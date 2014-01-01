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"Microsoft, Windows Phone için Sony'yi ikna turları yapıyor"

5 yıl
8,9b
1
110
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia ailesi ile Android tarafında önemli başarılar yakalayan ve bu yıl yüzde 55 artış hedefleyen Sony, Windows Phone tarafında herhangi bir modele sahip değil. 

Ancak iddialara göre Microsoft, Android tarafında ilgi çeken modelleri Windows Phone ekosistemine de kazandırma çalışmaları kapsamında HTC'den sonra Sony'nin de kapısını çaldı. 
Daha önce Microsoft ve Sony birlikte çalışmış ve bir Windows Phone prototipi ortaya çıkmıştı. Bu prototip hiçbir zaman piyasaya çıkmasa da eBay üzerinden yüksek bir meblağa satılmıştı. 

Microsoft'un hedefi Sony'den bu yıl için bir model sözü almak. VAIO markasını taşıyacak olan akıllı telefon, Sony'nin Music Unlimited ve Video Unlimited servislerini de bünyesinde barındıracak. Cihazın Xperia serisinden de bazı tasarım ögelerini miras alması bekleniyor. 

Eğer Sony cephesinde beklenen gelişmeler olmazsa, geçen yıldan beri ekosisteme ilgisini dile getiren Çinli ZTE potaya girecek. Microsoft'un ayrıca daha çok üretici çekmek adına lisans ücretlerini de düşüreceği belirtiliyor.  

https://www.theinformation.com/Microsoft-Phones-Up-Sony-ZTE-For-Mobile-Boost Yorum Yaz
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thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen u.r.k.
u.r.k.

ilk arabalarda 50 km hız yapamıyorlardı çünkü o zamanlarda bunu yapacak teknoloji ve pazar yoktu. şimdi 300 basan arabalara bile millet burun kıvırıyor.
ios ve androidin ilk yıllarında şimdiki pazar, teknoloji oyun uygulamalar yoktu. iphone ilk çıktığında program bile yüklenemiyordu marketi bile yoktu.
bu ortamda % 5 e ancak ulaşan bir ekosisteme hızlı gelişiyor diyemezsiniz.


Usta sen nerde yaşıyon ya. 300 basan arabaya kim burun kıvırıyo bi göster bana hele. Yada bu nasıl bi kıstas? Sen iPhone 5S'i olanın Bugatti'si filan mı var sanıyon


WP8 yavaş gelişiyo demeyin artık. Bak denecek çok şey var ona gelene kadar...

Marketi çok pahalı de. Tamam ama gelişmemiş deme. (Aradığın herşey yok, ama gelmeyecek değil ya, gelecek elbet. Sanki ne, varda telefon mu kaldırmıyo. Yada uygulamayı geliştiren bu platforma getiriyoda microsoft mu kabul etmiyo. Adamlar hızla birşeyler eksik kalmasın diye uğraşıyor. Kandırmayın kendinizi, yada haberiniz var mı bilmiyorum ama Android ve iOS bile bu hızda gelişmedi.)
Kişiselleştirmeler kısıtlı de.
Mesela klavyeyi değiştiremiyoruz halâ de.
Olmadı, ana menüdeki canlı kutucuklar halâ yarım saat geçmeden güncellemiyo kendini de.

Bunları de, tamam lafımız yok. Ama bi tutturmuşsunuz arayüzü şöyle, mağaza tırt. İşte hep bu iki şeyi söylediğinizden bi tutarı yok. Arayüzde kutucuklar var, evet. Android ve İOS'da da harika simgeler 3 boyutlu arkaplanlar ohoo birsürü şey var ama onların öylece durması bana o telefonu daha alınası kılmıyor. Sonuçta ikimizde; sen o simgeye, ben kutucuğa dokunuyorum ve o uygulamayı açıyoruz dimi. Ben keskin kenarlardan karman çorman olmayan bi menüden hoşlanıyorum. Mağaza tırt filan değil sadece sinir bozucu bir şekilde pahalı!!
Hem ben istemiyorum kardeşim flash ışığımı yakmak için indirdiğim programın rehberimdeki kişileri bilinmeyen insanların eline geçirmesini. Özel bilgilerim değerli benim. Haa bi de bunu diyince "indirirken neyi kullanacağını soruyo kardeşim bak öyle indir sende" diyo bide bazıları. Yahu niye bakacam! Niye bundan endişe duyup her indirdiğim acaba virüsmüdür diye şüpheye düşcem. WP8'de en fazla bi uygulama çöptür dahası yok. Sanki hiç Android'de yokmuş gibi.

