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    Microsoft, Word, Excel ve PowerPoint'i tek bir çatıda birleştiren yeni Office uygulamasını yayınladı

    Microsoft'un en popüler 3 Office programını tek bir çatı altında birleştiren yeni mobil uygulama "Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint"in beta sürümü Google Play Store üzerinden yayınlandı.
    2 hf.
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    11
    Mobil Uygulamalar
    Zeynep Yolcu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Microsoft, Word, Excel ve PowerPoint'i tek bir çatıda birleştiren yeni Office uygulamasını yayınladı
    Son yıllarda bilgisayarların yanı sıra akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlarda da yerlerini almaya başlayarak hayatın her alanında yardımımıza koşan Microsoft Office programlarına bir yenisi daha eklendi.
    Amerikalı teknoloji devi, “Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint" isimli yeni mobil uygulamasının beta sürümünü, bir diğer değişle erken erişim versiyonunu Google Play Store üzerinden Android kullanıcıları için kullanıma sundu. Uygulamanın iOS kullanıcıları için yayınlanıp yayınlanmayacağı, yayınlanırsa ne zaman yayınlanacağı şu an için oldukça büyük bir merak konusu.
    Uygulama isminden de anlaşılabileceği üzere üç farklı Microsoft Office programını tek bir çatıda birleştiriyor ve birbirinden bağımsız olan bu uygulamaların tüm özelliklerine yalnızca tek bir uygulamayı telefonunuza indirerek erişebiliyorsunuz.
    Yapmanız gereken tüm işleri tek bir uygulama üzerinden yapabilmenin daha pratik olmasının yanı sıra uygulama, cihazınızda Office programlarının çok daha küçük bir alan kaplamasını sağlıyor. Bu bakımdan cihazında az alan bulunan kullanıcılar için oldukça büyük bir nimet diyebiliriz.
    Uygulamanın donanım gereksinimleri, indirilen cihazın işletim sisteminin ARM tabanlı veya Intel x86 mimarisine sahip işlemci ile çalışan Android’in son 4 ana sürümünden biri olması ve cihazın 1 GB veya üzeri RAM kapasitesine sahip olması. Dahili depolamada kapladığı alan ise cihaza göre değişiklik gösteriyor.
    Android kullanıcıları bu bağlantı üzerinden uygulamayı indirebilir ve tüm detaylara ulaşabilirler.

    https://www.gizchina.com/2019/11/02/microsoft-launches-a-new-app-on-android-word-excel-and-powerpoint-in-one-app/ Yorum Yaz
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    t1g1n 2 hf. en beğenilen
    apkmirror.com/...
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    mesci_663 2 hf.
    Artık güncellemeler haftada 150 MB olur .d
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    AL3lMA 2 hf.
    İsabet olmuş bu güne kadar olmaması sacmaydi
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    RaptorFX 2 hf.
    LibreOfis bir yaygınlaşamadı gitti. İlla paralı, illa cracklı...
    Masaüstünde libreye geçiş şart.
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    Eeltorm 2 hf.
    Ayrı olsa iyiydi kullanmadığımızı boşa yüklemiyoduk. Yer kaplıyor.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Ben de hep "ya şu Word, Excel ve Powerpoint bir arada olsun da şöyle rahat bir kullanayım hepsini bir arada" diyordum. Bu sorun da halledildiğine göre başka bir derdimiz kalmadı artık!
    Yaw Word, Excel ve Powerpoint'in hiçbir ortak yanı yok ki! Nesini birleştirecekler anlamadım gerçekten. Millet de hep bunu beklediğini yazmış. Ne olacak yani, nasıl bir kullanım rahatlığı bekliyorsunuz? Word dosyası yazarken aynı zamanda bir Powerpoint sunumu mu hazırlayacaksınız 2 dakikada? Ya Powerpoint sunumu da hazırlamak da öyle pratik birşey ya! Kabül edilebilir bir sunum hazırlamak için saatlerce uğraşmak hiç gerekmiyor tabi! Yaw Allah aşkına, Office paketi bileşenlerinden bahsediyoruz, bir download manager'ı bir web browserına entegre etmek gibi birşey değil bunların tek yazılımda toplanması. Tost makineli bulaşık makinesi yapmak gibi birşey. Saçma sapan şeylerle uğraşan Microsoft bile olsa bi düşünün ya, bi düşünün!!!
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    bullx 2 hf. DH Misafiri
    telefonda sunum hazırlamak için kullanmıyorum, bana atılan sunumları görebilmek için kullanıyorum. şu misafir hesabını kaldırmaları lazım artık şu forumdan, fındık zekalı ne kadar tip varsa gelip buraya mesaj atıyor.
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    swat882 2 hf.
    Şükür hallettiler sonunda şunu
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    GetSomeRest 2 hf.
    Her hafta üç uygulamaya da ayrı ayrı 50mb yakın büyük güncelemeler geliyordu. Böyle çok iyi oldu.
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    Ussuz 2 hf.
    İyi olmuş. Bu vakte kadar niye yapmamış o garip
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    t1g1n 2 hf. en beğenilen
    apkmirror.com/...
    Yanıtla +6
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    smart1978 2 hf.
    Simiden erken erisim dolmus! Keske haberi daha verilseymis :/ ... Bekleyecegiz .... Apkmirror a filan birileri sizdirir artik ...
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