Microsoft, Windows 10 S ISO dosyalarını yayınladı

Microsoft, MSDN aboneleri için Windows 10 S işletim sisteminin resmi ISO imajlarını yayınladı. Böylece geliştiriciler ve BT uzmanları artık şirketin yeni işletim sistemini manuel olarak cihazlarına kurabilecekler. Şirketin bu ISO dosyalarını herkese açık hale getirip getirmeyeceği bilinmezken, yayınlanan imajlar geliştiricilerin Windows Mağazası'na göndermeden önce işletim sistemlerine yönelik uygulamalarını test etmesine yardımcı olacak.

Tüketici tarafında ise bu işletim sistemiyle ilgilenen muhtemelen düşük bir kitle var. Çünkü Windows 10 S öncelikli olarak eğitim sektörünü hedeflediği için ev kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek bir dizi kısıtlamayla geliyor.

Windows Mağazası'ndaki uygulamalarla sınırlı

Bu yılın başlarında duyurulan ve Surface Laptop'a önceden kurulmuş olarak gelen Windows 10 S, Windows Mağazası'ndaki uygulamalarla sınırlı bir Windows 10 sürümü olarak tanıtıldı. Bu da işletim sistemine Win32 yazılımlarının yüklenmediği ve kullanıcıların mağazada yayınlanan uygulamalarla yaşaması gerektiği anlamına geliyor.

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Microsoft'un bunu bir anlamda güvenlik özelliği olarak gördüğünü belitelim. Çünkü Windows Mağazası'nda yayınlanan tüm uygulamaların %100 temiz olması gerektiği için sisteminize kötü amaçlı yazılım bulaşma riski yok. Ancak mağazadaki uygulama eksikliği ve mevcut uygulamaların kullanıcılara yeterli gelip gelmeyeceği ise ayrı bir tartışma konusu.

Bu nedenle Microsoft, Windows 10 S kullanıcılarına Windows 10 Pro'ya yükseltme seçeneği sunuyor. Bununla birlikte Surface Laptop sahipleri yıl sonuna kadar hiçbir ücret ödemeden Windows 10 Pro'ya geçiş yapabiliyorlar.

https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/aa336858