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Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını Firefox'tan uzaklaştırmaya çalışıyor

Yazılım devi Microsoft'un, Windows 10 kullanıcılarını Firefox'tan uzaklaştırıp kendi tarayıcısı olan Edge'e yönlendirdiği ortaya çıktı. İşte Microsoft'un yeni stratejisi...
6 ay
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bir Reddit kullanıcısı, Microsoft'un Windows 10 işletim sistemindeki yerleşik arama özelliğinin, kullanıcıları Firefox'tan uzaklaştırmaya çalıştığını bir ekran görüntüsüyle ortaya koydu.

Microsoft pazar payını yükseltmenin peşinde

Paylaşılan ekran görüntüsünde, Windows 10 işletim sisteminde Firefox araması yapılınca ilk sıraya Microsoft'un internet tarayıcısı Edge'in yerleştiğini görüyoruz. Aslında anahtar kelimede sadece "firef" yazmasına rağmen asıl çıkması gereken Firefox tarayıcısı ikinci sırada yer alıyor.
Microsoft kendi tarayıcısını birinci sırada göstererek, sağda açılan bir menüyle birlikte kullanıcıya seçenekler sunduğu göze çarpıyor. Bu tür taktikler kullanıcılar açısından hiçbir zaman hoş karşılanmadığını da belirtmek gerek. Edge'in pazar payının yüzde 4 olduğu düşünülürse Microsoft'un bu çabası biraz da olsa anlam kazanabiliyor.

https://old.reddit.com/r/Windows10/comments/9usm3x/i_dont_want_edge_microsoft/ Yorum Yaz
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hopeyoung 6 ay en beğenilen
İçimdeki Firefox aşkı bir başka..
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esmerbuyucu 6 ay
Bu da bir şey mi? En azından kendi işletim sisteminde alternatif önermiş.
iOS Youtube uygulamasında link açmak istenildiğinde "Bak kardeş Chrome'da açmak ister misin?" diye soruyor. Üstelik Chrome mhrome yüklü bile değil. Her seferinde hatırlat tikini kaldırmazsanız sormaya devam ediyor. Bildiğin virüs virüs.
Bu da bir şey mi? En azından kendi işletim sisteminde alternatif önermiş.iOS Youtube uygulamasında link açmak istenildiğinde "Bak kardeş Chrome'da açmak is...
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TetraYazilim 6 ay
Ben de şimdi denedim, firefox önerildi.

