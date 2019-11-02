Microsoft, Word, Excel ve PowerPoint'i tek bir çatıda birleştiren yeni Office uygulamasını yayınladı

Son yıllarda bilgisayarların yanı sıra akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlarda da yerlerini almaya başlayarak hayatın her alanında yardımımıza koşan Microsoft Office programlarına bir yenisi daha eklendi.
Amerikalı teknoloji devi, “Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint" isimli yeni mobil uygulamasının beta sürümünü, bir diğer değişle erken erişim versiyonunu Google Play Store üzerinden Android kullanıcıları için kullanıma sundu. Uygulamanın iOS kullanıcıları için yayınlanıp yayınlanmayacağı, yayınlanırsa ne zaman yayınlanacağı şu an için oldukça büyük bir merak konusu.
Uygulama isminden de anlaşılabileceği üzere üç farklı Microsoft Office programını tek bir çatıda birleştiriyor ve birbirinden bağımsız olan bu uygulamaların tüm özelliklerine yalnızca tek bir uygulamayı telefonunuza indirerek erişebiliyorsunuz.
Yapmanız gereken tüm işleri tek bir uygulama üzerinden yapabilmenin daha pratik olmasının yanı sıra uygulama, cihazınızda Office programlarının çok daha küçük bir alan kaplamasını sağlıyor. Bu bakımdan cihazında az alan bulunan kullanıcılar için oldukça büyük bir nimet diyebiliriz.
Uygulamanın donanım gereksinimleri, indirilen cihazın işletim sisteminin ARM tabanlı veya Intel x86 mimarisine sahip işlemci ile çalışan Android’in son 4 ana sürümünden biri olması ve cihazın 1 GB veya üzeri RAM kapasitesine sahip olması. Dahili depolamada kapladığı alan ise cihaza göre değişiklik gösteriyor.Android kullanıcıları bu bağlantı üzerinden uygulamayı indirebilir ve tüm detaylara ulaşabilirler.
https://www.gizchina.com/2019/11/02/microsoft-launches-a-new-app-on-android-word-excel-and-powerpoint-in-one-app/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Masaüstünde libreye geçiş şart.
Yaw Word, Excel ve Powerpoint'in hiçbir ortak yanı yok ki! Nesini birleştirecekler anlamadım gerçekten. Millet de hep bunu beklediğini yazmış. Ne olacak yani, nasıl bir kullanım rahatlığı bekliyorsunuz? Word dosyası yazarken aynı zamanda bir Powerpoint sunumu mu hazırlayacaksınız 2 dakikada? Ya Powerpoint sunumu da hazırlamak da öyle pratik birşey ya! Kabül edilebilir bir sunum hazırlamak için saatlerce uğraşmak hiç gerekmiyor tabi! Yaw Allah aşkına, Office paketi bileşenlerinden bahsediyoruz, bir download manager'ı bir web browserına entegre etmek gibi birşey değil bunların tek yazılımda toplanması. Tost makineli bulaşık makinesi yapmak gibi birşey. Saçma sapan şeylerle uğraşan Microsoft bile olsa bi düşünün ya, bi düşünün!!!
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
18172 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, microsoft office word excel powerpoint ve