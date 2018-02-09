Microsoft, Windows 10'un yeni sürümünde parolaları ortadan kaldırıyor

Görünüşe bakılırsa Microsoft bir an önce parolaları ortadan kaldırmak niyetinde. Şirket parola karşıtı tutumunu ilk kez Windows Hello yüz tanıma sistemine sahip Windows 10'un yayınlanması ile 2015 yılında ortaya koymuştu.

Aralık ayında ise parola kullanan cihazları güvence altına alma modelinin "makyaja ihtiyaç duyduğunu" söyleyerek bu niyetini doğruladı. Şirket şimdi ise en son Windows Insider önizleme yapısında, Windows 10 S'i test edenler için yeni bir kimlik doğrulayıcı tabanlı oturum açma sistemi sunarak "zahmetli ve güvensiz" olarak nitelendirdiği parolaları bir kenara itti.

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Yeni sistemi kullanmak için, kullanıcıların mobil cihazlarına Microsoft Authenticator uygulamasını indirmeleri ve Windows 10 S PC'leri ile entegrasyon sağlamaları yeterli. Bu aşamadan sonra kilit ekranı da dahil olmak üzere tüm parola alanları ortadan kaybolacağı için kullanıcıların Windows'a giriş yapmak dışında favori uygulama ve hizmetlerine erişmek için herhangi bir parolaya ihtiyaçları kalmayacak.

Windows 10'a da gelmesi bekleniyor

Yazılım devi Windows için parolasız bir geleceği o kadar çok istiyor ki Windows Hello kullanan Insider'ler için bunu tamamen ortadan kaldırdı. Yeni yapıdaki değişiklikle birlikte Windows 10 S PC'nizde yaşayacağınız deneyim otomatik olarak parolasız hale geliyor. Böylece Windows deneyiminin herhangi bir yerinde yani Windows kilit ekranı, uygulamalar ve hizmetlerde oturum açarken parolalara ihtiyaç duymuyorsunuz.

Bununla birlikte Windows 10 kullanıcısı olarak bu olanağın size de sunulup sunulmayacağını merak ediyorsanız endişelenmenize gerek yok. İlk olarak Windows 10 S işletim sistemiyle tanıtılan diğer tüm özelliklerde olduğu gibi parolasız işletim sistemi deneyiminin Windows 10'a da gelmesi bekleniyor.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/02/07/announcing-windows-10-insider-preview-build-17093-pc/#Z0vzD6WC2OwybRjy.97