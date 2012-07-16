Microsoft, Windows Phone 8'in en iyi işletme sınıfı mobil arayüz olmasını istiyor

Bir yandan Windows 8 diğer yandan Windows Phone 8 hazırlıklarına devam eden Microsoft, işletme dünyası için de önemli hamleler peşinde.





Kanada'da sona eren Global Ortaklar Konferansı'nda konuşan Microsoft başkan yardımcısı Thom Gruhler, Microsoft'un gidermesi gereken problemin Windows Phone ekosistemini akıllı telefon kullanıcılarına yeterince anlatamamak olduğunu belirtti. Gruhler ayrıca Windows Phone 8'in işletme dünyası için hazır olduğunu, Windows Phone'u en iyi işletme sınıfı mobil arayüz olmasını istediklerini ifade etti.





Windows Phone 8'in boyutu ve görünümü ayarlanabilir Live Tiles özelliği onu şimdiye kadar ki en iyi kişisel akıllı telefon tecrübesi yapacak.





Outlook Mobile, sürekli veri şifreleme, uygulama mağazasında yayınlamadan geliştiricilerin doğrudan uygulamalarını satabileceği esnek dağıtım sistemi, kapsamlı NFC özelliği, 50 farklı dilde destek, Windows Phone 8'i daha cazip hale getiriyor.





Gruhler, RIM'in pazar payı kaybettiği işletmelere yönelik cihaz segmentinde yükselme beklentisi içerisinde olduklarını vurguluyor.





Azure gibi önemli hizmetlere entegrasyon, örneğin bir PowerPoint dosyasını laptop, tablet ve akıllı telefon arasında düzenleme imkanı, Windows Phone 8'i işletmeler için de çok güçlü bir hale getiriyor.