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Microsoft, Windows 10'un yeni sürümünde parolaları ortadan kaldırıyor

Microsoft son Windows Insider önizleme yapısında Windows 10 S için parolasız deneyim sunmaya başladı. Kullanıcılar artık telefonlarına yükleyecekleri bir uygulamayla parolalara ihtiyaç duymayacaklar.
1 yıl
7,8b
1
14
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Görünüşe bakılırsa Microsoft bir an önce parolaları ortadan kaldırmak niyetinde. Şirket parola karşıtı tutumunu ilk kez Windows Hello yüz tanıma sistemine sahip Windows 10'un yayınlanması ile 2015 yılında ortaya koymuştu.
Aralık ayında ise parola kullanan cihazları güvence altına alma modelinin "makyaja ihtiyaç duyduğunu" söyleyerek bu niyetini doğruladı. Şirket şimdi ise en son Windows Insider önizleme yapısında, Windows 10 S'i test edenler için yeni bir kimlik doğrulayıcı tabanlı oturum açma sistemi sunarak "zahmetli ve güvensiz" olarak nitelendirdiği parolaları bir kenara itti.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un yeni DeX Pad aksesuarına ait görüntüler sızdırıldı"
Yeni sistemi kullanmak için, kullanıcıların mobil cihazlarına Microsoft Authenticator uygulamasını indirmeleri ve Windows 10 S PC'leri ile entegrasyon sağlamaları yeterli. Bu aşamadan sonra kilit ekranı da dahil olmak üzere tüm parola alanları ortadan kaybolacağı için kullanıcıların Windows'a giriş yapmak dışında favori uygulama ve hizmetlerine erişmek için herhangi bir parolaya ihtiyaçları kalmayacak.

Windows 10'a da gelmesi bekleniyor

Yazılım devi Windows için parolasız bir geleceği o kadar çok istiyor ki Windows Hello kullanan Insider'ler için bunu tamamen ortadan kaldırdı. Yeni yapıdaki değişiklikle birlikte Windows 10 S PC'nizde yaşayacağınız deneyim otomatik olarak parolasız hale geliyor. Böylece Windows deneyiminin herhangi bir yerinde yani Windows kilit ekranı, uygulamalar ve hizmetlerde oturum açarken parolalara ihtiyaç duymuyorsunuz.
Bununla birlikte Windows 10 kullanıcısı olarak bu olanağın size de sunulup sunulmayacağını merak ediyorsanız endişelenmenize gerek yok. İlk olarak Windows 10 S işletim sistemiyle tanıtılan diğer tüm özelliklerde olduğu gibi parolasız işletim sistemi deneyiminin Windows 10'a da gelmesi bekleniyor.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/02/07/announcing-windows-10-insider-preview-build-17093-pc/#Z0vzD6WC2OwybRjy.97 Yorum Yaz
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Genç Düşünür 1 yıl
Yüz tanıma sistemi kısa bir süre içinde hayatımızda zorunlu olarak yer bulacak gibi. Getirisi götürüsü tartışılır.
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Paroksetin 1 yıl
Zorla dayatılmasın da.. Bir seçenek olarak sunulmalı sadece.
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1 Avatar
maczone 1 yıl
Kişisel verileri saklamayacaksa çok sorun olmaz ama kişisel veriler saklanacak ve insanlar daha rahat fişlenmek için kullanılacaksa oldukça sıkıntılı bir durum ortaya çıkacak.
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cahitşanrah 1 yıl
Var mı şuan ?
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INumber1OneI 1 yıl
Güvenlik açısından gayet kaliteli bir sistem olmuş
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zero fear 1 yıl
Microsoft bence güncellemeyle komple Windows 10'u kaldırsın
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Binance coin market 1 yıl
Binance borsası nedir? binancecoinmarket.com/... ...
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Paroksetin 1 yıl
Zorla dayatılmasın da.. Bir seçenek olarak sunulmalı sadece.
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savasserter 1 yıl
Parola olsa ne olur olmasa ne olur. Sağolsunlar microsoft ve intel in açıkları sayesinde gelen geçen istediği gibi girip çıkıyo zaten.
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kaptanos 1 yıl
İş bilgisayarım lenovo X260 giriş için zaten parmak izi kullanıyorum ve gerçekten büyük kolaylık sağlıyor.
Eğer laptopta yada desktopda parmak izi okuyucu yoksa yeni gelen sistem de çok işe yarayacağa benziyor. Zaten bir çok firma telefon üzerinden Authenticator muhabbetine geçmeye başlamıştı iyi oldu
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ALKaraca 1 yıl
Biyolojik verilerimizi de alacaklar yani. Bilgisayarda bile
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Genç Düşünür 1 yıl
Yüz tanıma sistemi kısa bir süre içinde hayatımızda zorunlu olarak yer bulacak gibi. Getirisi götürüsü tartışılır.
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