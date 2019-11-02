Microsoft, Word, Excel ve PowerPoint'i tek bir çatıda birleştiren yeni Office uygulamasını yayınladı

Son yıllarda bilgisayarların yanı sıra akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlarda da yerlerini almaya başlayarak hayatın her alanında yardımımıza koşan Microsoft Office programlarına bir yenisi daha eklendi.

Amerikalı teknoloji devi, “Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint" isimli yeni mobil uygulamasının beta sürümünü, bir diğer değişle erken erişim versiyonunu Google Play Store üzerinden Android kullanıcıları için kullanıma sundu. Uygulamanın iOS kullanıcıları için yayınlanıp yayınlanmayacağı, yayınlanırsa ne zaman yayınlanacağı şu an için oldukça büyük bir merak konusu.

Uygulama isminden de anlaşılabileceği üzere üç farklı Microsoft Office programını tek bir çatıda birleştiriyor ve birbirinden bağımsız olan bu uygulamaların tüm özelliklerine yalnızca tek bir uygulamayı telefonunuza indirerek erişebiliyorsunuz.

Yapmanız gereken tüm işleri tek bir uygulama üzerinden yapabilmenin daha pratik olmasının yanı sıra uygulama, cihazınızda Office programlarının çok daha küçük bir alan kaplamasını sağlıyor. Bu bakımdan cihazında az alan bulunan kullanıcılar için oldukça büyük bir nimet diyebiliriz.

Uygulamanın donanım gereksinimleri, indirilen cihazın işletim sisteminin ARM tabanlı veya Intel x86 mimarisine sahip işlemci ile çalışan Android’in son 4 ana sürümünden biri olması ve cihazın 1 GB veya üzeri RAM kapasitesine sahip olması. Dahili depolamada kapladığı alan ise cihaza göre değişiklik gösteriyor.

https://www.gizchina.com/2019/11/02/microsoft-launches-a-new-app-on-android-word-excel-and-powerpoint-in-one-app/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.