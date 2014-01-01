"Microsoft, Windows Phone için Sony'yi ikna turları yapıyor"

Haber Editörü
Xperia ailesi ile Android tarafında önemli başarılar yakalayan ve bu yıl yüzde 55 artış hedefleyen Sony, Windows Phone tarafında herhangi bir modele sahip değil.
Ancak iddialara göre Microsoft, Android tarafında ilgi çeken modelleri Windows Phone ekosistemine de kazandırma çalışmaları kapsamında HTC'den sonra Sony'nin de kapısını çaldı.
Daha önce Microsoft ve Sony birlikte çalışmış ve bir Windows Phone prototipi ortaya çıkmıştı. Bu prototip hiçbir zaman piyasaya çıkmasa da eBay üzerinden yüksek bir meblağa satılmıştı.
Microsoft'un hedefi Sony'den bu yıl için bir model sözü almak. VAIO markasını taşıyacak olan akıllı telefon, Sony'nin Music Unlimited ve Video Unlimited servislerini de bünyesinde barındıracak. Cihazın Xperia serisinden de bazı tasarım ögelerini miras alması bekleniyor.
Eğer Sony cephesinde beklenen gelişmeler olmazsa, geçen yıldan beri ekosisteme ilgisini dile getiren Çinli ZTE potaya girecek. Microsoft'un ayrıca daha çok üretici çekmek adına lisans ücretlerini de düşüreceği belirtiliyor.
https://www.theinformation.com/Microsoft-Phones-Up-Sony-ZTE-For-Mobile-Boost Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Usta sen nerde yaşıyon ya. 300 basan arabaya kim burun kıvırıyo bi göster bana hele. Yada bu nasıl bi kıstas? Sen iPhone 5S'i olanın Bugatti'si filan mı var sanıyon
WP8 yavaş gelişiyo demeyin artık. Bak denecek çok şey var ona gelene kadar...
Marketi çok pahalı de. Tamam ama gelişmemiş deme. (Aradığın herşey yok, ama gelmeyecek değil ya, gelecek elbet. Sanki ne, varda telefon mu kaldırmıyo. Yada uygulamayı geliştiren bu platforma getiriyoda microsoft mu kabul etmiyo. Adamlar hızla birşeyler eksik kalmasın diye uğraşıyor. Kandırmayın kendinizi, yada haberiniz var mı bilmiyorum ama Android ve iOS bile bu hızda gelişmedi.)
Kişiselleştirmeler kısıtlı de.
Mesela klavyeyi değiştiremiyoruz halâ de.
Olmadı, ana menüdeki canlı kutucuklar halâ yarım saat geçmeden güncellemiyo kendini de.
Bunları de, tamam lafımız yok. Ama bi tutturmuşsunuz arayüzü şöyle, mağaza tırt. İşte hep bu iki şeyi söylediğinizden bi tutarı yok. Arayüzde kutucuklar var, evet. Android ve İOS'da da harika simgeler 3 boyutlu arkaplanlar ohoo birsürü şey var ama onların öylece durması bana o telefonu daha alınası kılmıyor. Sonuçta ikimizde; sen o simgeye, ben kutucuğa dokunuyorum ve o uygulamayı açıyoruz dimi. Ben keskin kenarlardan karman çorman olmayan bi menüden hoşlanıyorum. Mağaza tırt filan değil sadece sinir bozucu bir şekilde pahalı!! Hem ben istemiyorum kardeşim flash ışığımı yakmak için indirdiğim programın rehberimdeki kişileri bilinmeyen insanların eline geçirmesini. Özel bilgilerim değerli benim. Haa bi de bunu diyince "indirirken neyi kullanacağını soruyo kardeşim bak öyle indir sende" diyo bide bazıları. Yahu niye bakacam! Niye bundan endişe duyup her indirdiğim acaba virüsmüdür diye şüpheye düşcem. WP8'de en fazla bi uygulama çöptür dahası yok. Sanki hiç Android'de yokmuş gibi.
Birşeyin tekel olmasına nekadar meraklıymışsınız. Androidciler dua etsin ki iOS var. Yoksa hala widgetleri ana ekranda oraya buraya taşıyo olurdunuz. Bu yarışa WP8'inde katılması sadece birşeyleri geliştirir. Yenilik hız kazanır. Niye bukadar "ne kullanıyosam en iyi o"cusunuz.
Sırf Lumia kullanıyorum diye değil gerçekten birşeyler değiştiği için bu yarışta WP8'de var ve iddaalı diyorum. Bundan 4-5 ay önce, yani Nokia'nın Microsoft'a geçiş evresinde çok pişman olmuştum aldığıma. Nokia geriden de olsa takibi bırakmaz diğer telefonların arkasından seyreder biz de bir şekilde mutlu oluruz diyodum. Bu kadar kısa zamanda bu kadar yol katedeceğini düşünerek almadım çünkü bu telefonu. Şuan pişman değilim ve eminim ileri de iyi ki almışım diyeceğim. Hatta WP8'li daha üst seviye bi telefona yöneleceğim.
Sony ile umarım anlaşırlar. Böyle cicili bicili renklerin pek tadı kalmadı. Aldık hevesimizi, Sony tasarımıyla WP8 birleşsin adam gibi bi telefon alalım.