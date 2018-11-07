Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını Firefox'tan uzaklaştırmaya çalışıyor

Bir Reddit kullanıcısı, Microsoft'un Windows 10 işletim sistemindeki yerleşik arama özelliğinin, kullanıcıları Firefox'tan uzaklaştırmaya çalıştığını bir ekran görüntüsüyle ortaya koydu.

Microsoft pazar payını yükseltmenin peşinde

Paylaşılan ekran görüntüsünde, Windows 10 işletim sisteminde Firefox araması yapılınca ilk sıraya Microsoft'un internet tarayıcısı Edge'in yerleştiğini görüyoruz. Aslında anahtar kelimede sadece "firef" yazmasına rağmen asıl çıkması gereken Firefox tarayıcısı ikinci sırada yer alıyor.

https://old.reddit.com/r/Windows10/comments/9usm3x/i_dont_want_edge_microsoft/

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Microsoft kendi tarayıcısını birinci sırada göstererek,bir menüyle birlikte kullanıcıya seçenekler sunduğu göze çarpıyor. Bu tür taktikler kullanıcılar açısından hiçbir zamanbelirtmek gerek. Edge'in pazar payınınolduğu düşünülürse Microsoft'un bubiraz da olsa anlam kazanabiliyor.