemelen Microsoft'un bir sonraki telefonumsu çözümü Windows 10S üzerinden şekillenecek, teoride bu sürümü SD 835 ile çalıştırıp birde konuşmak için app eklerseniz zaten telefon olur.
Muhtemelen Microsoft'un bir sonraki telefonumsu çözümü Windows 10S üzerinden şekillenecek, teoride bu sürümü SD 835 ile çalıştırıp birde konuşmak için app ekle...
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Guest-6D661AA04 1 yıl
bu sürümün farkı ne son sürüm mü bu ?
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MRT_ 1 yıl
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x86: t.co/...
x64: t.co/...
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agah07 1 yıl MRT_
MRT_
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x86: t.co/...
x64: t.co/...

Türkçe dil desteği varmı?
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MRT_ 1 yıl
Windows 10 Pro, Education, Enterprise sürümlerinden herhangi birini kullanıyorsanız Güncelleme Yardımcısı programı ile Windows 10 S sürümüne Downgrade yapabilirsiniz.
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Windows 10 Güncelleştirme Yardımcısı v1.4.9200.17423
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SEO-Uzmanı 1 yıl
2 yıl geçmeden W11 gelir !
uygulamalara arasında uygulama uyumsuzluğu performans düşüklüğü bahane olur !
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Ejihov 1 yıl SEO-Uzmanı
Windows 10'dan sonra başka sürüm çıkmayacak.
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Fuat.Kamis 1 yıl MRT_
Sağ olasın hocam, bu sürümü ben laptop için denemek istiyorum günlük kullanımda sıkıntı çeker miyim?
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Ücretsizler verseler şöyle 3-4 ay herkese ISO'yu hem uygulama artar hem de kullanıcı :P Artık mağazada UWP zorunluluğu yok, çoğu uygulama standart arayüzde bkz. Spotify, Arduino IDE... Spotify zaten 10S tanıtıldıktan sonra girdi, ee mağazaya uygulama koymak ücretli; güzel gelir kaynağı.
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reshthesucker 1 yıl Guest-9E354C1A9
Tek gelir kaynagi da bu bahsettigin olmaz. Uygulama ici reklam magazadan satilan uygulamalarin komisyonu falan da var. Bakalim daha piyasaya cikmis degil w10s. Oemler ne kadar ilgi gosterecek. Kullanicilar ne kadar ilgi gosterecek.
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pUnduli 1 yıl en beğenilen
Muhtemelen Microsoft'un bir sonraki telefonumsu çözümü Windows 10S üzerinden şekillenecek, teoride bu sürümü SD 835 ile çalıştırıp birde konuşmak için app eklerseniz zaten telefon olur.
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reshthesucker 1 yıl pUnduli
W10s olmaz adi baska bisey olur benzer temelde olur. Hali hazirda windows 10da telefon ve mesajlasma uygulamasi var. Uwp olmasi lazim.
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Damenda 1 yıl
Word mobile, PowerPoint mobile gibi programlar ücretsiz kullanılabiliyorsa Win10S sürümü ile ben bilgisayarıma kurarım.
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DarkHellKnightX 1 yıl
Kolejdeki laboratuvarıma yükleyebilirim belki. Sadece mağaza olması dışarıdan gelebilecek virüslerin çoğunu engeller diye düşünüyorum. Ama win32 uygulama konusuna katılmıyorum. Mağazadaki win32 uygulamalar yüklenebilir.
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