Birşeyin tekel olmasına nekadar meraklıymışsınız. Androidciler dua etsin ki iOS var. Yoksa hala widgetleri ana ekranda oraya buraya taşıyo olurdunuz. Bu yarışa WP8'inde katılması sadece birşeyleri geliştirir. Yenilik hız kazanır. Niye bukadar "ne kullanıyosam en iyi o"cusunuz.

Sırf Lumia kullanıyorum diye değil gerçekten birşeyler değiştiği için bu yarışta WP8'de var ve iddaalı diyorum. Bundan 4-5 ay önce, yani Nokia'nın Microsoft'a geçiş evresinde çok pişman olmuştum aldığıma. Nokia geriden de olsa takibi bırakmaz diğer telefonların arkasından seyreder biz de bir şekilde mutlu oluruz diyodum. Bu kadar kısa zamanda bu kadar yol katedeceğini düşünerek almadım çünkü bu telefonu. Şuan pişman değilim ve eminim ileri de iyi ki almışım diyeceğim. Hatta WP8'li daha üst seviye bi telefona yöneleceğim.

Sony ile umarım anlaşırlar. Böyle cicili bicili renklerin pek tadı kalmadı. Aldık hevesimizi, Sony tasarımıyla WP8 birleşsin adam gibi bi telefon alalım.
u.r.k.ilk arabalarda 50 km hız yapamıyorlardı çünkü o zamanlarda bunu yapacak teknoloji ve pazar yoktu. şimdi 300 basan arabalara bile m...
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sniko1 5 yıl
Sony ve HTC gelsin gerisi yalan benim için
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S.Soylu 5 yıl
Sonyi batırmaya kararlılar heralde
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony ve wp kalitesi bakalım ne çıkcak ortaya
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Utku 5 yıl
Ya bi sallama sen de. Jailbreak icin ugrasiyormus da, sisteme girmek icin calisiyormus da.. Hadi ordan.

Avorlair, seni etiketleyemedim; cunku DH'nin o fonksiyonu wp 8 tarayicisinda duzgun calismiyor.
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Avorlair 5 yıl Utku
Utku

Ya bi sallama sen de. Jailbreak icin ugrasiyormus da, sisteme girmek icin calisiyormus da.. Hadi ordan.

Avorlair, seni etiketleyemedim; cunku DH'nin o fonksiyonu wp 8 tarayicisinda duzgun calismiyor.

illa bozacan demi



ama denedim bikere de aşırı zaman lazım, zamanı geçtim profesyonel düzeyde bilgi lazım benim o kadar kod bilgim yok, bıraktım ben de uğraşmadım daha, geçenlerde çinli bi firma 920 ye jailbreak yaptı
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ultraslan.1905 5 yıl
İsteyen istediği işletim sistemini kullanır millet birbirini yiyor bunun için
Microsoft Sonyi ikna edip bir iki windows model çıkarırsa değişiklik olur bence
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Tom Hagen 5 yıl
yakında kapı kapı dolaşıp wp satmaya çalışacaklar galiba. Sony yıllar sonra piyasayı yakalamışken neden batışa geçsin? Wp zaten nokia'nın yeni symbian'ı gibi oldu..
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abdulmusavvir 5 yıl
MS'un şu sıralar Sony'e yaklaşmaması taraftarıyım, Xbox1-PS4 üstünden rekabeti kızıştırabilirse ikisi de birbirini büyütürler. Rekabet olmazsa kendi aralarında bir deflasyon olur ve buna gore yollar çizilirki en istemediğimiz şey bu.
Şu anda Xbox One 429$, PS4'den 30 dolar pahalı. amazon.com/...
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carterjr 5 yıl
Ben Android kullanıcısıyım ama en kısa zamanda nokia lumia 1520 alıcam. WP 8 de gelişmekte ve ben wp8 gelişirken buna tanıklık edicem. Yalaka Androidciler dır dıra devam etsin....
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Utku 5 yıl
1020'nin kamerasi DSLR'larla falan kapismiyor. Abartmayin.

Daha iyi ceken compact makineler bile var.
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MrtAltg 5 yıl Utku
Utku

1020'nin kamerasi DSLR'larla falan kapismiyor. Abartmayin.

Daha iyi ceken compact makineler bile var.

millet android kasmıyor diye abartırken birşey yok biz dslr ile kapışıyor diyincemi abartıyoruz :)
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F.Chopin 5 yıl
Wp oturakli olsa daha iyi olur Android fakir isibe dondu artik
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madhane 5 yıl
Yakinda telefonlarida freeOS cikarip yazilim satmaya baslarlar
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RaptorFX 5 yıl
Sonyden bir daha çöp almam. Ne adam gibi garantisi var ne de adam gibi yazılım desteği. Tez elden batıp yok olması dileklerimle.
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