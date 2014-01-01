"Microsoft, Windows Phone için Sony'yi ikna turları yapıyor"





Xperia ailesi ile Android tarafında önemli başarılar yakalayan ve bu yıl yüzde 55 artış hedefleyen Sony, Windows Phone tarafında herhangi bir modele sahip değil.





Ancak iddialara göre Microsoft, Android tarafında ilgi çeken modelleri Windows Phone ekosistemine de kazandırma çalışmaları kapsamında HTC'den sonra Sony'nin de kapısını çaldı.

Daha önce Microsoft ve Sony birlikte çalışmış ve bir Windows Phone prototipi ortaya çıkmıştı. Bu prototip hiçbir zaman piyasaya çıkmasa da eBay üzerinden yüksek bir meblağa satılmıştı.





Microsoft'un hedefi Sony'den bu yıl için bir model sözü almak. VAIO markasını taşıyacak olan akıllı telefon, Sony'nin Music Unlimited ve Video Unlimited servislerini de bünyesinde barındıracak. Cihazın Xperia serisinden de bazı tasarım ögelerini miras alması bekleniyor.





Eğer Sony cephesinde beklenen gelişmeler olmazsa, geçen yıldan beri ekosisteme ilgisini dile getiren Çinli ZTE potaya girecek. Microsoft'un ayrıca daha çok üretici çekmek adına lisans ücretlerini de düşüreceği belirtiliyor.

https://www.theinformation.com/Microsoft-Phones-Up-Sony-ZTE-For-Mobile-Boost