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maxmania 6 ay
chrome kullanmamakta inat ediyorum. büyük firmaların zorlamaları, reklam bombardımanı bende ters tepiyor. yandex meselesinde de aynısı oldu, kurduğum bazı programlarda alakasız yerde yandex kendisini kurdurmaya çalışınca kullanacağım varsa da kullanmam dedim, chrome da aynısı oldu. chrome reklamcılık firması google' ın veri toplaması, ram canavarı olması, istediğim her eklentiyi bulamamam can sıkıcıydı. basit işlerim için opera kullanıyordum özellikle ana sayfaya site kısayollarını görsellerle eklemesi, klasör oluşturma ekranı iyiydi.
özellikle aradığım/ihtiyaç duyduğum bir eklentiyi bulamayınca eski tilkiye başvurdum (twitch yayın içinde çıkan video reklamları illallah ettirince ve reklam engelleyiciler işe yaramayınca), aradığımı buldum. eskisi kadar ram ve işlemciye yüklenmiyor (15-20 civarında eklenti olmasına rağmen). ha hatasız değil, bazen işlemcide gereksiz yüklenme yapıyor ama o da yeni nesil işlemcileri zorlayacak bir seviyede değil.
hangisi ihtiyacınızı karşılıyor, kullanımı kolay geliyor ve hoşunuza gidiyorsa onu kullanın. fanatikliğin anlamı yok tabi şirket hisseleri aldıysanız onu bilemem :D
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DH Misafiri 6 ay
denedim fakat böyle bir şey yok. çamur at izi kalsın bill gates'in askerleriyiz.
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DH Misafiri 6 ay
Ben denedim, Windows 10 1809'da Firefox ve Chrome olarak arama yaptığımda Edge önerilmedi, yalan haber.
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DH Misafiri 6 ay
Haberde ki ekran görüntüsü Windows 10 1809 sürümüne ait.
Geçici olarak Geri çekilen sürüm.
Sürüm 1803 te Edge çıkmıyor olabilir.
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SEO-Uzmanı 6 ay
firefox evrimini bir türlü tamamlayamıyor !
krom bile en çok kullanılan eklentileri bir şekliyle kendi bünyesine dahil ediyor !
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celilsaygin 6 ay SEO-Uzmanı
Kullanmadığım eklentilerin browsera özellik olarak eklenmesini sevmiyorum. Daha fazla cpu ve ram kullanımından başka birşey değil.
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alaz1903 6 ay
İlgi budalası bir Reddit kullanıcısı kuyuya taş atmış herkes çıkarmaya çalışıyor. Bu haberi yapana kadar kendi pc'nizin arama bölümüne "firef" yazıp iddia edilen şeyin tamamen yalan olduğunu bir kaç saniye içinde anlamak çok mu zordu? Dünya'da sadece o "Bir Reddit kullanıcısında" mı Windows 10 vardı? Sizin elinizde Windows 10 yok muydu? Eski bir devlet büyüğünün dediği gibi: İnsan gerçekten hayret ediyor.
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Umutcan 6 ay
Bende de firefox'un kendisi çıkıyor, bu haberdeki gibi bir öneri yok.
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Bilgisayar Virüsü 6 ay
Bıktım şu tarayıcı savaşlarından sistemi sömürmeyen tek tarayıcı varsa oda Opera'dır Chrome sadece ramı değil bilgisayarınızı da sömürüyor ama Opera hem kullanıcı dostu benim için önemli özelliklere sahip en sevdiğim özelliği video ayırma başka sekmelere gezerken videoyu izleyebiliyorum Whatsapp Facebook Messenger eklentileri de gayet kullanışlı VPN özelliği var kendinden reklam engelleme özelliği var önemli yerleri tek tıkla ekran görüntüsüne çevirebiliyorsunuz açılış hızı dışında hiç bir sorunu yok.
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sosisvesalam 6 ay
çevreden gözlemlediğim hangi tarayıcı hangi tip kullanlacılar kullanıyor:
firefox: genelde bilgisayardan iyi anlayan kullanıcılar, içerik üretenler
chrome: orta düzey sosyal medya kullanıcıları, içerik tüketicileri
opera: genelde pornocular :) dahili vpn si bedava ve hızlıymış :)
ie veya edge: teknojiden pek anlamayan tipler
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Elsa 6 ay sosisvesalam
Doğru bir tipleme değil. Chrome'un RAM'i sömürmesi, Firefox'un güvenlik açıkları, Opera'nın ilginç el değiştirmeleri (en son baktığımda Çinlilerdeydi) yüzünden bana en doğru yol Edge geliyor. Chrome ile arasında hiçbir hız farkı hissetmiyorum. Rami sömürmüyor. Yeri yurdu belli. Güvenlik güncellemelerini sıkça alıyor. Pili bitirmiyor. Chrome'un imzamdaki sistemde render alırken yaşadığım takılmaların sebebi olduğunu fark ettiğimde (Windows'un kritik işlerini yürüttüğü 1. ve 2. çekirdekte resmen sistemle çatışıyor) kafamdan sildim zaten. Bir tarayıcı bu kadar rezalet optimize edilemez.
Doğrusu bence böyle:
Safari-Edge: Üzerinde gelen tarayıcıdan memnun olan kesim.
Chrome: Chrome'u Internet Explorer'ın rezalet olduğu dönemden kullanmaya alışkanlık etmiş ve alışkanlıklarını değiştirmeye üşenen teknolojiyle ilgili veya ilgisiz kişiler.
Firefox:Çoklu sekme performansını ve detaylı ayarlarını beğenenlerin yeni maceraya atlamamak istemeden devam ettiği kitle
Opera: Gömülü gelen ekstra özelliklerini seven kişiler.
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The Hollow 6 ay sosisvesalam
Opera yorumunuza kahkaha attım. :) Aslında Opera konusunda çokta yanlış bir tespit değil.
Uzun süredir Firefox kullanıyordum, Chrome'a geçtim. Firefox'u da arada bir kullanıyorum ama Chrome daha işlevsel geliyor. Daha hızlı, güvenli ve video oynatma konusunda hepsinden daha başarılı buluyorum. Opera'yı denemiştim ama şirket Çinlilere satıldıktan sonra işim bitti. Genellemeler çokta doğru olmasada, yanlışta değil.

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bkaakco 6 ay
Kesin doğru mu bu bilgi?
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Elsa 6 ay bkaakco
Tartışılır.
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