Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını Firefox'tan uzaklaştırmaya çalışıyor

Teknoloji Editörü
Bir Reddit kullanıcısı, Microsoft'un Windows 10 işletim sistemindeki yerleşik arama özelliğinin, kullanıcıları Firefox'tan uzaklaştırmaya çalıştığını bir ekran görüntüsüyle ortaya koydu.
Microsoft pazar payını yükseltmenin peşinde
Paylaşılan ekran görüntüsünde, Windows 10 işletim sisteminde Firefox araması yapılınca ilk sıraya Microsoft'un internet tarayıcısı Edge'in yerleştiğini görüyoruz. Aslında anahtar kelimede sadece "firef" yazmasına rağmen asıl çıkması gereken Firefox tarayıcısı ikinci sırada yer alıyor.Microsoft kendi tarayıcısını birinci sırada göstererek, sağda açılan bir menüyle birlikte kullanıcıya seçenekler sunduğu göze çarpıyor. Bu tür taktikler kullanıcılar açısından hiçbir zaman hoş karşılanmadığını da belirtmek gerek. Edge'in pazar payının yüzde 4 olduğu düşünülürse Microsoft'un bu çabası biraz da olsa anlam kazanabiliyor.
https://old.reddit.com/r/Windows10/comments/9usm3x/i_dont_want_edge_microsoft/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iOS Youtube uygulamasında link açmak istenildiğinde "Bak kardeş Chrome'da açmak ister misin?" diye soruyor. Üstelik Chrome mhrome yüklü bile değil. Her seferinde hatırlat tikini kaldırmazsanız sormaya devam ediyor. Bildiğin virüs virüs.